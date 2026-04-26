Colombia

Grave accidente de tránsito en el sur de Bogotá: una camioneta terminó entre un poste y el enrejado de Transmilenio

De acuerdo con las versiones de los que presenciaron el hecho, una moto estaría involucrada en el incidente vial

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Camioneta de alta gama se estrelló en el sur de Bogotá contra un poste en una estación de Transmilenio - crédito @BogotaTransito

Sobre las 8:30 a. m. se presentó un accidente en el que, de acuerdo con versiones preliminares, una camioneta BMW se estrelló en el sur de la ciudad contra un poste ubicado en el separador de la troncal de Transmilenio.

El choque de un automóvil contra un poste en la Autopista Sur, cerca de la carrera 66 en la localidad de Bosa, generó una importante afectación en el tráfico del suroccidente de Bogotá.

De acuerdo con los videos que circularon en redes sociales, el incidente dejó al vehículo inmovilizado sobre el separador central, con serios daños en su parte frontal y restos esparcidos sobre la vía.

El vehículo se desplazaba en sentido Oriente - Occidente cuando colisionó en el separador - crédito @PasaenBogota/X

La escena muestra el capó del automóvil completamente destruido, el bumper desprendido y varias piezas del sistema delantero dispersas en el asfalto. El parabrisas resultó dañado y uno de los faros del coche permanecía encendido después del impacto, lo que evidencia la fuerza de la colisión.

El flujo vehicular en los carriles vecinos se redujo considerablemente debido al siniestro. El automóvil quedó detenido cerca de una reja metálica, dificultando la movilidad en este sector clave de la ciudad.

Las autoridades desplegaron unidades del Grupo Guía de la Secretaría Distrital de Movilidad para regular el tráfico en la zona. Además, una unidad de Tránsito se encargó de atender el caso y recopilar información sobre las causas del accidente.

De acuerdo con el reporte disponible, no se registraron personas lesionadas en el incidente. El equipo de tránsito continúa las investigaciones para esclarecer las circunstancias que llevaron al choque.

Accidente de tránsito moto. Colprensa
Una moto también estaría involucrada en el accidente de tránsito - crédito Colprensa

La circulación en la Autopista Sur, uno de los corredores más transitados del sur de Bogotá, se vio afectada mientras se desarrollaban las labores de atención y remoción del vehículo. Las autoridades mantienen la regulación del flujo vehicular hasta que se restablezca la normalidad en la zona.

Murió patrullero de la Policía en accidente vial

La muerte de un patrullero de la Policía Metropolitana de Bogotá en un accidente de tránsito la noche del 20 de abril conmocionó a las autoridades y a la ciudadanía.

El agente, identificado como Israel Gómez Torres, se dirigía en motocicleta a su turno en el CAI Suba Rincón cuando perdió el control del vehículo tras deslizarse sobre una mancha de combustible en la intersección de la avenida Boyacá con calle 7c o 8, en inmediaciones del barrio Castilla.

Al caer, un vehículo de carga pesada lo atropelló y falleció en el lugar. El conductor del camión cisterna resultó ileso y declaró que no pudo maniobrar para evitar el impacto debido a la rapidez del incidente.

Bus del Sitp atropello en el sur de Bogotá a una patrullera de la Policía - crédito captura de pantalla City TV
Las autoridades de Bogotá desplegaron operativos tras la muerte de un agente, quien se dirigía a su turno cuando se produjo el siniestro en la avenida Boyacá, lo que generó una investigación para esclarecer las causas - crédito captura de pantalla City TV

El comandante de Kennedy precisó aBlu Radio:“El patrullero Israel Gómez Torres iba a recibir servicio esta noche en el CAI de Suba Rincón; lamentablemente, al parecer se resbala por una mancha que hay de ACPM en el piso y causa que él pierda el control de la motocicleta y un vehículo de carga pesada lo golpea”.

Las autoridades de tránsito y criminalística acudieron a la zona para realizar el levantamiento del cuerpo y recolectar pruebas. El general Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, explicó que la presencia de ACPM en el piso fue determinante para que el patrullero perdiera el control de la motocicleta, lo que derivó en el fatal desenlace.

La Policía de Tránsito fue alertada poco después de las 22:00 horas por la colisión entre la motocicleta y el camión. Bomberos de Bogotá intervinieron para limpiar la mancha de combustible y evitar nuevos accidentes en el sector.

La investigación oficial se centra en el análisis de grabaciones y otras pruebas para determinar la cadena de responsabilidades. El accidente intensificó el llamado institucional a reforzar la seguridad vial, especialmente en corredores donde el tráfico de vehículos pesados es constante.

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