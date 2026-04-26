En Caquetá, en una carretera, pareja tiró a un perrito que corrió detrás de ellos: en el video se les ve riéndose

El pequeño canino se ve corriendo en una carretera asfaltada. Se observan dos motocicletas; una conducida por un individuo con un pasajero, y la otra equipada con una cámara que registra las imágenes - crédito Colombia Oscura

La difusión de un video que muestra el abandono de un perro en una carretera de la vereda Paraíso, en el tramo entre Curillo y Albania (Caquetá), generó una ola de indignación.

Las imágenes, grabadas por un testigo en el kilómetro 26 de esta vía, registran cómo una pareja deja al animal en la vía mientras se desplaza en motocicleta hacia Florencia. El canino intenta seguirlos sin éxito, desatando fuertes reacciones por testigos en la escena.

A raíz de la viralización del video el viernes 24 de abril, numerosos ciudadanos exigieron a las autoridades identificar a los responsables y adoptar medidas concretas para frenar este tipo de conductas en la región.

El registro audiovisual, ampliamente compartido en redes sociales, fue calificado como un acto de crueldad e irresponsabilidad por habitantes e internautas, quienes reclaman sanciones ejemplares.

La comunidad y usuarios en redes sociales exigen sanciones contra la crueldad animal y medidas estrictas para evitar que se repitan casos similares en la región de Caquetá - crédito Captura video Colombia Oscura

“Que personas tan inhumanos, ojalá la vida los trate igual”; “Por eso estamos como estamos , por gente tan inhumana“; ”Y eso que es el mejor amigo del hombre como tratarán a los que no son amigos“; ”Desgraciados, ojalá la naturaleza les cobre bien caro“; ”Miserables, como le pueden hacer eso a un pobre indefenso, porquue no le buscan un hogar antes detirarlo como basura“; ”Estas personas tienen que aplicar la ley para que entiendan que los animales se respetan,antes de abandonar un animalito busquen alguien que quiera tomarlo“; ”Si no saben cuidar y amar a una mascota, no la tengan, asi no le lastiman. La gente debe entender que los animales son seres sintientes. No al maltrato animal”: fueron algunos de los comentarios en las redes.

Reacciones tras difusión de video

El hecho sucedió en una zona rural de Caquetá. Tras la publicación del video, Heidy Cerquera, defensora de los derechos animales, presentó una queja formal por maltrato ante el inspector de convivencia y paz del municipio de Curillo.

Se pidió la valoración inmediata del perro por un veterinario y su protección, ya que aún permanece bajo la custodia de la persona investigada por maltrato animal - crédito Heidy Cerquera Angel/Facebook

Cerquera dejó constancia pública en sus redes de la radicación del proceso y solicitó acción inmediata al alcalde Javier Villanueva Posso y al inspector local, enfatizando que “la vida se protege también los fines de semana”.

Dentro del documento se conoció que la denunciante afirma que “la conducta desplegada por la presunta infractora constituye un trato cruel e injustificado hacia el animal, contrario a las normas de protección animal vigentes. A la fecha de presentación de la presente querella, se desconoce el estado actual del animal, así como su ubicación, lo que genera preocupación sobre su integridad y bienestar.

“Los hechos descritos no configuran, en principio, una lesión de carácter grave que obligue la remisión inmediata a la Fiscalía General de la Nación, por lo cual corresponde su trámite mediante el procedimiento verbal de maltrato animal, ante la autoridad de policía”, agregó la defensora.

La denuncia solicita iniciar un proceso verbal, citar a la persona señalada y, en caso de ser hallada culpable, imponer sanciones económicas o prohibirle la tenencia de mascotas - crédito Heidy Cerquera Angel/Facebook

Entre las medidas solicitadas figuran ocho puntos:

“Que se admita la presente querella y se dé inicio al proceso verbal por maltrato animal conforme a la normatividad vigente. Que se requiera a la señora [dato oculto], residente del área urbana del municipio de Curillo, para que informe de manera inmediata el paradero y estado actual del animal, con el fin de verificar su condición de salud y bienestar. Que se ordene la protección inmediata del animal, y se defina por parte de su despacho la custodia provisional o definitiva, priorizando su bienestar. Que se decrete la aprehensión material definitiva del animal en favor del municipio, en caso de verificarse el maltrato, como medida de protección. Que se imponga la sanción económica correspondiente, conforme a lo establecido en la Ley 2455 de 2025 y normas concordantes. Que se imponga como medida correctiva la prohibición de tenencia de animales a la señora [dato oculto] en atención a la conducta desplegada. Que se ordene la práctica de las pruebas necesarias, en especial la valoración del material audiovisual aportado. Que se cite a la presunta infractora para que rinda descargos dentro del trámite correspondiente".

Actualmente, las actuaciones administrativas avanzan y la comunidad permanece vigilante ante las decisiones de las autoridades locales. La expectativa se centra en que se impongan medidas que prevengan la repetición de episodios similares y que el bienestar del animal sea garantizado de forma efectiva.