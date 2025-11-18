Colombia

Manelyk acusó a Yina Calderón de copiarle sus frases en ‘La mansión de Luinny’: la DJ no se quedó callada y le respondió

La exintegrante de ‘La casa de los famosos Colombia’ defendió su derecho a usar frases populares, y recordó un costoso regalo que le hizo a la mexicana en el pasado reciente

La mexicana acusó a la DJ de robarle sus frases o plagiarlas - crédito @lamansiondeluinny/IG

La controversia en torno a la autoría de frases célebres en la televisión de entretenimiento ha sumado un nuevo capítulo, luego de que Manelyk González acusara a Yina Calderón de apropiarse de su expresión característica, “patético”, durante una emisión de La mansión de Luinny.

El incidente, registrado por las cámaras del reality, se intensificó cuando el propio Luinny confrontó a Calderón para esclarecer el origen de las palabras que utilizó en el programa.

En la última conexión con
En la última conexión con 'La casa de los famosos All-Stars', Manelyk González y Yina Calderón hicieron las pases antes de la salida de la mexicana de regreso a su casa estudio - crédito Telemundo

La situación escaló cuando el conductor del programa de telerrealidad presentó una grabación en la que Manelyk González abordó directamente el tema.

En su intervención, la mexicana manifestó su descontento con quienes emplean sus frases, especialmente si se trata de personas con las que mantiene diferencias.

“Estoy sufriendo de mucho plagio, a mí me gusta que digan lo que yo digo, mucho, me encanta, o sea, gente que me odia, siento que no lo hace, porque ah, lo dice Mane, sino porque en su cacahuate de cabeza, piensan que la gente va a pensar que son lo suficientemente inteligentes, simpáticas y agradables”, declaró González, para luego calificar la situación como “patética”.

Yina Calderón aceptó el reto
Yina Calderón aceptó el reto para formar parte de un nuevo reality en República Dominicana - crédito @luinnycorporan/IG

Aunque en sus declaraciones Manelyk González evitó mencionar explícitamente el nombre de Yina Calderón, la decisión de Luinny de mostrar el video a la participante fue interpretada como una respuesta directa al conflicto.

El origen de la disputa se remonta al momento en que Calderón utilizó la frase “Las perras con las perras” como título de una de sus secciones dentro del programa, lo que fue percibido como una apropiación de una expresión asociada a González, conocida como la ‘Reina de los realities’.

Ante la exposición pública del tema, Yina Calderón, exintegrante de La casa de los famosos Colombia, no tardó en defenderse.

Aprovechó la visibilidad de las cámaras para enviar un mensaje a la mexicana: “Enviarle un mensaje a esta señora Mane: hey, yo no sé qué te hice yo, regalarte una cadena de casi 25 millones de pesos (aproximadamente USD 6.650), sin ningún interés, porque ni siquiera era buscando una amistad, desde ahí nunca más nos volvimos a hablar”, expresó la colombiana.

Calderón argumentó que, al menos por cortesía, Manelyk González debió recordar el valioso obsequio que recibió antes de emitir críticas en su contra, especialmente considerando que la cadena fue un regalo de su amiga Epa Colombia.

La historia sobre la cadena
La historia sobre la cadena de Epa Colombia que Yina Calderón le regaló a Manelyk no termina, ahora le salió nuevo dueño que afirma habérsela dado a la empresaria de keratinas - crédito @shenoaorocolombia y @manelyk_oficial/Instagram

Además, la empresaria de fajas rememoró un episodio reciente en el que González se habría burlado de su ingreso a Stream Fighters, previo a un breve enfrentamiento con Andrea Valdiri.

En su defensa, Calderón sostuvo que las expresiones no pertenecen a una sola persona y que su uso no fue intencionalmente dirigido a González.

Ahora sí me meto porque si me atacas yo me voy a meter, las palabras no son de nadie, cuando yo dije las perras con las perras yo no sabía que ella las decía, pensé que decía las lindas con las lindas, igual las palabras las puede utilizar todo el mundo”, afirmó la colombiana, mencionando su postura frente a la polémica sobre la originalidad de las frases en el ámbito televisivo desde el paso de la mexicana por Acapulco Shore.

Las reacciones por este nuevo enfrentamiento entre las reconocidas creadoras de contenido no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente escribieron mensajes como: “Yina siendo Yina, no entiendo por qué seguimos cayendo en estas mentiras”; “Manelyk que se quede quieta, no vaya y sea que Yina cante ‘Leonela saque las pruebas’ y quede tiesa”; “qué necesidad de Yina de recordar que loe regaló la cadena, eso no se echa en cara mija”, entre otros más.

