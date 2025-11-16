Colombia

‘Desafío Siglo XXI’: critican a Kevyn por no dejar ganar a Julio pese a que confesó que no tiene luz en su casa

En varias oportunidades, el atleta ha compartido su historia de vida, conmoviendo al público al ser una persona muy humilde

Guardar
La publicación en la que el atleta cuenta sobre sus deudas se viralizó nuevamente tras ser derrotado por Kevyn - crédito Fans_Julio_desafioXXI2025 / TikTok

El Desafío Siglo XXI cambió su enfoque al incluir un nuevo equipo; se trata de Neos, que contaba con la representación de Kevyn y Valkyria, recordados por su participación en anteriores temporadas. Sin embargo, la famosa deportista fue enviada a Alpha por decisión de su capitana Yudisa, lo que sorprendió a los televidentes y hasta los mismos concursantes que no dudaron en criticar la determinación de la joven líder.

Aunque ella no ha sido la única que ha recibido comentarios en contra, pues el recién ingresado Kevyn se convirtió en tendencia en las diferentes plataformas digitales, teniendo en cuenta que los televidentes no estuvieron de acuerdo con que él no dejara ganar a Julio, que estuvo a punto de encontrar la moneda dorada, una nueva figura incluida en esta etapa.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con lo explicado por la presentadora Andrea Serna, en cada una de las pruebas se encontrará una moneda dorada que se convertirá en un beneficio económico para los participantes y una de ellas fue encontrada por Kevyn, aunque Julio estuvo a punto de lograrlo.

Esta acción fue rechazada por los seguidores del formato, que no dudaron en recordar la situación económica del participante, pues en varias ocasiones ha reiterado que tiene deudas millonarias y que ni siquiera tiene el servicio de la luz en su casa porque le es imposible pagar el recibo.

“Hay que pagar muchos recibos que se deben, por ahí como 4 o 3 millones, por ahí va. Con velas, yo me veía el Desafío en el celular. Iba a cargar el celular donde mi vecina, yo le decía: ‘Vecina, ¿será que me puede hacer el favor de darme cargar el celular?’ Y ella me dejaba cargar y siempre me ha dejado cargar el celular’”.

Los famosos lucharon por encontrar
Los famosos lucharon por encontrar la moneda, aunque a Julio no le alcanzó - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

Entre los comentarios de los internautas se encuentran "Qué necesidad Kevyn de ganarle esa moneda a Julio“, a lo que otro usuario de la red social X respondió: “Definitivamente la avaricia porque otro lo dejaba” y la conversación continuó con otra intervención como: “La ambición a la plata, ahí se nota la poca persona Kevyn ya ha hablado mucho dinero”.

En contraste, hubo otras personas que se pronunciaron a favor de Kevyn por lo sucedido y lo apoyaron de la siguiente manera: “Porque es una competencia. Dios mío!”, “Es un juego, entonces para qué fue” y “Basta ya de tenerle lástima a Julio y a Potro, esos son dos hombres con dos buenas manos y buenos pies para ganarse sus cosas sin que nadie se las de por lastima, que compitan y ganen y listo”.

Las opiniones continúan divididas entre los seguidores del formato, mientras que muchos esperan que Julio vuelva a tener una oportunidad.

Julio se quedó sin la
Julio se quedó sin la moneda dorada - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

¿Cómo ganó Kevyn con la moneda dorada?

Kevyn logró obtener una suma considerable gracias a la moneda dorada tras la exigente prueba de Sentencia y Servicios, celebrada en el Box Azul. El participante accedió a la máquina de dinero tras encontrar la moneda por una mínima ventaja sobre Julio.

Según explicó Andrea Serna, el primer concursante en encontrarla y conservarla durante toda la prueba recibiría un incentivo económico especial dentro del juego, lo que añadió un componente adicional de presión e interés a la competencia.

Cabe mencionar que con la incorporación de Neos al programa, el monto total de premios ascendió a $2.400 millones, aunque la cifra incrementada, es decir, $1.200 millones, quedó destinada exclusivamente a la dinámica de acumulación en la máquina de dinero. Este ajuste en la distribución de los premios transformó la estrategia de los participantes, que ahora deben competir no solo por la permanencia, sino también por la posibilidad de acceder a sumas significativas en cada etapa.

El campeón del ‘Desafío XX’
El campeón del ‘Desafío XX’ luchó bastante por el nuevo beneficio económico - crédito @kevynrua75/Instagram

Al concluir su participación y ganarle a Julio por muy poco, Kevyn optó por no revelar públicamente el monto exacto que logró reunir. Aunque las imágenes transmitidas demostraron que la cantidad superó notablemente los $16.940.000 que Gio había conseguido en la ronda anterior, lo que sorprendió a los seguidores del reality.

Temas Relacionados

Desafío Siglo XXIDesafío 2025KevynJulioColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO l América vs. Atlético Nacional: los escarlatas van por la remontada que los ubique en la final de la Copa BetPlay

El equipo de David González deberá ganar por tres goles o más si desea acceder a la instancia definitiva del certamen nacional, en la que ya espera el DIM

EN VIVO l América vs.

Así es la nueva señalización de la carrera Séptima en Bogotá: garantizará la seguridad y el tránsito de los ciclistas

La estrategia SeptiMás revitaliza el espacio público, fomenta el uso responsable de la infraestructura y fortalece la convivencia entre peatones, ciclistas y conductores en el centro de la ciudad

Así es la nueva señalización

Ministro de Defensa confirmó que sí sabía de la presencia de menores, pero defendió el bombardeo en Guaviare: “No había niños, no había niñas”

Pedro Sánchez argumentó que los jóvenes fallecidos eran considerados combatientes ilegales, mientras la Defensoría del Pueblo lamentó la tragedia y cuestiona la interpretación del Derecho Internacional Humanitario en la operación militar

Ministro de Defensa confirmó que

Sinuano Día resultados 16 de noviembre de 2025

Sinuano lleva a cabo dos sorteos al día, esta es la combinación ganadora del premio de las 14:30 horas

Sinuano Día resultados 16 de

Expresidente del Senado lanzó duros señalamientos contra Petro: “Su relación con narcos viene de su campaña”

Ernesto Macias Tovar arremetió contra el presidente luego de que el congresista norteamericano Mario Díaz-Balart denunciara supuestas relaciones del jefe de Estado con capos, de allí que estuviera en la Lista Clinton

Expresidente del Senado lanzó duros
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias Veneno, líder financiero

Cayó alias Veneno, líder financiero de las disidencias de ‘Iván Mordisco’: era responsable de capacitar el uso de drones con explosivos

Murió Nilson Andrés De Arco, líder social que sufrió un atentado meses atrás, en Soledad, Atlántico

Como si estuviera estrenando juguete, Petro sacó pecho con el ministro de Defensa de Suecia por compra de 17 aviones Gripen: “Aumentó el poder”

Operativo militar contra disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Guaviare: Defensoría del Pueblo confirmó que, de los 25 muertos, seis eran menores reclutados

Los intimidantes panfletos con los que alias Hans, de las disidencias de las Farc, cobraba “impuestos para la paz” en el Valle

ENTRETENIMIENTO

Películas para ver esta noche

Películas para ver esta noche en Netflix Colombia

Lo más visto esta semana de Prime Video en Colombia

La Toxi Costeña responde críticas por las letras de sus canciones y el ejemplo a sus hijos: “Con esas regalías se mantiene la casa”

Laura de León aparece en muletas y causa preocupación entre sus seguidores: “Siempre hay una primera vez”

Juan David Tejada vuelve a lanzar indirecta a Aida Victoria Merlano: “Tendría cuidado con lo que dices”

Deportes

EN VIVO l América vs.

EN VIVO l América vs. Atlético Nacional: los escarlatas van por la remontada que los ubique en la final de la Copa BetPlay

Daniel Muñoz tuvo que abandonar la concentración de la selección Colombia antes del duelo con Australia

Néstor Lorenzo fue autocrítico pese a la victoria de Colombia contra Nueva Zelanda: “Tenemos que ser más contundentes”

La selección Colombia se complicó con Nueva Zelanda, pero ganó en los últimos minutos: triunfo 2-1 en la Florida

Cuándo volverá a jugar la selección Colombia: este será su rival en el último partido de 2025