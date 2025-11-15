Colombia

Millonario contrato de vigilancia de la Universidad Nacional está en la lupa de la Contraloría tras denuncias por irregularidades

El ente de vigilancia pidió a la institución educativa remitir documentación completa sobre la licitación de vigilancia, luego de que un profesor denunciara cambios no informados en el acta de cierre

Guardar
Las propuestas de los proponentes,
Las propuestas de los proponentes, pólizas de seriedad y correos de modificaciones forman parte de la información requerida por la Contraloría - crédito Contraloría General de la República

El contralor delegado para el Sector Educación, Andrey Geovanny Rodríguez León, solicitó el 12 de noviembre de 2025 a Leopoldo Múnera, rector de la Universidad Nacional de Colombia (Unal), información detallada sobre la invitación pública para contratar el servicio integral de Vigilancia y Seguridad Privada en las sedes de la institución.

La petición de la Contraloría exige a la universidad entregar, en un plazo máximo de dos días, los documentos y soportes correspondientes al proceso de selección actualmente en curso.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“(...) se describen algunas anomalías que evidencian, al parecer, actos irregulares que podrían constituir una vulneración de las garantías de contratación transparente en las entidades públicas en Colombia, afectando los principios de igualdad, justicia, libre concurrencia y transparencia establecidos en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y demás normas que regulan la contratación estatal”, señaló el documento de la Contraloría.

La Contraloría solicita a la
La Contraloría solicita a la Universidad Nacional información detallada sobre el proceso de contratación de vigilancia y seguridad privada - crédito @Melquisedec70/x

La solicitud exige que la Unal reporte las fases adelantadas en la invitación pública, precisando las fechas, el estado del proceso y el cronograma previsto. Además, debe informar si el contrato ya fue adjudicado y firmado, así como remitir las actas de cierre de recepción de propuestas, los criterios usados para la asignación de puntajes y los documentos de respaldo.

La Contraloría también requirió las propuestas de cada proponente, sus soportes, las pólizas de seriedad de la oferta aportadas y los correos electrónicos mediante los cuales se hayan solicitado modificaciones a actas, puntajes o ajustes en la documentación de las ofertas.

“Estas situaciones, de ser verificadas, podrían configurar escenarios de favorecimiento a determinados contratistas, alterando la objetividad, imparcialidad y legalidad que deben regir todos los procedimientos de selección en el marco de la función pública”, agregó el ente de control.

La intervención de la Contraloría responde a una solicitud realizada días antes por el profesor Diego Torres, representante profesoral ante el Consejo Superior Universitario. Según denunció Torres en redes sociales, se modificó el “acta de cierre” sin informar a los interesados, lo que, de acuerdo con sus declaraciones, desconoce los principios de la ley de contratación pública.

La Contraloría General de Colombia
La Contraloría General de Colombia advierte que la suspensión de la regla fiscal carece de justificación técnica - crédito Colprensa

En un video difundido en la plataforma X, Torres explicó que el 31 de octubre se publicó un acto con las propuestas de los consorcios interesados en el servicio de vigilancia. Detalló que “uno de los proponentes presenta su oferta, muy por encima del promedio de los oferentes, y posteriormente, ese mismo día, en horas de la tarde, el acta es modificada a sabiendas de que no podía hacerse. Es decir, esto es una irregularidad. Se disminuyó no solamente el valor del contrato, sino el de la póliza”, según su testimonio recogido en la publicación.

Torres añadió que, tras la modificación, la nueva oferta quedó por debajo de los 71.000 millones, enfatizando el monto involucrado y la falta de explicación sobre el ajuste. De acuerdo con el profesor, el oferente beneficiado estaría obteniendo el contrato bajo las condiciones alteradas.

La petición de Torres ante la Contraloría expuso con claridad los riesgos jurídicos y éticos derivados de las alteraciones en el proceso de contratación No. 22-2025-NAL de la Universidad Nacional de Colombia.

Fundamentó sus solicitudes en la necesidad de restituir la confianza legítima, garantizar la trazabilidad pública de los documentos y asegurar que los principios de transparencia y legalidad sean respetados en todos los actos de la administración universitaria. La intervención solicitada ante el organismo de control busca que se investiguen y sancionen las conductas señaladas, y que se restablezca la integridad del expediente contractual, reflejando el compromiso de sectores académicos con la vigilancia y el mejoramiento de la gestión pública universitaria.

“En mérito de lo expuesto, se solicita a esa honorable entidad adoptar las medidas de control y fiscalización necesarias para garantizar la transparencia y legalidad del proceso de selección adelantado por la Universidad Nacional de Colombia”, puntualizó la solicitud.

Temas Relacionados

Contraloría Universidad Nacional de ColombiaContratación pública Leopoldo Múnera Vigilancia privada SeguridadColombia-Noticias

Más Noticias

Laura Gallego estalló contra Gabriela Tafur y lanzó un dardo: “Ahí sí debemos ser mudas”

La ex candidata a Señorita Antioquia reavivó la polémica al responder a las críticas por su viejo video político, cuestionar la postura de Tafur y defender su derecho a opinar en medio del escrutinio que rodea a los reinados en Colombia

Laura Gallego estalló contra Gabriela

Kevin Mier envió un emotivo mensaje antes de ser operado: “Todo va a salir bien”

El colombiano sufrió una fractura en la tibia de la pierna derecha en el compromiso ante Pumas de la Unam

Kevin Mier envió un emotivo

Santa Fe estaría listo para presentar a su nuevo técnico: sorpresa para los cuadrangulares de la Liga BetPlay

Los rojos habrían avanzado con un entrenador extranjero y solo faltaría el anuncio, pese a que cuenta actualmente con Francisco López en el banquillo

Santa Fe estaría listo para

Bruce Mac Master increpó a Petro por mentirle a los colombianos sobre financiación del sistema de salud: “Nuevamente manipulando”

Presidente de la Andi insistió en que los recursos administrados por el Estado provienen de los aportes de la ciudadanía y el sector productivo

Bruce Mac Master increpó a

Ministerio de Salud anunció ajustes para la atención de enfermedades huérfanas en Colombia, ante alarmantes cifras de mortalidad

Una nueva resolución modifica los requisitos para la habilitación de centros de referencia y abre consulta pública para actualizar el listado nacional de enfermedades huérfanas y raras

Ministerio de Salud anunció ajustes
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Los intimidantes panfletos con los

Los intimidantes panfletos con los que alias Hans, de las disidencias de las Farc, cobraba “impuestos para la paz” en el Valle

Balacera en Cali dejó dos muertos en una heladería: Policía y Fiscalía adelantan las pesquisas en el lugar

Presidente Petro confirmó como gestores de paz a exjefes paras ‘Don Berna’ y ‘Botalón’: decisión final quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia

Ataque armado en Barranquilla dejó tres personas muertas y dos heridas: se trataría de un ajuste de cuentas entre Los Pepes y Los Costeños

El año más crítico para Colombia: la guerra se intensifica y las comunidades quedan atrapadas en el abandono estatal

ENTRETENIMIENTO

Laura Gallego estalló contra Gabriela

Laura Gallego estalló contra Gabriela Tafur y lanzó un dardo: “Ahí sí debemos ser mudas”

Las mejores series de Netflix Colombia para ver hoy mismo

Las series más vistas en Prime Video Colombia para pasar horas frente a la pantalla

Top de Netflix en Colombia: Estas son las películas más vistas en la plataforma

Las mejores películas en Prime Video en Colombia hoy

Deportes

Kevin Mier envió un emotivo

Kevin Mier envió un emotivo mensaje antes de ser operado: “Todo va a salir bien”

Santa Fe estaría listo para presentar a su nuevo técnico: sorpresa para los cuadrangulares de la Liga BetPlay

Millonarios anunciaría pronto a un segundo fichaje de lujo para 2026: “Ya tiene un arreglo”

Hora y dónde ver el UFC 322: Islam Makhachev y Zhang Weili buscarán ser campeones en dos categorías

Esta es la programación de las fechas 1 y 2 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: comenzará antes de lo esperado