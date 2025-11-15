Katiuska, expulsada de ‘El Desafío del Siglo XXI’ podría recibir importante premió tras drama en el programa de competencia

Eliminación y renacimiento: Katiuska deja “El Desafío del Siglo XXI” y compite ahora por el InstaFest' - crédito Caracol Televisión/Youtube

La competencia física y de supervivencia “El Desafío del Siglo XXI” atraviesa sus últimas semanas y la atención del público se ha centrado en la reciente eliminación de Katiuska, una de las favoritas para ganar el reality de Caracol Televisión.

Su salida no solo sorprendió a los seguidores por la forma en que se produjo, sino también porque, a pesar de perder la opción de competir por el gran premio del programa, ahora se encuentra nominada a un reconocimiento de alcance nacional.

El 6 de noviembre, los televidentes se sorprendieron cuando la presentadora Andrea Serna apareció para comunicar la razón de la salida de Katiuska: una violación indirecta al contrato de confidencialidad, ocasionada por un familiar suyo.

Al abandonar la competencia, la costeña perdió de inmediato los más de 86 millones de pesos que había acumulado, un golpe que reconoció como propio al manifestar: “Sé que es mi responsabilidad, aunque no haya sido mi culpa es mi responsabilidad y debo asumirla, aunque me duela, me cueste, y aunque no es así como quisiese que pasaran las cosas”. Añadió también que la experiencia sirve para “aprender de los errores y agradecer por todo lo vivido”.

El giro positivo llegó cuando se anunció que Katiuska fue nominada en la categoría “Mejor Creador de Contenido Fitness del Año” en la séptima edición de los InstaFest, lo que podría significarle un nuevo logro, ahora gracias al apoyo de su comunidad digital. Este reconocimiento destaca la disciplina y la persistencia de la exparticipante, que ha cultivado un público que valora su trabajo como influenciadora fitness.

Las redes sociales no tardaron en llenarse de mensajes de orgullo y respaldo. Seguidores le expresaron su admiración con comentarios como: “La mejor”, “Te seguimos desde el sur de Chile”, y “Vamos por el premio”. Cientos de ellos han manifestado su compromiso de sumarse a la votación y acompañarla en este nuevo reto, demostrando que para muchos, Katiuska sigue siendo una figura inspiradora dentro y fuera de la televisión.

La noticia de su nominación ha transformado la tristeza de la eliminación en entusiasmo, y ahora todos los ojos están puestos en los resultados de esta gala en la que, de obtener el premio, Katiuska consolidaría aún más su lugar como referente en el mundo digital y del fitness.

Así fue la expulsión de Katiuska

La expulsión de Katiuska de El Desafío del Siglo XXI generó una fuerte reacción dentro y fuera del programa, ya que cambió por completo la dinámica de la recta final del reality. El episodio decisivo ocurrió durante un reencuentro de los semifinalistas con sus familias, momento en que la presentadora Andrea Serna sorprendió a todos al convocar a los concursantes de inmediato para comunicar la sanción.

En su intervención, Serna explicó que la producción tomó la decisión tras confirmarse la difusión de información confidencial por parte de personas cercanas a la participante, lo que vulneró el contrato de confidencialidad y fue considerado una traición a los valores en los que se basa el programa. La presentadora subrayó: “En este programa, seguimos creyendo en algo que para muchos parece haberse desvanecido. Aquí creemos en la palabra. Le damos valor a lo que se promete. En últimas, seguimos siendo defensores de los valores, de los principios. Quizás por eso, por mantenernos firmes a esos principios, es que este programa lleva 21 años al aire”.

Aclaró que la filtración de información sensible desde el entorno inmediato de Katiuska afectaba el trabajo de todo el equipo y la confianza construida a lo largo de la competencia. “Personas de su entorno más cercano accedieron a información reservada y la divulgaron a cambio de dinero. Esa acción traicionó la confianza que construimos juntos y afectó el esfuerzo de todos los que hacemos posible esta aventura”, sentenció.

La propia Katiuska asumió la responsabilidad de su salida, aunque reiteró que no fue su acción individual la que desencadenó la falta, y reflexionó frente a cámaras sobre la importancia de aprender de los errores, agradecer el proceso y rodearse de personas de confianza.