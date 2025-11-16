Residentes de Bogotá y Soacha se quedarán sin agua del 18 a al 21 de noviembre hasta por 27 horas: estas serán las zonas afectadas

}Los trabajos de reparación en las redes de distribución buscan garantizar el suministro continuo y prevenir daños en las tuberías de Bogotá - crédito Infobae

Entre el 18 y el 21 de noviembre de 2025, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) anunció la realización de obras de mantenimiento y reparación en las redes de distribución de agua en varios sectores de la capital y su área metropolitana.

De acuerdo con la empresa, la medida tiene el objetivo de garantizar el suministro continuo y prevenir daños graves en las tuberías, contempla la suspensión temporal del servicio en distintas localidades durante periodos que pueden alcanzar hasta 27 horas.

Calendario de cortes de agua Bogotá

Los trabajos programados para el martes 18 de noviembre impactarán barrios del municipio de Soacha, tales como Bella Vista, Bella Vista Alta, Jaime Garzón, Buenos Aires, Los Pinos Cazuca, San Rafael, Panamá y Rincón del Lago. En esta zona, el mantenimiento preventivo comprede la franja de la calle 25 a la calle 42c, entre la transversal 34a este y la carrera 53 este, desde las 8:00 a. m. y por 12 horas.

Ese mismo día, la Localidad de Kennedy verá la suspensión del servicio por 24 horas, desde las 10:00 a. m., en los sectores de Ciudad Tintal, Tintalá, el centro comercial el Tintal y Tintal, delimitados por la calle 6 a la calle 6d y la carrera 86 a la carrera 96, debido al cierre a terceros. Simultáneamente, el mantenimiento preventivo afectará a Ciudad Kennedy Oriental y Ciudad Kennedy Central en distintas áreas comprendidas entre la calle 37 sur a la calle 42 sur, la transversal 78j a la transversal 78h y las carreras 78b, 78k, 74f y 72c.

Para el miércoles 19 de noviembre, las siguientes localidades registran cortes en el servicio:

La localidad de Rafael Uribe Uribe registrará cortes desde las 7:00 a. m. y por 27 horas en el barrio Tunal, de la transversal 14 a la carrera 25a, entre la calle 42 sur a la calle 48c sur.

En la localidad de Antonio Nariño, los sectores de Policarpa, Sevilla, La Hortua, Ciudad Berna y Caracas estarán sin servicio de agua en la franja comprendida entre la calle 1 a la calle 13 sur y las carreras 10 a la 14, desde las 7:00 a. m.

En Fontibón, el corte abarcará Ferrocaja Fontibón y Puerta de Teja, entre las carreras 86 a la 95 y calles 22 a 24, durante 24 horas a partir de las 10:00 a. m.

Por otro lado, barrios en Rafael Uribe Uribe y Tunjuelito como Batallón de Artillería de Usme, Penitenciaria Central La Picota, Molinos Sur, El Playón, Marco Fidel Suárez I, Arboleda Sur y Guiparma estarán en la zona de la diagonal 51b sur a la calle 56 sur y la avenida caracas a la carrera 8, sin suministro desde las 10:00 a. m. por 24 horas.

La localidad de Tunjuelito, particularmente el barrio Fátima, tendrá el servicio interrumpido de la calle 51 sur a la calle 52a sur y la carrera 36 sur a la carrera 38 sur, a partir de las 10:00 a. m. durante 24 horas.

Entre tanto, en Soacha, los barrios Quintas de La Laguna, Reservas de La Laguna, Neuta San Andrés y Maranatha estarán incluidos entre la calle 6 sur a la calle 6e y desde la avenida carrera 4 (autopista sur) a la transversal 7 (vía indumil) con restricción desde las 10:00 a. m.

En Usaquén, la suspensión afectarará los barrios El Redil, San José de Usaquén, San Antonio Norte, El Rocío Norte y Tibabita, localizados entre la carrera 7a y la carrera 15, desde la calle 170 a la calle 193, durante 24 horas desde las 10:00 a. m.

Para el jueves 20 de noviembre, los cortes continuarán en:

Los Mártires, afectando a La pepita y Voto Nacional, entre la avenida calle 6 a la calle 13 y la carrera 14 a la carrera 22, por 24 horas desde las 10:00 a. m., por cambio de hidrante.

Kennedy sufrirá varias interrupciones ese día: en el barrio Hipotecho, de la calle 3 a la calle 6 y la carrera 71d a la carrera 72, comenzando a las 9:00 a. m., y en Hipotecho Occidental, de la calle 3 a la calle 8 sur y las mismas carreras, pero desde las 8:00 a. m., ambas con una duración de 24 horas. El barrio Provivienda Oriental tendrá corte de 27 horas desde las 7:00 a.m. por empates de redes.

En Rafael Uribe Uribe (barrios La Resurrección, Carmen del Sol, Puerto Rico, Arboleda Sur, Molinos de sur, Guiparma y El Playón) la restricción irá de la calle 37 sur a la calle 49b bis sur y entre la carrera 11a y la transversal 5j por 24 horas.

En San Cristóbal, específicamente el barrio Libertadores, no habrá agua desde las 10:00 a. m. durante un día entre la diagonal 55 sur y la calle 57 sur, abarcando las transversales 13g este a la transversal 14d este.

Otros sectores de Kennedy como Conjunto Residencial Recodo del Tintal y numerosos barrios entre la avenida calle 3 y la avenida calle 8, así como entre la avenida carrera 72 y la avenida carrera 86, también estarán afectados por cierre a terceros vinculados a trabajos en la red.

Para el viernes 21 de noviembre, la suspensión se registran en las siguientes zonas:

La localidad de Usme registrará restricción de agua en barrios como Brazuelos Occidental, Centro Usme, Desarrollo Brazuelos, La Requilina, Usminia, Villa Anita, entre otros, en un área delimitada de la calle 100b sur a la calle 139 sur, entre la carrera 5 y la carrera 15. El corte será de 8 horas, a partir de las 10:00 a. m., para actividades de mantenimiento preventivo.

Finalmente, la Eaab recomendó a los usuarios, a través de sus canales oficiales, llenar los tanques de reserva de agua antes de los cortes y consumir el agua almacenada máximo en 24 horas tras su recolección.