Colombia

Paola Jara confesó cómo ha vivido los cambios físicos por el embarazo de su hija Emilia

Mientras vive la espera de su primera hija, Paola Jara comparte cómo las transformaciones personales y profesionales la han marcado, recordando las pérdidas previas

La cantante de música popular
La cantante de música popular compartió como el embarazo de su primera hija Emilia la ha cambiado físicamente y cómo esto la ha afectado - crédito @paolajarapj/ Instagram

La cantante colombiana Paola Jara atraviesa una etapa de grandes transformaciones tanto en su vida personal como profesional.

A pocos días de convertirse en madre por primera vez, la artista ha compartido detalles íntimos sobre los cambios físicos y emocionales que ha experimentado durante el embarazo, así como la emoción por la nominación a los Grammy Anglo en la categoría de Mejor Álbum Regional Mexicano.

Desde hace casi nueve meses, la rutina de Paola Jara ha girado en torno a la espera de su hija Emilia, fruto de su relación con el también cantante Jessi Uribe. La artista describió este acontecimiento como una de las mayores bendiciones que ha recibido.

En una reciente entrevista para La Red de Caracol Televisión, confesó: “Mi piel cambió mucho durante este tiempo, se puso más seca y en el rostro me salió acné. También me sangran las encías y otras partes han cambiado”. Aunque detalló los desafíos que ha sentido en su cuerpo, consideró que su embarazo ha sido positivo en comparación con otras experiencias cercanas.

Paola Jara muestra la felicidad
Paola Jara muestra la felicidad de su embarazo, una etapa marcada por cambios físicos y emocionales - crédito @paolajara/IG

Un tema sensible fue el recuerdo de los embarazos previos que no llegaron a término. Paola Jara abordó con honestidad el dolor causado por esas pérdidas, afirmando: “Ese tema es muy duro, muy difícil, pero yo adopté esas pérdidas como que todo lo pongo en manos de Dios y solamente él sabe el porqué y el cuándo tienen que pasar las cosas”.

Reconoció que nunca soñó con ser madre y que no tenía la maternidad como prioridad. Según relató, esas pérdidas incluso reforzaron su decisión inicial de no tener hijos, pero la noticia de este embarazo llegó en un momento inesperado, justo cuando planeaba retomar un método anticonceptivo.

Al mismo tiempo, la vida profesional de la cantante ha alcanzado un nuevo hito: la nominación a los Grammy Anglo. Para Paola Jara, este reconocimiento parecía un logro inalcanzable. “Lo veía muy lejos, pero ahora que es una realidad me siento en shock y profundamente agradecida”, comentó.

La cantante fue nominada por
La cantante fue nominada por primera vez en la prestigiosa premiación - crédito captura de pantalla https://www.grammy.com/

El momento se celebrará el 1 de febrero de 2026. Paola Jara aseguró que, a pesar de estar recién inmersa en el posparto, estará presente en uno de los eventos más importantes de su carrera.

Paola Jara y Jessi celebran su embarazo con canción dedicada a su hija

Paola Jara y Jessi Uribe celebran la llegada de su primera hija con el lanzamiento del tema musical Emilia, una canción dedicada especialmente a la pequeña que está próxima a nacer. Este sencillo, que lleva el mismo nombre que la bebé, surge como un reflejo de las emociones y vivencias que la pareja ha compartido durante esta etapa única en sus vidas.

Desde que se unieron en 2019 y formalizaron su matrimonio en mayo de 2022, el sueño de convertirse en padres ha estado presente. Para la artista, el camino no ha sido sencillo. Antes de este embarazo, Paola Jara enfrentó la pérdida de dos bebés, momentos complejos que marcaron profundamente a la pareja. La llegada de Emilia representa así mucho más que el cumplimiento de un deseo: simboliza el renacer de la esperanza y la fe para ambos.

Pese al avanzado estado de
Pese al avanzado estado de embarazo de Paola Jara, la cantante siguió con su actividad musical normal hasta bien entrado octubre - crédito cortesía Jaque

A través de Emilia, la pareja comparte con el público cómo han vivido estos meses de espera. “Esa canción lleva el nombre de nuestra hija, pero también sale para sus hijos, para que la dediquen en momentos especiales. Es una canción que escribimos juntos donde narramos lo que vivimos en este proceso hermoso. El video fue grabado en el baby shower. Es muy especial y auténtico para que se lo gocen”, detalló Jessi Uribe.

El sencillo también envía un mensaje a quienes han cuestionado la relación y las decisiones personales de la pareja.“La niña no viene a llenar ningún vacío, es una bendición para los dos y es un angelito que unió dos vidas y que va a escribir una nueva historia en nuestras vidas y en la vida de nuestras familias”, afirmó Uribe.

