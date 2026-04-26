Armada interceptó una embarcación con casi una tonelada de cocaína en el Pacífico colombiano: capturaron a tres personas

El operativo permitió incautar 900 kilogramos de droga, evitando la llegada de 2,2 millones de dosis a mercados internacionales - crédito Aramada de Colombia

El decomiso de 900 kilogramos de clorhidrato de cocaína en el Pacífico sur nariñense representa un golpe sustancial a las estructuras criminales transnacionales que operan en la región.

La Armada de Colombia logró interceptar una embarcación tipo go fast, capturando a tres personas y frustrando la distribución de más de 2,2 millones de dosis destinadas a mercados internacionales.

La operación fue desarrollada por el Grupo de Guardacostas del Pacífico en coordinación con una unidad de superficie de la Fuerza de Tarea Conjunta e Interagencial del Comando Sur de los Estados Unidos (Jiatfs).

Las fuerzas conjuntas detectaron una motonave sospechosa, equipada con tres motores fuera de borda, la cual era tripulada por dos ciudadanos colombianos y un ecuatoriano.

Durante la inspección, las autoridades hallaron equipos de comunicación satelital y 275 galones de combustible distribuidos en cinco canecas - crédito Armada Nacional

Así como explicó el capitán de Corbeta Andrés Henao, comandante de la estación de Guardacostas de Tumaco: “La Armada de Colombia, en desarrollo de operaciones de control y seguridad marítimo en el Pacífico Sur, logró la interdicción de una embarcación tipo go fast, así como la incautación de 900 kilogramos de clorhidrato de cocaína junto con tres sujetos”.

El oficial agregó que “la operación fue realizada por una unidad de estación de guardacostas primaria Tumaco, quien detectó la motonave sospechosa con tres motores fuera de borda junto con cuarenta y cinco costales, los cuales en su interior, tras la inspección, se hallaron novecientos paquetes que luego de la prueba de identificación preliminar homologada PIPH, dieron positivo para clorhidrato de cocaína”.

Durante la inspección a bordo, los agentes hallaron 45 costales de color negro que contenían 900 paquetes rectangulares llenos de sustancias ilícitas.

El material incautado fue trasladado al muelle de la Estación Primaria de Guardacostas de Tumaco, donde funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación realizaron la Prueba de Identificación Preliminar Homologada, confirmando que se trataba de clorhidrato de cocaína.

La motonave transportaba 45 costales negros y era tripulada por dos colombianos y un ecuatoriano, todos capturados en la acción - crédito Armada

La acción también permitió el decomiso de equipos de comunicación satelital y cinco canecas con aproximadamente 275 galones de combustible. Tanto el alcaloide como los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, para que se inicien los procedimientos de judicialización correspondientes.

La operación evitó la llegada de un volumen significativo de droga a su destino final, reduciendo el flujo de recursos hacia organizaciones dedicadas al tráfico ilícito.

De acuerdo con la información oficial, estas incautaciones forman parte de las acciones sistemáticas de la Armada contra el narcotráfico y en favor de la seguridad marítima de Colombia.

Según las autoridades, la colaboración internacional y el fortalecimiento de los controles marítimos han sido clave para debilitar el accionar de las redes criminales. La institución reafirma su compromiso de continuar las operaciones en la zona y mantener la presión sobre los grupos que intentan utilizar las rutas del Pacífico para el transporte de sustancias ilícitas.

Otra interceptación de la Armada

El decomiso de más de tres toneladas de marihuana a bordo de una lancha rápida en aguas del Pacífico sur representa uno de los golpes recientes más contundentes al tráfico marítimo de drogas en Colombia.

La Armada de Colombia interceptó una lancha con 3,2 toneladas de marihuana en el Pacífico sur durante un operativo conjunto con Estados Unidos - crédito prensa Armada de Colombia

La operación, liderada por la Armada de Colombia en coordinación con fuerzas de Estados Unidos, permitió la incautación de una carga valuada en 3,4 millones dólares y el arresto de tres personas de nacionalidad colombiana.

La embarcación, identificada como tipo go fast, fue interceptada tras labores de inteligencia naval que facilitaron su localización y la posterior acción de control marítimo. El procedimiento fue resultado de la cooperación entre el Grupo de Guardacostas del Pacífico y una unidad de superficie de la Fuerza de Tarea Conjunta e Interagencial del Comando Sur de Estados Unidos (Jiafts).

Durante la operación, los equipos de la Armada abordaron la lancha equipada con tres motores fuera de borda y encontraron 109 costales de color azul y amarillo que contenían marihuana. Junto con los estupefacientes, se decomisaron 600 galones de combustible extranjero, lo que refuerza la hipótesis de que la embarcación tenía como objetivo transportar la droga a destinos internacionales.

La acción culminó con el traslado de la lancha y sus ocupantes hasta la Estación de Guardacostas de Tumaco, en el departamento de Nariño. Allí, personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) practicó la Prueba de Identificación Preliminar Homologada, confirmando que el cargamento ascendía a 3.259 kilogramos de marihuana.

Las autoridades informaron que la marihuana incautada fue puesta a disposición de las instancias judiciales competentes, mientras que los tres detenidos enfrentan cargos relacionados con el tráfico de estupefacientes.

El resultado refuerza la colaboración entre fuerzas nacionales e internacionales para combatir el narcotráfico en una de las rutas marítimas más utilizadas por organizaciones criminales de la región.