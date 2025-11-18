Colombia

La emotiva despedida de Pichingo en ‘Masterchef Celebrity’ deja risas, trova y una lección de vida: “gracias por el cariño, por tanto”

El comediante se despidió del ‘reality’ con palabras llenas de gratitud, humor y reflexiones, conquistando a los jueces Jorge Rausch, Belén Alonso y Nicolás de Zubiría con su carisma y autenticidad

Guardar
"Pichingo" se despidió de la
"Pichingo" se despidió de la cocina de 'Masterchef Celebrity' - crédito cortesía del Canal RCN

La salida de Pichingo de la competencia de Masterchef Celebrity marcó un momento emotivo y reflexivo en la cocina de uno de los programas más visto de la televisión colombiana.

Aunque su plato fue evaluado con atención por Jorge Rausch, Belén Alonso y Nicolás de Zubiría, el resultado no le permitió avanzar al grupo de los cinco finalistas, según informó el medio colombiano.

La presentación de su plato, bautizado como “La Hazaña”, incluyó una lasaña de corvina con salsa de champiñón y, como postre, repollitas de caramelo con crema de leche.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Pichingo habló durante reto en
Pichingo habló durante reto en ‘Masterchef Celebrity 2025’ de la promesa que no le pudo cumplir a su mamá - crédito Cortesía Canal RCN

La crítica de Nicolás de Zubiría fue directa al señalar: “parecen una billetera sin plata”, dijo Nicolás de Zubiría al medio colombiano, refiriéndose a las repollitas que no lograron la textura esponjosa esperada.

Belén Alonso, por su parte, centró su observación en la técnica empleada para la lasaña.

“Deben tener un tiempo de reposo para que cuando las cortes queden derechitas, parejitas... Aquí tuviste un error técnico, está muy líquida la masa... El choux si tú hubieras venido acá y dices otra cosa, pasa, le hubieras cambiado el nombre, pero ya dijiste choux, ya valió”, afirmó Belén Alonso al medio colombiano, subrayando la importancia de la precisión en la cocina.

Jorge Rausch aportó una visión distinta sobre el postre, sugiriendo que la combinación de los elementos podría haber mejorado el resultado.

“De haber puesto sus postres uno encima del otro, sabían más rico”, expresó Jorge Rausch al medio colombiano, y añadió que en la cocina, cuando algo no sale bien, siempre se debe buscar una solución.

Así fue el emotivo mensaje
Así fue el emotivo mensaje de despedida de Pichingo de 'Masterchef Celebrity' - crédito @pichingohumor/IG

El momento de la eliminación estuvo marcado por la despedida de Pichingo, quien recurrió a su característico humor y talento para la trova al dirigirse a los jueces:

“Me llevo el honor de conocerlos a ustedes, de reírme con Rausch, de pelear con Rausch. Nunca lo voy a olvidar, por su enorme calidad y porque desde allá él me brindó gran amistad. A Belén la admiro demasiado, su humor, su habilidad, yo soy de ese talante. Conocerla fue un honor y me llevo su cariño con tantas cuotas de humor. A Nicolás, la bacanería y la capacidad que tenía de ayudarlo a uno. Quiero decirle que aquí se me metió un día porque el tipo es un bacán que está lleno de alegría”.

A sus compañeras, el comediante les expresó su apoyo para la final: “Delan toda, voy a venir a la final a deleitarme con ustedes, gracias por el cariño, por tanto, son muy bonitas de corazón y de mente”, dijo Pichingo al medio colombiano.

Y agregó: “Hasta aquí llegó Pichingo, quise llegar hasta los 4, pero si me quieren ver, los espero en el teatro”, fueron las palabras con las que concluyó su participación.

Con la salida de Pichingo,
Con la salida de Pichingo, se conocieron las integrantes que competirán en la semifinal de 'Masterchef Celebrity' - crédito @canalrcn/IG

En su cuenta de Instagram, Pichingo compartió un mensaje de gratitud y reflexión sobre su paso por el programa: “Gracias Masterchef por todo, por todo lo bonito. No dejen de soñar, no se detengan, no pongan a su familia en un segundo plano, todo lo contrario, que siempre sean su prioridad. Gracias a tantas personas por su cariño, por sus lágrimas, por sus sonrisas, por su apoyo… fui muy feliz en este reto de mi vida donde tuve miedos, tristezas, alegrías, frustraciones y muchas inseguridades, pero después de esto; voy a ser una persona con más ganas, con más fuerza y con más dedicación. Pongan todo siempre en las manos de Dios, y por último NUNCA PIERDAN LA ALEGRÍA. Nos vemos en el humor y los teatros 🎭 GRACIAS”, escribió el comediante en su despedida pública.

Así las cosas, los seguidores esperan que se conozca el nombre de las 4 finalistas y el ganador el 25 de noviembre a las 8:00 p. m.

Temas Relacionados

Masterchef Celebrity Pichingo Jorge Rausch Belén Alonso Nicolás de Zubiría ColombiaEliminación Masterchef ColombiaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Enrique Gómez pide una “gran encuesta” para definir ya al rival del petrismo en 2026

Gómez propuso realizar en diciembre una gran encuesta que permita unificar a la oposición y definir sin demoras al candidato único que enfrente al petrismo

Enrique Gómez pide una “gran

Colombia: cotización de apertura del dólar hoy 18 de noviembre de USD a COP

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Colombia: cotización de apertura del

Don Izquierdo contestó a Polo Polo luego de mensaje sobre bombardeo en el Guaviare: “Callado no estoy, Miguel”

El activista petrista replicó al congresista luego de ser señalado de guardar silencio ante la muerte de menores en un ataque aéreo del Ejército

Don Izquierdo contestó a Polo

Valor de apertura del euro en Colombia este 18 de noviembre de EUR a COP

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Valor de apertura del euro

Exvicepresidente Francisco Santos señaló que Venezuela ya no es solo una dictadura y lanzó advertencia: “Si no actuamos hoy, el problema también será Colombia”

El exvicepresidente advirtió que la consolidación de organizaciones internacionales en territorio venezolano, sumada a la colaboración de carteles y disidencias armadas, agrava la amenaza para Colombia

Exvicepresidente Francisco Santos señaló que
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ataque armado en Ciénaga deja

Ataque armado en Ciénaga deja tres muertos y dos heridos: un panfleto revelaría disputa entre el Clan del Golfo y Los Pachenca

Cayó alias Veneno, líder financiero de las disidencias de ‘Iván Mordisco’: era responsable de capacitar el uso de drones con explosivos

Murió Nilson Andrés De Arco, líder social que sufrió un atentado meses atrás, en Soledad, Atlántico

Como si estuviera estrenando juguete, Petro sacó pecho con el ministro de Defensa de Suecia por compra de 17 aviones Gripen: “Aumentó el poder”

Operativo militar contra disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Guaviare: Defensoría del Pueblo confirmó que, de los 25 muertos, seis eran menores reclutados

ENTRETENIMIENTO

Con la salida de Pichingo,

Con la salida de Pichingo, este es el grupo de semifinalitas que competirán en la final de ‘Masterchef Celebrity’: solo mujeres

Melissa Gate reveló más detalles de los problemas que tuvo con su exmánager en ‘La casa de los famosos’: “Pidió plata a mi nombre”

Alejandra Urrea reveló cuál fue la primera cirugía que se realizó, lo que le ofrecieron y el incómodo momento que vivió con un médico: “A usted hay que hacerla de nuevo”

Representante del Valle es Señorita Colombia 2025: reviva el minuto a minuto de su coronación

Quién es María Antonia Mosquera Carvajal, la cantautora y fashionista que se coronó Señorita Colombia 2025

Deportes

Técnico de Australia le “echó

Técnico de Australia le “echó flores” a Colombia previo al amistoso: “Es una selección de alto nivel mundial”

Esta sería la posible alineación de la selección Colombia ante Australia, el último partido antes del sorteo para el Mundial Fifa del 2026

FIFA y Donald Trump anunciaron medida que beneficiaría a colombianos que viajen al mundial: de qué se trata

Gianni Infantino colocó a la selección Colombia dentro de exclusivo grupo de cara al Mundial de 2026: “Una de las favoritas del mundial”

Colombia vs. Australia: hora y dónde ver el equipo de Néstor Lorenzo en su preparación al mundial de 2026