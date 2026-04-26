James Rodríguez despejó dudas alrededor de su estado físico luego de su partido con Minnesota United. “Voy a llegar bien al Mundial”

Los hinchas y la prensa de Estados Unidos destacaron la actuación de James Rodríguez, pese a la derrota de Minnesota United - crédito @MUFC/X

La primera titularidad de James Rodríguez en la MLS con Minnesota United frente a Los Angeles FC sirvió para disipar las incertidumbres sobre su preparación física, luego de un periodo marcado por molestias y baja cantidad de minutos, agravadas por la descompensación que sufrió luego de los amistosos disputados con la selección Colombia en marzo pasado.

Luego de disputar unos pocos minutos en los partidos previos y ser inicialista en la US Open Cup, el ‘10′ comandó los ataques de los Loons, aprovechando los espacios dejados por el equipo rival ya fuese para filtrar balones a sus compañeros o para probar él mismo con remates de media distancia. Sin embargo, la falta de acierto y las intervenciones del arquero Hugo Lloris decantaron la balanza para los angelinos que derrotaron a Minnesota por 1-0.

Pese al resultado, el rendimiento del colombiano fue bien recibido por los simpatizantes del Minnesota United y por los medios estadounidenses, al punto que los hinchas de los Loons lo votaron como la figura del equipo en este compromiso. Esto, más allá de que la falta de ritmo y entendimiento de James con sus compañeros de equipo fue evidente.

El futbolista aseguró que su preparación física avanza positivamente antes del Mundial y que se encuentra entrenando al máximo nivel - crédito @MNUFC/X

“Pienso que lo de James hoy fue un poco de todo. Ves momentos de calidad, como el pequeño caño y el pase entre líneas para crear una ocasión, y en realidad estuvo bastante activo, un poco más retrasado en el mediocampo donde podía recibir el balón, moverse sin balón. Y tuvo 85 toques en el partido, lo que muestra lo involucrado que estuvo”, manifestó el periodista Dax McCarty en el medio oficial de la MLS, luego de lo cual añadió los aspectos negativos de su juego.

“Pero también hubo momentos de indecisión, momentos de confusión con sus compañeros, momentos en los que no fue tan efectivo con sus compañeros como debería, pero eso llega con el tiempo. Pero ellos no tienen eso. No tienen tiempo, así que tiene que pasar ahora. Y un equipo de Minnesota United que venía con una muy buena racha de resultados”, apuntó.

En declaraciones postpartido, James sostuvo que su proceso de recuperación física avanza con éxito y ratificó su compromiso con la selección Colombia de cara a la disputa del Mundial, luego de su bajo rendimiento en los amistosos ante Croacia y Francia.

Consultado por su estado físico y las proyecciones inmediatas, James Rodríguez manifestó: “Bien, voy a llegar bien, voy a llegar de muy buena manera. Falta un mes y yo estoy entrenándome bien, al máximo, a full como siempre lo he hecho y lo que me toque jugar aquí me va a servir”.

El futbolista expresó además la importancia de su influencia en el equipo más allá del resultado adverso ante Los Angeles FC: “Me sentí de muy buena manera, para ser el primer partido acá estuve bien. Lástima que hemos perdido, pero un partido no es cuánto queda, sino cuánto influyes dentro del campo. Hemos tenido chances, hay que seguir por este camino”.

Rodríguez manifestó que su influencia es clave más allá de los resultados, enfatizando su compromiso con el equipo y la selección Colombia - crédito @MNUFC/Instagram

James enfatizó su intención de marcar: “Quería hacer gol hoy, por eso estaba intentando desde todo lado. Lo que pueda aportar al equipo, sea jugando mucho o poco, voy a querer estar bien, voy a competir para ayudar y lo que me toque jugar ahora. Faltan seis partidos antes de ir para la Copa Mundo y estoy bien, lo que me toque jugar, sea mucho o poco, lo voy a hacer de muy buena manera”, declaró.

La participación de James Rodríguez en los seis encuentros restantes por la MLS —incluido el próximo duelo por la US Open Cup ante el San José Earthquakes el martes 28 de abril— constituye la última fase de su preparación antes del Mundial. El futbolista reconoció además el respaldo de los aficionados colombianos residentes en Estados Unidos y lo definió como “algo lindo”, señalando que “eso quiere decir que he hecho las cosas bien en mi carrera, en el fútbol”.

Este resultado dejó a Minnesota United en el cuarto puesto de la Conferencia Oeste con 17 puntos, aunque con el riesgo de descender posiciones una vez se complete la jornada.

El espacio concedido a Rodríguez en el equipo, después de ser relegado al banco contra Dallas y sumado a su reciente reconocimiento como jugador destacado, muestra la confianza renovada del cuerpo técnico de Minnesota United en el internacional colombiano.