Nairo Quintana campeón de la Vuelta a Asturia: el colombiano amplía su leyenda en la última temporada como profesional

Nairo Quintana cruzó en cuarto lugar la línea de meta de la etapa 4 de la Vuelta a Asturias - crédito Vuelta a Asturias

Nairo Quintana por tercera vez se consagra como campeón de la Vuelta a Asturias. El corredor del Movistar Team, en su última temporada como profesional, amplia su palmarés tras ganar la carrera que inició el 23 de abril y en la que obtuvo el primer lugar del podio. La tercera casilla fue para el también colombiano Diego Pescador, también del Movistar Team.

La victoria en la carrera la cimentó Nairo Quintana en la segunda jornada tras cruzar en primer lugar la línea de meta. El corredor colombiano, de 36 años y miembro del Movistar Team, cruzó la meta en Pola de Lena en solitario, tras dejar atrás en la subida a Carabanzo al español Adrià Pericas (UAE Team), al que aventajó por 26 segundos.

Afiche del Movistar Team anunciando el título de Nairo Quintana en la Vuelta a Asturias 2026 - crédito Movistar Team

La segunda fracción comprendió 140 kilómetros entre Llanes y Pola de Lena, presentando cuatro puertos de montaña y un recorrido perfilado como el más exigente de la 68ª edición. La prueba se inició después de que el pelotón guardara un minuto de silencio por el fallecido corredor colombiano Cristian Camilo Muñoz, a causa de las lesiones sufridas el 18 de abril en el Tour du Jura, motivo por el que el equipo Nu Colombia abandonó la competencia.

Antes de la decisiva fuga de Quintana y Pericas, representantes del Euskaltel Euskadi y del Rembe rad-net atacaron con fuerza a 75 kilómetros del final, logrando un minuto de ventaja, pero fueron neutralizados al pie del Alto de La Cruz. Posteriormente, a 40 kilómetros de la meta, se formó un grupo delantero con Samuel Fernández (Caja Rural-Seguros RGA), Quintana, Pericas, Diego Pescador (Movistar Team) y Txomin Juaristi (Euskaltel).

Nairo Quintana ganó la etapa 2 de la Vuelta a Asturias y desde entonces no soltó el primer lugar de la clasificación general - crédito Movistar Team/ Sprint Cycling/ X

La diferencia definitiva apareció en la subida al Alto de Cueña, donde Nairo Quintana y Adrià Pericas coronaron con 25 segundos sobre los perseguidores y más de dos minutos respecto al pelotón. En la subida a Carabanzo, Quintana se distanció en solitario, asegurando la victoria y el liderato de la clasificación general.

El resto del podio de la etapa lo completaron Diego Pescador, Txomin Juaristi y Samuel Fernández, en tercer, cuarto y quinto lugar, respectivamente.

El colombiano quedó en la octava casilla del Tour de Omán - crédito diegopescador.21/Instagram

En el último día de carreras, con dos puertos de tercera categoría y uno de segunda, el boyacense tras 153 kilómetros cruzo en el cuarto lugar a 18 segundos del ganador, el mexicano Edgar Cadena. Diego Pescador fue sexto a un minuto y 33 segundos del ganador, pero descontando el tiempo a Samuel Fernández (Caja Rural - Seguros RGA) y ascender al tercer puesto.

Las declaraciones de Nairo Quintana tras su victoria en la Vuelta a Asturias 2026

una entrevista con Nairo Quintana tras su tercera victoria en la general de la Vuelta Ciclista a Asturias. Nairo habla sobre lo difícil que fue la carrera y destaca el buen trabajo en equipo que hicieron - crédito Vuelta a Asturias

Nairo Quintana ganó la Vuelta a Asturias 2026 y dedicó su triunfo al trabajo colectivo del Movistar Team. “Ha sido espectacular”, declaró el ciclista colombiano ante la transmisión oficial de la carrera, en unas palabras que combinaron el orgullo por la victoria con un sentido homenaje a su compañero Diego Pescador y al público asturiano.

El corredor agradeció de forma especial el cariño recibido a lo largo de la ruta. “Es una tierra que siempre llevaré en el corazón”, afirmó, en referencia al apoyo constante de los aficionados que salieron a las calles a alentar al pelotón durante toda la competencia.

Quintana explicó que el Movistar Team tuvo el dominio de la carrera en los momentos decisivos. Sabían que el UAE Team Emirates, el equipo de Adrià Pericas, llegaría con intenciones de disputar la clasificación general, pero el conjunto azul supo neutralizar esa amenaza con trabajo colectivo.

“Hemos controlado bien”, resumió el campeón, con la satisfacción de ver ejecutado el plan trazado por el equipo. La carrera no estuvo exenta de tensión al final, pero el Movistar resolvió cada situación con eficacia.

El momento más revelador de las declaraciones de Quintana fue su descripción de la maniobra final para llevar a Diego Pescador al pódium. El colombiano quiso reconocer públicamente el trabajo de su compañero y tomó la decisión de ayudarlo a escalar posiciones en la clasificación.

“Quería echarle una mano también para subir al pódium”, explicó. La operación no salió sin contratiempos: “Se nos ha enredado un poquito ahí al final”. Aun así, el equipo logró el objetivo. “Lo controlamos bien y luego pudimos subirlo al pódium también”, añadió.