Claudia López y Vicky Dávila protagonizan acalorada discusión en redes: “Te estás ahogando en tu propio resentimiento, supéralo”

El intercambio de opiniones entre Claudia López y Vicky Dávila sobre las elecciones en Chile desató una intensa discusión en redes sociales. - Crédito Claudia López y Vicky Dávila/Facebook

Durante la noche del 17 de noviembre, una discusión en la redes sociales expuso de manera directa las fricciones entre la exalcaldesa de Bogotá y precandidata presidencial Claudia López y la periodista y precandidata Vicky Dávila. Todo se originó con la interpretación que ambas hicieron sobre los recientes resultados de las elecciones presidenciales en Chile.

El cruce de mensajes derivó en acusaciones personales y políticas, situando el conflicto entre ambas como un reflejo de las divisiones que caracterizan el debate público colombiano.

Todo comenzó cuando el 16 de noviembre, Claudia López publicó en su cuenta de X un análisis sobre los comicios chilenos, en los cuales José Antonio Kast y Jeannette Jara resultaron los candidatos más votados, pasando a una segunda vuelta programada para diciembre.

López expresó: “En Chile perdieron las encuestas de lejos… No es por leyes ni mordazas, que no existen, es porque la manipulación eterna es insostenible. Las urnas no mienten”. Este comentario fue interpretado como una crítica al rol de los medios y sus coberturas políticas.

La respuesta de Dávila y el inicio del enfrentamiento

Vicky Dávila, también precandidata presidencial, respondió enfocando la discusión en el panorama colombiano y en la afinidad de López con la izquierda política. “Perdió la izquierda radical que usted tanto adora. Esa es la verdad. Chile retomará el camino, como ocurrirá en Colombia. ¿Todavía volvería a votar por Petro?”.

Claudia López cuestiona la manipulación en las elecciones chilenas, mientras Vicky Dávila señala la derrota de la izquierda radical y conecta el resultado con el contexto político de Colombia. - crédito Claudia López y Vicky Dávila/X

Dávila, quien se pronunció horas antes sobre el resultado chileno, señaló en otro mensaje: “Chile celebrará una segunda vuelta presidencial entre la izquierda con Jeannette Jara y la derecha con José Antonio Kast. En segunda, Kast convoca a todos los del sector. Así que Chile superará la pesadilla de la extrema izquierda, al igual que Ecuador, Bolivia, Argentina, y otros países de la región. Colombia también tiene que liberarse de la extrema izquierda en las urnas”.

López replica y se intensifica el intercambio

La tensión creció cuando López replicó directamente a las alusiones de Dávila: “¿Sigues de cotorra? Petro, Petro, Petro, no sabes decir más porque no sabes más ni das para más. A diferencia tuya me hice a pulso, no dependo de falsos montajes, ni de la revista, chequera y votos de otro. Sigue en tu cuesta abajo. Chao cotorra”. Este mensaje ahondó en la confrontación personal y cuestionó la independencia periodística y política de la periodista.

El enfrentamiento se intensifica con acusaciones sobre trayectoria política y dependencia de figuras externas, y Vicky Dávila califica a López de “politiquera” y “camaleona”. - créditos Claudia López y Vicky Dávila/X

Minutos después, Dávila insistió en las referencias hacia el actual presidente de Colombia y la trayectoria de López, al escribir: “Claudia es Petro… el país lo sabe!!!! La que no da para más es otra. Solo politiquera, camaleona. No la quieren en ningún lado, nadie confía en usted porque es mala persona e incoherente. Ah, y fue pésima alcaldesa de Bogotá. Las dos nos hicimos a pulso, pero usted escogió el camino de ser Petro. Yo soy yo, ahí una gran diferencia”.

El episodio alcanza su punto más álgido

Cerca de las 7:25 p.m., López respondió con la frase que marcaría el tono del intercambio: “Respira profundo Vicky. No solo vas en picada sino que te estás ahogando en tu propio resentimiento y frustración, atracando a diestra y siniestra hasta a tu sombra. Descargas contra mí que te creíste tus propios montajes y mentiras, incluida que eras la ungida de Uribe. Supéralo”. El mensaje fue ampliamente replicado y citado por usuarios, acentuando el carácter público de la disputa.

Claudia López responde directamente a Vicky Dávila, señalando que se “ahoga en su propio resentimiento” y reafirma su independencia política construida “a pulso”. - crédito Claudia López y Vicky Dávila/X

Contexto electoral y repercusiones

El cruce de declaraciones en X se dio al final de una jornada electoral en Chile, donde la polarización entre los sectores de izquierda y derecha fue decisiva. José Antonio Kast, representante de la derecha, y Jeannette Jara, candidata oficialista de izquierda, se enfrentarán en una segunda vuelta el 14 de diciembre, un dato que generó numerosos paralelismos con el contexto electoral y político de Colombia.

Debate público, candidaturas y repercusiones en redes

Tanto Claudia López como Vicky Dávila han manifestado su intención de participar en la contienda presidencial de 2026. El intercambio de mensajes puso en evidencia las diferencias respecto a la relación con el presidente Gustavo Petro, así como los cuestionamientos cruzados sobre credibilidad, coherencia y trayectoria política de ambas.

El episodio mostró cómo las redes sociales se mantienen como uno de los principales escenarios de confrontación y construcción de imagen entre líderes de opinión y figuras políticas en Colombia.