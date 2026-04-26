Colombia

Así funcionan las estafas telefónicas que atemorizan a los adultos mayores con falsas emergencias médicas

Los estafadores aprovechan el temor a la enfermedad y la soledad para convencer a sus víctimas de que paguen por tratamientos médicos que jamás recibirán

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Una nueva modalidad de estafa telefónica está poniendo en riesgo a los adultos mayores en Colombia, con delincuentes que se hacen pasar por médicos de EPS para extorsionar a sus víctimas bajo la amenaza de una supuesta urgencia médica - crédito tecuentajuan / TikTok

En redes sociales se ha denunciado una nueva estafa telefónica dirigida a adultos mayores en Colombia. El creador de contenido Juan Valencia narró el caso de un abuelo, que fue víctima de una llamada fraudulenta en la que intentaron extorsionarlo con el pretexto de una urgencia médica.

“Tienen que advertirle ya mismo a sus abuelos y a sus padres que hay unas ratas acechándolos con un guion de película”, describió Valencia en sus redes. El relato detalla cómo un hombre, que se identificó como el doctor Martínez de la EPS del abuelo, aseguró haber detectado una anomalía grave en unos exámenes recientes y que era urgente realizar una cirugía ese mismo día.

Según Valencia, el estafador utilizó un tono profesional y transmitió urgencia: “Don Alberto, no hay tiempo de trámites. Si usted me transfiere ya mismo 4.000.000 de pesos, le reservo el quirófano y las prótesis antes de que se me acaben”. El abuelo, de 75 años, entró en pánico y estuvo a punto de acudir al banco para retirar el dinero de su pensión.

El creador de contenido relató que, por azar, llegó a la casa del abuelo justo en ese momento y notó su estado de pánico. Al revisar el teléfono, el supuesto médico continuaba en la línea, presionando y amenazando: “Cada minuto contaba y que si él se moría era por culpa de él por no haber pagado”.

Hombre mayor canoso con suéter gris habla por teléfono fijo de color crema, con expresión de preocupación, mientras un hombre joven de camiseta oscura lo apoya por detrás.
Este tipo de estafas suele estar orientada a adultos mayores - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Valencia decidió intervenir y se hizo pasar por abogado, afirmando que estaban rastreando la llamada. La respuesta del delincuente fue aún más intimidante: “Ya tenía la dirección de mi abuelo y que si no pagaba, venían por él”. El joven expresó su indignación: “Me dio mucho asco ver cómo el tipo pasó de ser un médico amable a ser un delincuente que nos amenazó”.

El caso descrito por Valencia refleja una tendencia creciente en la que los delincuentes aprovechan el miedo y la vulnerabilidad de los adultos mayores, sobre todo en temas relacionados con la salud.

Estos estafadores investigan datos personales y familiares para crear historias creíbles y presionar a sus víctimas. “Son unos parásitos que estudian la vida de nuestros abuelos y nuestros padres para sacarle cada gota y cada dinero trabajado por años”, lamentó Valencia.

Este tipo de estafas suelen originarse desde cárceles o redes delictivas organizadas, y utilizan información real o inventada sobre la salud de la víctima para aumentar la presión emocional.

Hombre con camiseta azul, hablando por celular, sentado en una mesa con documentos y latas de bebida junto a una ventana con rejas en una cárcel.
Por lo general este tipo de llamadas se realizan desde las cárceles - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La publicación de Valencia generó cientos de comentarios que demostraron que la modalidad es frecuente. Entre las respuestas se leía: “Repitan conmigo, no conteste números desconocidos” y “la eps llamando que revisaron, ni atienden y van a revisar historias clínicas”. Otros usuarios compartieron estrategias de protección: “Mis abuelos tienen prohibido contestar el teléfono y solo reciben llamadas de WhatsApp que tengan el nombre”.

Algunas personas relataron experiencias similares: “Me acabo de pasar, me llaman supuestamente de la EPS y que para el seguimiento de mi proceso y yo cuál proceso, en 10 años jamás me ha llamado la EPS, siempre me mandan correo”. Otro usuario escribió: “A mi abuelo se la hicieron y les contestó que su último examen médico fue en el 85 en una clínica que ya ni existe”.

Además, las Entidades Promotoras de Salud (EPS) en Colombia no están autorizadas a solicitar dinero, transferencias o datos bancarios por teléfono para gestionar citas, autorizar medicamentos, realizar traslados o agilizar trámites. Cualquier llamada que solicite pagos inmediatos o consignaciones debe considerarse sospechosa y es muy probable que se trate de una estafa.

Mujer joven con camiseta azul oscuro, sujetando un smartphone a su oído mientras mira otro en su mano con "Desconocido" en pantalla. Iconos de alerta y candados flotan.
Se aconseja no responder llamadas de números desconocidos o clasificados como spam - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los trámites como traslados, asignación de citas y autorizaciones de procedimientos son gratuitos y se gestionan solo por canales oficiales, como la plataforma Mi Seguridad Social o en sedes físicas. Cuando corresponden pagos legítimos, como cuotas moderadoras o copagos, estos se realizan directamente en las clínicas u hospitales y nunca por llamada telefónica.

Si recibe una llamada de este tipo, la recomendación es clara: no consigne dinero ni suministre datos bancarios. Cuelgue e informe el hecho a su EPS por los canales oficiales. También es importante denunciar ante la Superintendencia de Salud o la línea 123 si se hacen pasar por funcionarios públicos.

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