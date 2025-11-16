Buscan a taxista que atropelló a un hombre y a su perro y se dio a la fuga en Santa Fe, Bogotá

El momento del atropello quedó registrado en video; la víctima y su mascota resultaron heridos mientras el taxi abandonó la escena sin prestar auxilio.

Las autoridades de Bogotá buscan al conductor de un taxi que atropelló a un hombre y a su mascota en la localidad de Santa Fe, y que posteriormente se dio a la fuga sin prestar asistencia. A pesar de que el incidente ocurrió el pasado 21 de octubre a las 9:43 p. m., en la intersección de la calle 19 con carrera octava, aún no se sabe nada del implicado, según el relato de la víctima, Yáder Pérez, de 51 años.

De acuerdo con la denuncia, Pérez caminaba por la vía peatonal acompañado de su perro cuando un taxi, que ascendía por el carril central con una luz roja intermitente y sin luces adicionales, aceleró de manera inesperada y los arrolló.

“Vi venir el carro, recuerdo el golpe y luego nada más, el taxi nunca paró”, indicó la víctima a CityTV. En el accidente también se vieron involucrados tres estudiantes, de los cuales dos lograron evadir el impacto mientras que uno resultó golpeado.

Tras el choque, Yáder Pérez sufrió múltiples lesiones graves, que incluyen fracturas en las costillas, afectación de varias vértebras y un trauma craneoencefálico que requirió drenaje quirúrgico. Además, sufrió una quemadura provocada por el ácido de su celular, que se rompió con el impacto en su bolsillo. Su perro, por su parte, presentó lesiones en las dos patas derechas y quedó cojo por más de una semana, siendo atendido por un veterinario para descartar daños en la columna.

El taxi involucrado en el atropello no se detuvo y las autoridades piden información a través de la línea 123 para dar con el conductor. - crédito CityTv

Llamado a la ciudadanía

Pérez hizo un llamado público a la comunidad para ayudar a identificar al conductor del taxi. Quien pueda reconocer el vehículo o tenga información sobre el responsable puede comunicarse con la línea 123 de la Policía. “Es necesario que se encuentre al responsable, ya sea el conductor o el propietario del vehículo, para que responda por los daños causados”, afirmó la víctima.

Por su parte, las autoridades iniciaron la verificación de cámaras de seguridad y otros sistemas de monitoreo en la zona, con el objetivo de establecer la ruta del taxi y determinar si el vehículo ha estado involucrado en incidentes similares. La Policía confirmó que el proceso busca identificar al conductor y garantizar que cumpla con la normativa vigente y responda por los daños ocasionados.

Vecinos y testigos señalaron que el taxi circulaba a alta velocidad; la Policía revisa cámaras para identificar al conductor fugitivo.- crédito Alcaldía de Bogotá

Condiciones de la zona del accidente

El accidente se produjo en un sector con alto flujo peatonal durante la noche, lo que aumenta el riesgo de incidentes de tránsito. Testigos señalaron que el taxi circulaba a una velocidad superior a la permitida y que no respetó la señalización de la zona. Algunos vecinos indicaron que no es la primera vez que vehículos invaden este corredor peatonal, a pesar de las restricciones de tránsito establecidas.

Repercusiones y medidas preventivas

El caso evidencia la importancia de reforzar la seguridad vial en áreas con alto tránsito peatonal y la necesidad de que los conductores de transporte público cumplan con los límites de velocidad y la normativa de tránsito. Las autoridades recomiendan a los ciudadanos reportar cualquier información relevante sobre incidentes de tránsito, a fin de contribuir a la prevención de accidentes similares.

Mientras tanto, Yáder Pérez continúa recibiendo atención médica por sus lesiones, y su mascota sigue bajo cuidado veterinario para asegurar su recuperación. La víctima enfatizó que es necesario que se tomen medidas para evitar que situaciones similares se repitan en la localidad, dado que la impunidad podría generar riesgos adicionales para peatones y transeúntes.

Yáder Pérez y su perro fueron arrollados por un taxi que huyó; la Policía solicita ayuda ciudadana para identificar al responsable. - crédito Colprensa

Testigos del sector confirmaron que el taxi no detuvo su marcha y que el impacto se produjo de manera rápida, sin posibilidad de reacción por parte de los afectados. La Policía continúa recabando información de testigos y analizando las imágenes de seguridad, con el objetivo de identificar al conductor y que este responda por los daños causados.