Joven pisó una botella y cayó a la carretera, una moto que iba pasando acabó con su vida

La madrugada del domingo 16 de noviembre de 2025, la comunidad de Piedecuesta se vio sacudida por la muerte de Karen Dayana Silva Castellanos, una joven de 19 años, tras un accidente de tránsito en el sector La Vega de San Roque. Sin embargo, llamó la atención la forma en cómo la joven cayó a la vía, pues fue un accidente desconcertante.

El hecho ocurrió cuando la joven, que caminaba junto a su pareja, perdió el equilibrio al pisar una botella que se encontraba en el suelo, por lo que cayó sobre la carretera y no pudo hacer nada para evitar la moto que se encontraba transitando a toda velocidad.

De acuerdo con lo informado por los medios locales como Vanguardia, el motociclista que circulaba por la vía no logró frenar a tiempo ante la caída repentina de la mujer y terminó por arrollarla. Asimismo, se indicó que el reporte las autoridades de tránsito consignó que el impacto provocó lesiones de extrema gravedad en la víctima.

Familiares de la joven señalaron que el conductor de la motocicleta podría haber estado circulando a exceso de velocidad y sin luces, aunque estos detalles aún están bajo investigación y serán las autoridades correspondientes las que se encarguen de confirmar responsabilidades de los involucrados.

Cabe mencionar que el accidente generó una sensación de angustia entre los presentes y, en medio de la confusión, el compañero sentimental de Karen Dayana, junto con algunos habitantes del sector, intentaron auxiliarla y la trasladaron de inmediato al Hospital Local de Piedecuesta.

Los médicos del centro asistencial confirmaron que la joven llegó sin signos vitales, por lo que no fue posible reanimarla, debido a la gravedad del impacto sufrido no solo en la caída, sino por el vehículo que se la llevó por delante.

Al lugar del siniestro acudieron agentes de Tránsito de Piedecuesta, que se encargaron de llevar a cabo la inspección técnica al cadáver e iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias exactas del accidente. Luego de la confirmación del deceso de la joven, el cuerpo fue remitido a Medicina Legal para la necropsia y los estudios correspondientes.

Una allegada de la víctima expresó a través de redes sociales el dolor de la familia y la cercanía de la pareja: “Ella, junto a mi sobrino, tuvieron su historia de amor. Él la acompañó hasta el final y es fortaleza para los padres y la hermana”.

Ante lo insólito de este incidente, las autoridades realizaron dos llamados, uno de ellos está enfocado a que todos los actores viales tengan precaución en las vías, pues los peatones deben fijarse en cada uno de los obstáculos presentados y así evitar caídas que no solo pueden terminar en raspones pasajeros, sino en una fatalidad como la ocurrida en Piedecuesta que enluta a toda una familia y los seres queridos de la víctima.

Sin embargo, el llamado no solo fue para los peatones, sino para los conductores, pues deben conducir cumpliendo las normas de seguridad y estar atentos a la vía, debido a que en cualquier momento se pueden presentar accidentes similares.

Entre tanto, el otro mensaje está relacionado con el cuidado con el manejo de las basuras, teniendo en cuenta que cualquier residuo de este tipo puede convertirse en un riesgo, no solo para los niños y adultos mayores, sino para los adultos y jóvenes, como fue el caso de la víctima fatal de este insólito caso, pues sus seres queridos tuvieron que despedirla a sus 19 años y quedarse con el dolor de no verla cumplir sus sueños por un lamentable hecho que pudo haberse evitado si todas las partes tomaran las precauciones correspondientes.