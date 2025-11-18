Colombia

Melissa Gate reveló más detalles de los problemas que tuvo con su exmánager en ‘La casa de los famosos’: “Pidió plata a mi nombre”

La ‘influencer’ colombiana denunció públicamente que confió la gestión de sus redes sociales y pertenencias a Lucas Casthell y que, al salir del programa, detectó faltantes y colectas de dinero no justificadas

Guardar
Denuncias de Melissa Gate contra
Denuncias de Melissa Gate contra exmánager, pérdidas de dinero, prendas y obsequios tras reality - crédito RCN; TikTok

La influencer colombiana Melissa Gate realizó fuertes acusaciones públicas contra su exmánager en medio de una transmisión desde República Dominicana, donde participa en un nuevo reality.

Gate describió que los conflictos surgieron durante su estadía en La casa de los famosos Colombia, reality transmitido por el Canal RCN, cuando confió a su entonces mánager, identificado como Lucas Casthell, la administración exclusiva de sus redes sociales y pertenencias personales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según relató la propia creadora de contenido, depositó plena confianza en Casthell al entregarle su teléfono móvil con la instrucción expresa de no intervenir en sus cuentas si ocurría algún inconveniente técnico.

En declaraciones dadas en La casa de Alofoke, la influencer denunció: “Es un perro desgraciado, infeliz, muerto de hambre que me hizo hasta para vender”, aludiendo a una supuesta apropiación indebida de recursos y bienes durante su ausencia.

Gate afirmó que su exmánager usó su nombre para solicitar dinero a terceros y posteriormente gastó esos fondos en beneficio propio. Además, sostuvo que bajo el pretexto de organizar eventos para apoyar su imagen desde el exterior del reality, el joven habría gestionado colectas económicas que, según sus palabras, “eso era barato y el resto para el bolsillo”.

La creadora de contenido recordó cómo su exmánager supuestamente la robó mientras estuvo en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @matiasalofoke/ TikTok

“No hizo nada con las redes, lo único que hizo fue encargarse de pedir plata a mi nombre, plata que yo nunca pedí para quedársela... Yo salí con muchos problemas del reality”, dijo Melissa, señalándolo también de robarse varios objetos. “Me robó ropa, perfumes, cosas que me enviaba la gente”, añadió.

A su salida del programa, la finalista detalló que detectó la sustracción de dinero en efectivo, prendas de vestir, perfumes y regalos enviados por sus seguidores. “Se robó lo más bonito, cadenas de oro, cositas que me mandaban...Es un hijo de su puta madre”, manifestó. También afirmó que recibió mensajes de personas consultando si había recibido obsequios, lo que le hizo sospechar del desvío de estos presentes.

Melissa Gate explicó que la experiencia la dejó descolocada, ya que atravesó varios meses en aislamiento por el formato del reality y no imaginó que su examigo, el responsable de manejar su imagen virtual y propiedades personales, habría actuado en su perjuicio. La conversación sobre el episodio se desarrolló en el marco de La casa de Alofoke, programa de convivencia grabado en República Dominicana, donde la influencer participa en la actualidad.

La paisa aseguró que Lucas
La paisa aseguró que Lucas le robo dinero y regalos que le enviaban sus seguidores - crédito @lucas_casthell/ Instagram

Hasta el momento, no se conoce una respuesta oficial del señalado Lucas Casthell ni del equipo de producción de La casa de los famosos Colombia ante las denuncias públicas de Gate.

Melissa Gate confiesa que razones económicas la mantienen en ‘La casa de Alofoke’

La participación de Melissa en La casa de Alofoke, un reality grabado en República Dominicana, ha generado diferentes comentarios entre los seguidores del formato. La colombiana se refirió públicamente a los motivos que la mantienen en el programa, luego de varios episodios que incluyeron momentos de tensión y lágrimas durante los primeros días.

En un diálogo con sus compañeros en el reality, Gate compartió: “Mi gente, tengo un propósito, tengo cosas que hacer. Si yo no necesitara el dinero, ¿tú crees que yo estaría acá?”. Con esta afirmación, expuso que la necesidad económica es una de las razones centrales que la llevan a continuar en la competencia, a pesar de las incomodidades que ha experimentado.

La creadora de contenido aseguró que acepto la invitación al reality en República Dominicana por problemas de dinero - crédito @meligate5/ TikTok

La creadora de contenido también describió situaciones de convivencia que la han hecho dudar de su permanencia en el programa. En el inicio de la experiencia, mencionó haber recibido una bienvenida ruidosa liderada por Carlos Montesquieu, lo que le impidió dormir durante su primera noche en la casa. Además, señaló que las interrupciones al descanso y la tensión con algunos participantes le han generado molestias y la han llevado a considerar seriamente la posibilidad de retirarse del reality si las condiciones no mejoran.

A pesar de estos episodios, Gate indicó que opta por hacer frente a las adversidades. Así lo explicó: “Yo tengo que vivir con eso, entonces, yo ya sé que las cosas acá son así, por eso yo llego, me tapo, me hago la loca y al otro día convivo con eso normal”. Destacó que no está dispuesta a soportar malos tratos o provocaciones constantes dentro del programa.

Temas Relacionados

Melissa GateMelissa Gate La casa de Alofokeexmanager Melissa GateLucas CasthellColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Enrique Gómez pide una “gran encuesta” para definir ya al rival del petrismo en 2026

Gómez propuso realizar en diciembre una gran encuesta que permita unificar a la oposición y definir sin demoras al candidato único que enfrente al petrismo

Enrique Gómez pide una “gran

Don Izquierdo contestó a Polo Polo luego de mensaje sobre bombardeo en el Guaviare: “Callado no estoy, Miguel”

El activista petrista replicó al congresista luego de ser señalado de guardar silencio ante la muerte de menores en un ataque aéreo del Ejército

Don Izquierdo contestó a Polo

Valor de apertura del euro en Colombia este 18 de noviembre de EUR a COP

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Valor de apertura del euro

Exvicepresidente Francisco Santos señaló que Venezuela ya no es solo una dictadura y lanzó advertencia: “Si no actuamos hoy, el problema también será Colombia”

El exvicepresidente advirtió que la consolidación de organizaciones internacionales en territorio venezolano, sumada a la colaboración de carteles y disidencias armadas, agrava la amenaza para Colombia

Exvicepresidente Francisco Santos señaló que

Quienes bloquean Transmilenio podrían ser capturados: en qué consiste el proyecto presentado en el Concejo de Bogotá

El vicepresidente de la corporación advirtió que quienes cometen desmanes durante las manifestaciones violan los derechos fundamentales de los ciudadanos que utilizan el transporte público

Quienes bloquean Transmilenio podrían ser
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ataque armado en Ciénaga deja

Ataque armado en Ciénaga deja tres muertos y dos heridos: un panfleto revelaría disputa entre el Clan del Golfo y Los Pachenca

Cayó alias Veneno, líder financiero de las disidencias de ‘Iván Mordisco’: era responsable de capacitar el uso de drones con explosivos

Murió Nilson Andrés De Arco, líder social que sufrió un atentado meses atrás, en Soledad, Atlántico

Como si estuviera estrenando juguete, Petro sacó pecho con el ministro de Defensa de Suecia por compra de 17 aviones Gripen: “Aumentó el poder”

Operativo militar contra disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Guaviare: Defensoría del Pueblo confirmó que, de los 25 muertos, seis eran menores reclutados

ENTRETENIMIENTO

Con la salida de Pichingo,

Con la salida de Pichingo, este es el grupo de semifinalitas que competirán en la final de ‘Masterchef Celebrity’

Alejandra Urrea reveló cuál fue la primera cirugía que se realizó, lo que le ofrecieron y el incómodo momento que vivió con un médico: “A usted hay que hacerla de nuevo”

Representante del Valle es Señorita Colombia 2025: reviva el minuto a minuto de su coronación

Quién es María Antonia Mosquera Carvajal, la cantautora y fashionista que se coronó Señorita Colombia 2025

Karol G aviva rumores sobre el fin de su relación con Feid, tras anunciar sencillo con Tainy: “No hubo futuro”

Deportes

Técnico de Australia le “echó

Técnico de Australia le “echó flores” a Colombia previo al amistoso: “Es una selección de alto nivel mundial”

Esta sería la posible alineación de la selección Colombia ante Australia por el amistoso de la fecha FIFA

FIFA y Donald Trump anunciaron medida que beneficiaría a colombianos que viajen al mundial: de qué se trata

Gianni Infantino colocó a la selección Colombia dentro de exclusivo grupo de cara al Mundial de 2026: “Una de las favoritas del mundial”

Colombia vs. Australia: hora y dónde ver el equipo de Néstor Lorenzo en su preparación al mundial de 2026