Katherine Miranda anunció moción de censura contra el ministro de Defensa por muerte de niños en bombardeo: “Es mi deber”

La representante Katherine Miranda anunció acciones tras conocerse que en un operativo llevado a cabo por el Ejército Nacional en Guaviare fallecieron varios niños. Según la Defensoría del Pueblo, las víctimas son seis, pero el Instituto Nacional de Medicina Legal informó que recibió siete cuerpos de menores de edad.

De acuerdo con la congresista, las medidas que tomará van dirigidas el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, que, como jefe de la cartera, es responsable del operativo en cuestión, que tenía como fin atacar a integrantes de las disidencias de las Farc.

“Presentaré el día martes (18 de noviembre de 2025) moción de censura contra el Ministro de Defensa Pedro Sánchez”, informó la representante en su cuenta de X, indicando que su función es, entre otras cosas, hacer control político. “Es mi deber, así nunca pase nada”, precisó.

El ministro se pronunció en una rueda de prensa sobre el bombardeo, en el que fueron dados de baja 25 miembros del Estado Mayor Central (EMC), comandado por Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco. Sus declaraciones surgieron antes de que se confirmara la muerte de los menores de edad, en ese sentido, indicó que, en caso de que la situación fuera esa, lo reprochable sería el reclutamiento de los niños, niñas y adolescentes por parte de la guerrilla.

“Si en un hipotético caso, que es Medicina Legal la que determina el sexo y edad de los combatientes ilegales en armas, que murieron en función continua de combate, y alguno es menor de edad, menor de 18 años, aquí la responsabilidad y hay que denunciar este delito de crimen de lesa humanidad, que es el reclutamiento de menores a grupos ilegales”, explicó el titular de la cartera ante la prensa.

Aunado a ello, indicó que este tipo de situaciones de combate resultan complejas de asumir, teniendo en cuenta que los grupos armados tienen en sus filas menores de edad, que pierden por completo sus posibilidades de mantenerse seguros.

“Quien se involucra en toda hostilidad pierde toda protección, sin distinción alguna. Recordemos que lo que mata no es la edad, es el arma”, señaló.

