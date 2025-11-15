Colombia

Petro reconoce beneficios por menor arancel en EE. UU., pero alerta los riesgos para varios sectores exportadores: “Hay que competir en calidad”

La eliminación de aranceles agrícolas en EE. UU. abre oportunidades para el comercio colombiano y un alivio para sectores como el café, las flores y el aguacate, aunque el Gobierno advierte que el cambio también redefinirá el panorama global

Guardar
El presidente Gustavo Petro reaccionó
El presidente Gustavo Petro reaccionó a la decisión de Estados Unidos sobre la eliminación de aranceles, advirtiendo que el impacto para Colombia será “mixto” - crédito Presidencia, @Cccaficultores/X y Reuters

El reciente anuncio de la Casa Blanca sobre la eliminación de aranceles a diversas importaciones agrícolas desató una ola de reacciones en los mercados internacionales y, particularmente, en Colombia, que figura entre los principales beneficiados por la medida.

Sin embargo, el presidente Gustavo Petro advirtió que el alivio no es absoluto, al señalar que la decisión puede generar ventajas para algunos sectores, mientras que en otros aumentará la competencia global. “Colombia gana en unos sectores y pierde en otros”, resumió el mandatario en un mensaje difundido en su cuenta de X.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La decisión del gobierno de Estados Unidos, formalizada con un decreto firmado este viernes 14 de noviembre por el presidente Donald Trump, excluye retroactivamente productos como café, banano, aguacate y flores del esquema de aranceles “recíprocos”, cuyas tasas oscilaban entre el 10% y el 50%.

La medida llega como respuesta a la presión interna por los elevados precios de alimentos importados y a un clima político marcado por el malestar económico reflejado en las recientes elecciones intermedias.

Mensaje del presidente Gustavo Petro
Mensaje del presidente Gustavo Petro en el que advierte que la rebaja de aranceles de EE. UU. tendrá efectos positivos y negativos para Colombia - crédito Gustavo Petro/X

Desde abril, los exportadores colombianos habían enfrentado un escenario desafiante luego de que Washington impusiera nuevos gravámenes a bienes agrícolas, argumentando que el desbalance en la balanza comercial representaba “una amenaza inusual y extraordinaria” para su seguridad nacional.

En ese momento, Colombia recibió un arancel del 10%, la tasa mínima contemplada. Con el nuevo decreto, el Gobierno estadounidense reconoce que productos como café, banano y flores no cuentan con una capacidad de producción interna suficiente, razón por la que fueron retirados de la lista.

La medida, sin embargo, no fue uniforme. Los tomates provenientes de México, por ejemplo, siguen sujetos a un arancel del 17%, vigente desde julio tras la expiración de un acuerdo comercial de tres décadas.

Esta restricción, sumada a los aranceles altos aplicados a otros países, había provocado incrementos notables en los precios pagados por los consumidores estadounidenses: solo en septiembre, el café registró un aumento cercano al 20% interanual, en parte por el arancel del 50% impuesto a Brasil.

El café colombiano, uno de
El café colombiano, uno de los principales productos beneficiados por la eliminación de aranceles, atraviesa su mejor momento productivo en más de una década - crédito Luisa González/Reuters

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, explicó que la política busca apuntar a bienes “que no cultivamos aquí”, aunque admitió que el café sí se produce en pequeñas proporciones en algunos estados. Washington anunció un nuevo marco comercial con Suiza que reducirá los aranceles sobre productos helvéticos del 39% al 15%, uno de los ajustes más drásticos entre sus socios.

Para Colombia, uno de los principales beneficiados, el impacto es inmediato. El sector cafetero —emblema de las exportaciones nacionales— atraviesa un período excepcional.

Gustavo Gómez, presidente de Asoexport, destacó que la producción alcanzó 14,8 millones de sacos en el año cafetero 2024-2025, un 17% más que el periodo anterior. Esa dinámica permitió consolidar a Colombia como el segundo proveedor de café de Estados Unidos, con una participación del 19%, solo por debajo de Brasil, que mantiene el 32% del mercado.

“Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones agrícolas de Colombia, especialmente de café, aunque también de muchos otros productos”, dijo Gómez, recordando que el 40% de las exportaciones totales del sector tienen como destino ese país.

Asoexport calificó la medida como una victoria estratégica y un reconocimiento a los lazos diplomáticos y comerciales que Colombia ha fortalecido en los últimos años.

Desde la Federación Nacional de Cafeteros, su presidente, Germán Bahamón, aseguró que la decisión es resultado del diálogo técnico y constante con autoridades y congresistas estadounidenses.

Germán Bahamón, presidente de la
Germán Bahamón, presidente de la Federación Nacional de Cafeteros, destacó que la medida de Estados Unidos es resultado del diálogo técnico con autoridades y legisladores de ese país - crédito @FedeCafeteros/X

Para el dirigente, la eliminación de aranceles beneficia tanto a consumidores norteamericanos como a productores colombianos y reafirma la importancia de seguir ampliando acuerdos y presencia internacional.

El alcance del decreto, no obstante, se extiende mucho más allá del café. Productos como el aguacate Hass, las flores cortadas y el banano —todos pilares de la oferta exportadora nacional— también quedaron exentos.

En 2024, Colombia exportó cerca de 700 millones de tallos de flores a Estados Unidos, país que además se consolidó como su segundo mercado más importante para el aguacate Hass, con envíos superiores a los USD 72 millones. El banano, por su parte, aportó ingresos por USD 1.070 millones, con un 16% del volumen total dirigido a consumidores estadounidenses.

Temas Relacionados

Gustavo PetroEstados UnidosCafé ColombiaAranceles Estados UnidosAranceles aguacateDonald TrumpColombia-Noticias

Más Noticias

Alcalde de Bogotá celebró la llegada del tercer tren del Metro de Bogotá: “El sueño se hace, por fin, realidad”

Este convoy, compuesto por seis vagones y procedente de Quingdao, China, arribó a la ciudad tras un extenso trayecto marítimo y terrestre, consolidando el progreso de una de las obras de infraestructura más esperadas por los bogotanos

Alcalde de Bogotá celebró la

América de Cali vs. Atlético Nacional: hora y dónde ver la definición del segundo finalista de la Copa BetPlay

En uno de los clásicos más apasionantes del fútbol colombiano, se definirá al segundo finalista del torneo que reúne equipos de primera y segunda división

América de Cali vs. Atlético

Abusaron sexualmente de una mujer de 70 años en Marinilla, Antioquia: agresor le robó el dinero que llevaba en su bolso

El aberrante caso causó indignación y el señalado ya está en manos de las autoridades

Abusaron sexualmente de una mujer

El Festival Kuir Bogotá 2025 celebra la diversidad queer con arte, ballroom y memoria en la capital

Del 15 al 22 de noviembre, la ciudad contará con talleres, exhibiciones y presentaciones encabezadas por artistas y curadores nacionales e internacionales, construyendo espacios de reflexión y encuentro para la comunidad Lgbt+

El Festival Kuir Bogotá 2025

Resultados de Chontico Día del sábado 15 de noviembre

Infobae le comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares del país

Resultados de Chontico Día del
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Como si estuviera estrenando juguete,

Como si estuviera estrenando juguete, Petro sacó pecho con el ministro de Defensa de Suecia por compra de 17 aviones Gripen: “Aumentó el poder”

Operativo militar contra disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Guaviare: Defensoría del Pueblo confirmó que, de los 25 muertos, seis eran menores reclutados

Los intimidantes panfletos con los que alias Hans, de las disidencias de las Farc, cobraba “impuestos para la paz” en el Valle

Balacera en Cali dejó dos muertos en una heladería: Policía y Fiscalía adelantan las pesquisas en el lugar

Presidente Petro confirmó como gestores de paz a exjefes paras ‘Don Berna’ y ‘Botalón’: decisión final quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia

ENTRETENIMIENTO

El Festival Kuir Bogotá 2025

El Festival Kuir Bogotá 2025 celebra la diversidad queer con arte, ballroom y memoria en la capital

Melissa Gate habló de su verdadera personalidad y cómo es sin su personaje, causando varias reacciones encontradas

Equipo de Shakira enterneció con la adopción de un perro callejero durante las presentaciones de ‘Las mujeres ya no lloran’ en Ecuador

Luisa Fernanda W revela por qué tiene pocas amistades: “Soy una persona muy intermitente”

Continúa la polémica entre Álex Manga y Rafa Pérez por canción de Omar Geles: esta es la nueva pulla que está sonando en las redes sociales

Deportes

América de Cali vs. Atlético

América de Cali vs. Atlético Nacional: hora y dónde ver la definición del segundo finalista de la Copa BetPlay

Giovanni Moreno reveló detalles del día que Teo Gutiérrez sacó una pistola en el camerino de Racing: “Nos acaban”

Así fue el único partido entre Colombia y Nueva Zelanda: se llevó a cabo en prestigioso torneo y hubo golazo de Mario Yepes

Histórico de Atlético Nacional y canterano de Envigado se ofreció al cuadro naranja para el ascenso en 2026

Daniel Muñoz reveló los gigantes del fútbol europeo en los que le gustaría jugar: “Para mí es un sueño”