La emotiva despedida de Pichingo en ‘Masterchef Celebrity’ deja risas, trova y una lección de vida: “gracias por el cariño, por tanto”

"Pichingo" se despidió de la cocina de 'Masterchef Celebrity' - crédito cortesía del Canal RCN

La salida de Pichingo de la competencia de Masterchef Celebrity marcó un momento emotivo y reflexivo en la cocina de uno de los programas más visto de la televisión colombiana.

Aunque su plato fue evaluado con atención por Jorge Rausch, Belén Alonso y Nicolás de Zubiría, el resultado no le permitió avanzar al grupo de los cinco finalistas, según informó el medio colombiano.

La presentación de su plato, bautizado como “La Hazaña”, incluyó una lasaña de corvina con salsa de champiñón y, como postre, repollitas de caramelo con crema de leche.

Pichingo habló durante reto en ‘Masterchef Celebrity 2025’ de la promesa que no le pudo cumplir a su mamá - crédito Cortesía Canal RCN

La crítica de Nicolás de Zubiría fue directa al señalar: “parecen una billetera sin plata”, dijo Nicolás de Zubiría al medio colombiano, refiriéndose a las repollitas que no lograron la textura esponjosa esperada.

Belén Alonso, por su parte, centró su observación en la técnica empleada para la lasaña.

“Deben tener un tiempo de reposo para que cuando las cortes queden derechitas, parejitas... Aquí tuviste un error técnico, está muy líquida la masa... El choux si tú hubieras venido acá y dices otra cosa, pasa, le hubieras cambiado el nombre, pero ya dijiste choux, ya valió”, afirmó Belén Alonso al medio colombiano, subrayando la importancia de la precisión en la cocina.

Jorge Rausch aportó una visión distinta sobre el postre, sugiriendo que la combinación de los elementos podría haber mejorado el resultado.

“De haber puesto sus postres uno encima del otro, sabían más rico”, expresó Jorge Rausch al medio colombiano, y añadió que en la cocina, cuando algo no sale bien, siempre se debe buscar una solución.

Así fue el emotivo mensaje de despedida de Pichingo de 'Masterchef Celebrity' - crédito @pichingohumor/IG

El momento de la eliminación estuvo marcado por la despedida de Pichingo, quien recurrió a su característico humor y talento para la trova al dirigirse a los jueces:

“Me llevo el honor de conocerlos a ustedes, de reírme con Rausch, de pelear con Rausch. Nunca lo voy a olvidar, por su enorme calidad y porque desde allá él me brindó gran amistad. A Belén la admiro demasiado, su humor, su habilidad, yo soy de ese talante. Conocerla fue un honor y me llevo su cariño con tantas cuotas de humor. A Nicolás, la bacanería y la capacidad que tenía de ayudarlo a uno. Quiero decirle que aquí se me metió un día porque el tipo es un bacán que está lleno de alegría”.

A sus compañeras, el comediante les expresó su apoyo para la final: “Delan toda, voy a venir a la final a deleitarme con ustedes, gracias por el cariño, por tanto, son muy bonitas de corazón y de mente”, dijo Pichingo al medio colombiano.

Y agregó: “Hasta aquí llegó Pichingo, quise llegar hasta los 4, pero si me quieren ver, los espero en el teatro”, fueron las palabras con las que concluyó su participación.

Con la salida de Pichingo, se conocieron las integrantes que competirán en la semifinal de 'Masterchef Celebrity' - crédito @canalrcn/IG

En su cuenta de Instagram, Pichingo compartió un mensaje de gratitud y reflexión sobre su paso por el programa: “Gracias Masterchef por todo, por todo lo bonito. No dejen de soñar, no se detengan, no pongan a su familia en un segundo plano, todo lo contrario, que siempre sean su prioridad. Gracias a tantas personas por su cariño, por sus lágrimas, por sus sonrisas, por su apoyo… fui muy feliz en este reto de mi vida donde tuve miedos, tristezas, alegrías, frustraciones y muchas inseguridades, pero después de esto; voy a ser una persona con más ganas, con más fuerza y con más dedicación. Pongan todo siempre en las manos de Dios, y por último NUNCA PIERDAN LA ALEGRÍA. Nos vemos en el humor y los teatros 🎭 GRACIAS”, escribió el comediante en su despedida pública.

Así las cosas, los seguidores esperan que se conozca el nombre de las 4 finalistas y el ganador el 25 de noviembre a las 8:00 p. m.