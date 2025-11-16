Colombia

El hijo de J Balvin y Valentina Ferrer conquistó New York de la mano de Ryan Castro

El pequeño Río se robó todas las miradas al acompañar a su “tío” al escenario mostrando la complicidad y el cariño que se tienen

La publicación se viralizó en pocas horas en la plataforma - crédito Valentina Ferrer / TikTok

La reciente aparición de Río, el hijo de J Balvin y la modelo Valentina Ferrer, junto a Ryan Castro en el Barclays Center de Nueva York se volvió tendencia en redes sociales, donde la cercanía entre el niño y el cantante colombiano se ha convertido en tema de conversación.

La relación entre ambos, llena de muestras de afecto y complicidad, se ha consolidado hasta el punto de que Ryan es considerado por la familia como el “tío” de Río, teniendo en cuenta que se ha convertido en una figura presente en momentos personales y celebraciones de la familia.

Durante el evento en el Barclays Center, Río acompañó a Ryan Castro en la apertura del espectáculo, un gesto que fue compartido por Valentina Ferrer a través de sus redes sociales recibiendo una gran cantidad de comentarios de apoyo.

La relación entre Río y
La relación entre Río y Ryan es cada vez más fuerte - crédito Ryan Castro / Instagram

En una publicación de TikTok, Ferrer relató la emoción de su hijo al presenciar el trabajo de su “tío” en el escenario: “Me dijo mamá mira están todos los amigos de mi papá en el trabajo del tío Ryan”, escribió la modelo, mostrando imágenes en las que el pequeño camina de la mano de Ryan. Este episodio no solo evidenció la confianza de la familia en el artista, sino que reforzó el vínculo entre ellos trasciende el ámbito profesional.

La presencia de Río en el concierto no pasó desapercibida para los seguidores de J Balvin y Valentina Ferrer, que expresaron su entusiasmo en redes sociales. Los comentarios destacan el carisma del niño y su papel en la vida de Ryan Castro.

Entre las reacciones más populares se encuentran frases como: “El verdadero boss, Riri, manager de la Modelo Valentina Ferrer, dueño de la marca J Balvin, y ahora director de Ryan Castro”, así como observaciones sobre la relación entre el niño y el cantante: “se ve el vínculo tan bonito que tiene con su tío Ryan”.

Otros usuarios se refirieron a la popularidad de Río, mencionando: “Vamos a ser sinceras. Todas conocimos al tío Ryan por Godzilla (el juguete favorito del niño y como se hace llamar)”. Además, la confianza entre las familias fue resaltada en mensajes como: “Imagínense la calidad de amistad y lealtad que se tienen Valentina, J Balvin y el Tío Ryan como para que le suelten a Riri, ufff lo máximo”.

El artista hizo sold out
El artista hizo sold out en el recinto de eventos y lo celebró junto a Río y J Balvin - crédito Ryan Castro / Instagram

Tras el espectáculo, Ryan Castro compartió su gratitud y emoción con los asistentes al recinto de eventos a través de su cuenta de Instagram, donde dedicó un mensaje a sus seguidores en la ciudad de Nueva York.

El artista expresó: “Que felicidad tan hpta, lo único que quiero escribir es gracias y mil gracias a toda la gente chimba que nos apoya, que cree en este proyecto y que se la vive con nosotros, esta ciudad es de mis ciudades favoritas en el mundo y me acuerdo mucho de las primeras veces que vine, canté en muchas discotecas y tocamos la puerta en muchas partes y todavía es como la primera vez”, indicó.

“Ese sold out es de ustedes, esa noche y ese show fue especial para ustedes que llenaron el Barclays Center a reventar, esta es mi segunda arena en Estados Unidos SOLO y que hpta momento para recordarlo toda la vida, gracias New York, gracias a las 13 mil personas que fueron a vernos”.

J Balvin y Ryan Castro
J Balvin y Ryan Castro son muy cercanos y eso lo demuestran con cada aparición juntos - crédito Ryan Castro / Instagram

La participación de Río en el evento y la respuesta de la comunidad digital demuestran la influencia que el entorno familiar y afectivo tiene en la carrera de Ryan Castro. Entre tanto, la crianza que tienen J Balvin y Valentina Ferrer con su hijo Río es celebrada por los internautas.

