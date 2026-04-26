Colombia

El papá de Luis Díaz estrenará álbum musical; incluye himno para la selección Colombia: “A mis hijos les encanta”

‘Mané’ Díaz confirmó que antes de que comience la Copa del Mundo estrenará el disco que tendrá 12 canciones

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Luis Manuel Díaz - Luis Díaz
El homenaje a la selección se llamará 'Mi Tricolor' - crédito Águila

Además de su talento para jugar fútbol y las ocasiones que ha destacado en la selección Colombia o en los clubes en los que ha jugado en Europa, Luis Díaz también ha sido tendencia en el país por las ocurrencias de su padre, Luis Manuel “Mané” Díaz.

Precisamente, en la previa de lo que será el inicio de la Copa del Mundo, en la que Luis Díaz es una de las figuras de la selección Colombia, su padre anunció que se sumará al apoyo que recibirá la Tricolor con una canción.

En El Bordillo, Díaz estuvo acompañado de su acordeonero , Danni Salazar, que habló de cómo se conoció con el padre del futbolista, que quiere triunfar en la música.

“Desde hace como un año y medio que nos conocimos, fue una vaina superbacana, yo nunca lo espere y ya él estaba viral con la canción de El Secuestro. No pensé que le gustara tanto el vallenato y que cantara tan bien”, declaró Salazar.

'Mané' Díaz es el padre de la figura del Bayern Múnich - crédito AP
'Mané' Díaz es el padre de la figura del Bayern Múnich - crédito AP

Por su parte, “Mané” Díaz afirmó que no se trata de un capricho, sino que el vallenato ha estado cerca de su familia durante décadas.

“Nosotros traemos la música en las venas, de artistas muy reconocidos. Mi papá es compositor, mi tío Alfonso toma acordeón, otro tío fue cajero, tenemos una trayectoria larga en la música vallenata”

En ese sentido, el guajiro anunció que no cantara más canciones de otros artistas, sino que en las próximas semanas estrenará un álbum con 12 sencillos.

“Hace unos seis meses tomamos la decisión de hacer el proyecto musical con 12 temas. Hicimos dos covers y nos fue muy bien. Decidimos hacer ahora un disco con música inédita, con canciones inéditas”, declaró “Mané” Díaz.

Luis Manuel Díaz desde que fue liberado por el ELN reside en Inglaterra junto a su hijo y esposa - crédito REUTERS/Luisa González
Díaz confirmó que estrenará una canción en honor a la selección Colombia - crédito Reuters

El sencillo principal del disco será “Mi Tricolor”, lo que Díaz describió como un homenaje para la selección Colombia y sus integrantes, entre ellos su hijo.

“La canción de la selección nace de un familiar joven, teníamos la idea con la canción y ahora lleva un mensaje adecuado con lo que se viene en el mundial habla de los jugadores y cómo nos va a ir en el mundial, porque queremos ser campeones”.

Para “Mané” Díaz, este momento es una oportunidad para que la selección de fútbol vuelva a tener un himno, por lo que comparó la canción que estrenará con el sencillo “Yo soy mundial”, lanzado por Diomedes Díaz antes de la Copa del Mundo de 1998.

“La selección se merece un homenaje en la música vallenata, que hace rato Diomedes Díaz pudo hizo una canción que fue un éxito y aún se recuerda, siempre se escucha esa canción y nosotros queremos que esta canción quede también en la memoria del país

El guajiro ha sido visto en repetidas ocasiones visitando a su hijo en Europa - crédito FCF
El guajiro ha sido visto en repetidas ocasiones visitando a su hijo en Europa - crédito FCF

Por último, el guajiro habló del apoyo que ha recibido de su familia y aseguró que sus hijos han apostado por seguirlo en su carrera musical.

Nos ingeniamos algo para destacar el vallenato, pero al final le metimos una sorpresa para que la gente se sorprenda. Gracias a Dios siempre he sido organizado, mis hijos saben que a mí me gusta la música y tuve grupos reconocidos en el pueblo, pero no era tan fácil. Él está contento cuando hago algo, a mis hijos les encanta y sinceramente eso me ha valido para continuar con este proyecto”, puntualizó.

“Mané” Díaz no confirmó la fecha en que será estrenado su álbum; sin embargo, anticipó que será antes de que comience el torneo de naciones, que comenzará a jugarse desde el 11 de junio. El padre de Luis Díaz también dejo la duda sobre su presencia en los partidos de la selección en Norteamérica.

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