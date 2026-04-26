Colombia

Biopic de Michael Jackson hace que se recuerde el día que la guerrilla secuestró al hermano del ‘Rey del pop’ en Colombia

Randall Randy Jackson engañó al ELN al afirmar que se trataba de un pastor que estaba haciendo un recorrido por el país sudamericano

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Michael Jackson y Randall Jackson
El hermano del 'Rey del pop' estuvo retenido por el grupo guerrillero varias horas, pero fue liberado debido a que afirmó que era pastor - crédito AP

En la serie Dear Killer Nannies, que revela secretos de la infancia de Juan Pablo Escobar, hijo de Pablo Escobar, se reveló que en los 80 el líder del cartel de Medellín tuvo en sus planes secuestrar a Michael Jackson.

Este tipo de historias han vuelto a ser recordadas tras el estreno de biopic sobre la estrella norteamericana, que es protagonizada por su sobrino Jaafar Jackson, que es hijo de Jermaine Jackson y la colombiana Alejandra Martínez.

Este no es lo único que en algún momento unió a la familia Jackson con Colombia, puesto que en 1993 otro de los hermanos del “Rey del pop”, Randall Randy Jackson, fue secuestrado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El cautivero de Randall Jackson en Colombia

Dos de los hermanos del 'Rey del pop' tuvieron una relación con la colombiana Alejandra Martínez - crédito Reuters
Dos de los hermanos del 'Rey del pop' tuvieron una relación con la colombiana Alejandra Martínez - crédito Reuters

Para entender el contexto de la historia hay que recordar que Alejandra Martínez primero tuvo una relación con Randall Randy Jackson, en la que tuvieron dos hijos; años más tarde se comprometió con Jermaine Jackson, con el que tuvo tres hijos, entre ellos el protagonista de la película sobre Michael Jackson.

Precisamente, aunque Michael Jackson nunca visitó Colombia, Randall viajaba constantemente al país debido a que en ese entonces era pareja de Alejandra Martínez.

En abril de 1993, Newsweek reveló que Randall Jackson había sido retenido durante una de sus visitas a Colombia por un grupo guerrillero, lo que fue confirmado por la familia Jackson. De acuerdo con su testimonio, Randy Jackson se movilizaba por una carretera de Saravena (Arauca), cuando se registraron los hechos.

A pesar del pánico que le generó estar frente a un grupo armado, Randall no reveló que era familiar de una de las personas más famosas del mundo; en cambio, afirmó que en Estados Unidos trabajaba como pastor cristiano y que estaba en una comitiva religiosa por América del Sur.

Jackson engañó al grupo armado al afirmar que era pastor en Estados Unidos - crédito Reuters
Jackson engañó al grupo armado al afirmar que era pastor en Estados Unidos - crédito Reuters

En 2015, Alejandra Martínez, exesposa de Randall, reveló detalles de esta historia a Los Informantes. La colombiana afirmó que el motivo por el que fue liberado es que los guerrilleros no vieron en el hermano menor de Michael Jackson una persona de valor.

Tras el secuestro de ocho horas, Randall Jackson tomó la decisión de no volver a Colombia; de la misma forma, Martínez también tuvo que salir del país junto a sus hijos luego de que recibiera una llamada del embajador en Estados Unidos que le afirmó que habría planes para secuestrarla.

‘Se tienen que ir a los Estados Unidos ya, están buscando a sus hijos’, nos dieron una hora para hacer maletas y nos sacaron”, declaró en esa ocasión Martínez.

El papel de Michael Jackson recaerá en su sobrino Jaafar, hijo de Jermaine Jackson y de la colombiana Alejandra Rodríguez Martínez - crédito @alejandrajackson/ X
La colombiana es la madre del protagonista del biopic sobre Michael Jackson - crédito @alejandrajackson/ X

A diferencia de lo que afirma la familia Jackson, en 1993 la prensa colombiana confirmó la presencia del norteamericano en el país, pero sin mencionar el secuestro por parte del ELN.

Los medios aseguraron que el hermano menor del “Rey del pop” solo había sido detenido en una carretera del país por un grupo guerrillero, pero que permaneció unos minutos junto a ellos y que luego de que asegurará que era un pastor cristiano se le permitió continuar con su viaje.

Esta historia fue revivida por la actriz Martha Bolaños, que en sus redes sociales reveló detalles del momento en el que conoció a Michael Jackson, la exparticipante de MasterChef Celebrity afirmó que en los pocos minutos que estuvo con el estadounidense le preguntó por una futura presentación en Colombia.

Me dijo que no, que nunca vendría a Colombia porque a él le secuestraron a un hermano acá, pero nunca supieron que era su hermano y lo liberaron. Esa historia es real porque años después algo se supo”, fueron las palabras de la actriz colombiana durante el programa culinario.

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