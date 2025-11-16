Colombia

Capturaron en España a alias Pipo Chavarría, presunto líder de Los Lobos, tenía pasaporte colombiano

La detención del cabecilla, que había cambiado identidad y documentación en Sudamérica, representa uno de los mayores golpes contra el crimen organizado ecuatoriano, según las autoridades

Guardar
Las autoridades de Ecuador y
Las autoridades de Ecuador y España detienen al líder de Los Lobos cuando intentaba ingresar a Málaga con identidad falsa - crédito X

La captura en España de Wilmer Chavarría Barré, alias Pipo, presunto líder del grupo criminal Los Lobos, expuso que el cabecilla empleaba un pasaporte colombiano para desplazarse por Europa y coordinar operaciones ilícitas de narcotráfico.

Las autoridades ecuatorianas, en colaboración con agencias españolas, informaron que la detención se produjo cuando el sospechoso intentaba ingresar a Málaga desde Marruecos con una identidad falsa.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con declaraciones del presidente de Ecuador, Daniel Noboa la aprehensión se ejecutó mientras en el país sudamericano se desarrollaba una jornada electoral crucial. “Hoy capturamos a ‘Pipo’ Chavarría, el delincuente más buscado de la región y máximo líder de Los Lobos. El criminal que fingió su muerte, cambió de identidad y se escondió en Europa”, expresó el mandatario en redes sociales.

Un pasaporte colombiano permitió la fuga y operación internacional

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, precisó que Chavarría falsificó su muerte en 2021, gestionó una nueva identidad en Venezuela y obtuvo pasaporte colombiano, documento con el que salió de Sudamérica y llegó a Europa en 2022. El Universo detalló que, bajo la documentación colombiana y con el nombre Danilo Ramón Fernández Calderón, “Pipo” ingresó a España, país desde el cual coordinaba envíos de droga.

La captura de Wilmer Chavarría
La captura de Wilmer Chavarría Barré, alias Pipo, revela el uso de un pasaporte colombiano para coordinar el narcotráfico en Europa - crédito X

Con base en las investigaciones del Ministerio del Interior, la supuesta defunción del jefe criminal fue inscrita oficialmente durante una masacre carcelaria. Esta maniobra le permitió eludir la persecución judicial y encubrir sus actividades, estrategia que se reveló con la detención del domingo 16 de noviembre.

Un historial de violencia y conexiones internacionales

Los Lobos es considerada la mayor banda delictiva de Ecuador, con influencia creciente sobre rutas del narcotráfico a Europa. Las autoridades relacionan a Chavarría con al menos 400 homicidios, además del control de operaciones criminales en complejos penitenciarios como la Penitenciaría del Litoral y la cárcel de Turi, donde estuvo recluido entre 2011 y 2019.

El ministro Reimberg, que viajó a España para coordinar la captura junto al alto mando policial, aseguró que “Pipo” dirigía “un amplio esquema de narcotráfico” extendido a Países Bajos, Italia, Alemania, México y Colombia, en alianza con el Cartel Nueva Generación Ecuador (Cnge) y otros grupos vinculados a cárteles mexicanos, colombianos y europeos.

Chavarría falsificó su muerte en
Chavarría falsificó su muerte en 2021 y obtuvo documentación venezolana y colombiana para evadir la justicia y operar en Europa - crédito @JohnReimberg / X

La investigación reveló que el detenido también estuvo vinculado al asesinato de figuras políticas, como el candidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido en 2023.

“Hoy es un día histórico para el Ecuador. Golpeamos en lo más alto de la estructura criminal”, afirmó Reimberg en X.

En sus declaraciones, las autoridades ecuatorianas subrayaron que alias Pipo alteró no solo su documentación, sino también su apariencia física a través de varias cirugías faciales, estrategia que complicó su identificación y localización.

Chavarría lideró a Los Lobos desde 2019, año en que la banda se separó de Los Choneros tras la muerte del máximo jefe de esa organización. Desde entonces, Los Lobos se involucraron en el tráfico de drogas, el sicariato y la minería ilegal de oro, incrementando su poder y conexiones a nivel regional.

Los Lobos, la mayor banda
Los Lobos, la mayor banda criminal de Ecuador, amplió su influencia en rutas de narcotráfico hacia Europa bajo el liderazgo de Pipo - crédito X

Contexto electoral

El anuncio de la captura llegó mientras los ecuatorianos acudían a las urnas para referendar posibles reformas sobre seguridad y bases militares extranjeras. Durante la jornada, figuras como Ana Manotoa, ciudadana de Quito citada por El País, expresaron insatisfacción sobre la capacidad del gobierno para controlar la inseguridad: “No hay salud, no hay seguridad”.

La detención de Chavarría Barré se produce en un clima de presión social por respuestas efectivas del Estado frente a la ola delictiva y a la percepción de impunidad de líderes criminales, un aspecto que el gobierno intenta revertir con operaciones internacionales coordinadas.

Temas Relacionados

alias Pipo ChavarríaLos LobosWilmer Chavarría BarréNarcotráficoEspañaEcuadorColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO l América vs. Atlético Nacional: los escarlatas van por la remontada que los ubique en la final de la Copa BetPlay

El equipo de David González deberá ganar por tres goles o más si desea acceder a la instancia definitiva del certamen nacional, en la que ya espera el DIM

EN VIVO l América vs.

Alerta para de trabajadores que no pagan seguridad social, no se pensionarían y la Reforma Laboral no les da solución

De acuerdo con el Dane, son más de diez millones de empleados en Colombia que no cuentan con las garantías básicas de salud y pensión para desempeñarse en sus cargos

Alerta para de trabajadores que

Pinzón Bueno asegura que con él regresa la ‘seguridad democrática’ a Colombia: “Soy el único que trabajó con Uribe”

Con una postura firme contra los criminales, Juan Carlos Pinzón anunció en Infobae Colombia que firmará una directiva presidencial desde el primer día de su eventual mandato, dando a las Fuerzas Armadas la libertad de defenderse para proteger a los colombianos

Pinzón Bueno asegura que con

Las más contagiosas: estas son las 10 canciones de K-pop más reproducidas en iTunes Colombia

INFINITE fue el primero en encabezar la lista de artistas emergentes de Billboard en 2014 con su canción Last Romeo, abiendo oportunidades a más grupos de K-pop

Las más contagiosas: estas son

“Playdate” domina el ranking de las películas más vistas esta semana de Prime Video en Colombia

La plataforma de streaming busca mantenerse en el gusto de su audiencia a través de estas historias

“Playdate” domina el ranking de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias Veneno, líder financiero

Cayó alias Veneno, líder financiero de las disidencias de ‘Iván Mordisco’: era responsable de capacitar el uso de drones con explosivos

Murió Nilson Andrés De Arco, líder social que sufrió un atentado meses atrás, en Soledad, Atlántico

Como si estuviera estrenando juguete, Petro sacó pecho con el ministro de Defensa de Suecia por compra de 17 aviones Gripen: “Aumentó el poder”

Operativo militar contra disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Guaviare: Defensoría del Pueblo confirmó que, de los 25 muertos, seis eran menores reclutados

Los intimidantes panfletos con los que alias Hans, de las disidencias de las Farc, cobraba “impuestos para la paz” en el Valle

ENTRETENIMIENTO

Las más contagiosas: estas son

Las más contagiosas: estas son las 10 canciones de K-pop más reproducidas en iTunes Colombia

“Playdate” domina el ranking de las películas más vistas esta semana de Prime Video en Colombia

Top 10 Netflix Colombia: “Frankenstein” de Guillermo del Toro continúa a la cabeza del ranking de las películas más vistas del momento

Prime Video Colombia: Estas son las mejores series para ver hoy

‘Desafío Siglo XXI’: critican a Kevyn por no dejar ganar a Julio pese a que confesó que no tiene luz en su casa

Deportes

EN VIVO l América vs.

EN VIVO l América vs. Atlético Nacional: los escarlatas van por la remontada que los ubique en la final de la Copa BetPlay

Daniel Muñoz tuvo que abandonar la concentración de la selección Colombia antes del duelo con Australia

Néstor Lorenzo fue autocrítico pese a la victoria de Colombia contra Nueva Zelanda: “Tenemos que ser más contundentes”

La selección Colombia se complicó con Nueva Zelanda, pero ganó en los últimos minutos: triunfo 2-1 en la Florida

Cuándo volverá a jugar la selección Colombia: este será su rival en el último partido de 2025