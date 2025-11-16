Colombia

Estos son los centros comerciales de Bogotá que ya encendieron la Navidad: las actividades que tendrán durante las fiestas

Desde el 15 de noviembre bogotanos y visitantes pueden disfrutar de los distintos planes navideños que hay en los centros comerciales de la ciudad

Este año se ofrecen alternativas
Este año se ofrecen alternativas para todos los gustos - crédito Freepik

Sumergirse en la magia de la Navidad bogotana antes de lo habitual será posible este año, pues varios centros comerciales de Bogotá han preparado un despliegue de experiencias para quienes buscan disfrutar de la temporada turística.

Desde este sábado 15 de noviembre, la ciudad se transforma en un vibrante escenario de luces, música y creatividad, invitando a visitantes y locales a recorrer múltiples propuestas adaptadas a gustos familiares, infantiles y culturales.

Diversos complejos han planificado una bienvenida navideña con temáticas que buscan ir más allá de la iluminación.

Uno de los destinos es el Centro Comercial Hayuelos, que este año tiene una villa navideña de cien metros cuadrados. Esta propuesta combina trenes eléctricos, ferias y parques, e incluye una iglesia y paisajes que evocan muelles, montañas y hasta desiertos.

Los espacios están diseñados para
Los espacios están diseñados para toda la familia - crédito Freepik

En total, 30.000 elementos decorativos conforman el espectáculo visual. La experiencia comienza con un desfile a las 4 de la tarde, al que pueden acceder todos sus visitantes. Más tarde, a las 7 de la noche, el público podrá presenciar el espectáculo musical ‘El Regalo de Navidad’. Una Villa mágica que es la representación artística de un pueblo en plena celebración.

La ruta turística navideña en centros comerciales continúa con Titán Plaza, ubicado en uno de los principales ejes viales del occidente de Bogotá.

Centrando su propuesta en la solidaridad, la apertura de la festividad estará marcada por la entrega de mil regalos a niños de treinta fundaciones.

El evento combinó la música con actividades recreativas. Las familias podrán ser parte de una pasarela por los pasillos de Titán Plaza, acompañados por artistas, empresarios y representantes de diversos gremios.

La mayoría de las atracciones
La mayoría de las atracciones son de acceso libre - crédito Freepik

El acto contó además con la participación de gremios, empresarios, actores y artistas invitados, quienes acompañaron a los niños de las fundaciones en una pasarela natural en el primer piso del centro comercial.

El nodo sur-occidental de la ciudad será escenario de una de las instalaciones visuales más llamativas: el Centro Comercial Multiplaza presentará un árbol de Navidad de 16 metros de altura, iluminado en su totalidad y adornado con motivos festivos.

Bajo el lema Gift of joy (el don de la alegría), esta jornada ofrecerá expresiones culturales en directo, talleres para niños y música en vivo, así como una obra de teatro.

Multiplaza también tiene una dinámica interactiva para auqellos que buscan experiencias más participativas, con obsequios instantáneos, descuentos y sorteos semanales.

Otras propuestas incluyen al Portal 80 y al Centro Chía, que también inauguraron su temporada navideña el sábado por la tarde, integrando a sus visitantes en ambientes festivos y actividades lúdicas.

Cada centro comercial tiene una
Cada centro comercial tiene una temática navideña diferente - crédito Freepik

Por su parte, El Edén lanzó la campaña Merry Circus Edén, donde los más pequeños tienen acceso a una piscina con 20.000 estrellas navideñas, brindando un espacio especialmente diseñado para la diversión familiar.

El circuito se amplía con el Centro Comercial Bulevar, que seleccionó la obra teatral “Chispita Dulce Encantada” para iniciar sus festividades.

Además de los nombrados, todos los centros comerciales de la ciudad tendrán sus propios eventos y decoraciones navideñas para darle a sus visitantes experiencias únicas sin salir de la ciudad. Cabe recordar que la mayoría de ellos celebra las tradicionales novenas en sus espacios, por lo que los visitantes solo deben estar pendientes a la programación de su centro comercial favorito o más cercano.

Así, Bogotá se posiciona como un destino que combina la tradición decembrina con propuestas turísticas y culturales innovadoras, logrando atraer tanto a residentes como turistas que desean disfrutar de una experiencia navideña anticipada, envolvente y al calor de recintos cerrados lo que facilita la integración de horarios nocturnos en espacios cómodos y seguros para todas las familias de la ciudad.

