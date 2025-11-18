Melissa Gate reveló más detalles de los problemas que tuvo con su exmánager en ‘La casa de los famosos’: “Pidió plata a mi nombre”

Denuncias de Melissa Gate contra exmánager, pérdidas de dinero, prendas y obsequios tras reality - crédito RCN; TikTok

La influencer colombiana Melissa Gate realizó fuertes acusaciones públicas contra su exmánager en medio de una transmisión desde República Dominicana, donde participa en un nuevo reality.

Gate describió que los conflictos surgieron durante su estadía en La casa de los famosos Colombia, reality transmitido por el Canal RCN, cuando confió a su entonces mánager, identificado como Lucas Casthell, la administración exclusiva de sus redes sociales y pertenencias personales.

Según relató la propia creadora de contenido, depositó plena confianza en Casthell al entregarle su teléfono móvil con la instrucción expresa de no intervenir en sus cuentas si ocurría algún inconveniente técnico.

En declaraciones dadas en La casa de Alofoke, la influencer denunció: “Es un perro desgraciado, infeliz, muerto de hambre que me hizo hasta para vender”, aludiendo a una supuesta apropiación indebida de recursos y bienes durante su ausencia.

Gate afirmó que su exmánager usó su nombre para solicitar dinero a terceros y posteriormente gastó esos fondos en beneficio propio. Además, sostuvo que bajo el pretexto de organizar eventos para apoyar su imagen desde el exterior del reality, el joven habría gestionado colectas económicas que, según sus palabras, “eso era barato y el resto para el bolsillo”.

“No hizo nada con las redes, lo único que hizo fue encargarse de pedir plata a mi nombre, plata que yo nunca pedí para quedársela... Yo salí con muchos problemas del reality”, dijo Melissa, señalándolo también de robarse varios objetos. “Me robó ropa, perfumes, cosas que me enviaba la gente”, añadió.

A su salida del programa, la finalista detalló que detectó la sustracción de dinero en efectivo, prendas de vestir, perfumes y regalos enviados por sus seguidores. “Se robó lo más bonito, cadenas de oro, cositas que me mandaban...Es un hijo de su puta madre”, manifestó. También afirmó que recibió mensajes de personas consultando si había recibido obsequios, lo que le hizo sospechar del desvío de estos presentes.

Melissa Gate explicó que la experiencia la dejó descolocada, ya que atravesó varios meses en aislamiento por el formato del reality y no imaginó que su examigo, el responsable de manejar su imagen virtual y propiedades personales, habría actuado en su perjuicio. La conversación sobre el episodio se desarrolló en el marco de La casa de Alofoke, programa de convivencia grabado en República Dominicana, donde la influencer participa en la actualidad.

Hasta el momento, no se conoce una respuesta oficial del señalado Lucas Casthell ni del equipo de producción de La casa de los famosos Colombia ante las denuncias públicas de Gate.

Melissa Gate confiesa que razones económicas la mantienen en ‘La casa de Alofoke’

La participación de Melissa en La casa de Alofoke, un reality grabado en República Dominicana, ha generado diferentes comentarios entre los seguidores del formato. La colombiana se refirió públicamente a los motivos que la mantienen en el programa, luego de varios episodios que incluyeron momentos de tensión y lágrimas durante los primeros días.

En un diálogo con sus compañeros en el reality, Gate compartió: “Mi gente, tengo un propósito, tengo cosas que hacer. Si yo no necesitara el dinero, ¿tú crees que yo estaría acá?”. Con esta afirmación, expuso que la necesidad económica es una de las razones centrales que la llevan a continuar en la competencia, a pesar de las incomodidades que ha experimentado.

La creadora de contenido también describió situaciones de convivencia que la han hecho dudar de su permanencia en el programa. En el inicio de la experiencia, mencionó haber recibido una bienvenida ruidosa liderada por Carlos Montesquieu, lo que le impidió dormir durante su primera noche en la casa. Además, señaló que las interrupciones al descanso y la tensión con algunos participantes le han generado molestias y la han llevado a considerar seriamente la posibilidad de retirarse del reality si las condiciones no mejoran.

A pesar de estos episodios, Gate indicó que opta por hacer frente a las adversidades. Así lo explicó: “Yo tengo que vivir con eso, entonces, yo ya sé que las cosas acá son así, por eso yo llego, me tapo, me hago la loca y al otro día convivo con eso normal”. Destacó que no está dispuesta a soportar malos tratos o provocaciones constantes dentro del programa.