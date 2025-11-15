Colombia

Joven de 19 años fue asesinada en medio de una riña por presuntas “fronteras invisibles”en Piedecuesta, Santander

Las autoridades analizan si el asesinato de Yulieth Alexandra Sandoval Hernández está vinculado al crimen de Deyner David Zuluaga Martínez, mientras la Sijín recopila pruebas y testimonios para esclarecer los hechos

Guardar
Yulieth Alexandra Sandoval Hernández, de
Yulieth Alexandra Sandoval Hernández, de 19 años, fue asesinada durante una riña en el barrio San Silvestre de Piedecuesta - crédito Colprensa

Un violento enfrentamiento entre grupos de jóvenes en Piedecuesta (Santander) dejó como resultado la muerte de Yulieth Alexandra Sandoval Hernández, de 19 años, en el barrio San Silvestre.

El ataque armado se desató durante una riña que involucró a más de 12 jóvenes. Los hechos ocurrieron cerca de las 7:35 p. m., horas después de que la víctima asistiera al velorio de un joven asesinado días antes en otro sector de la ciudad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Testigos, citados por medios de comunicación locales, señalaron que tras la velación, Sandoval Hernández y su hermano circulaban por el barrio cuando fueron abordados por varios sujetos que se movilizaban en motocicletas y portaban armas de fuego, entre ellas una escopeta artesanal.

Estos eventos violentos registrados en
Estos eventos violentos registrados en Piedecuesta son tema de preocupación en los habitantes - crédito Redes sociales/Facebook

Las primeras versiones recogidas en el lugar indican que los atacantes increparon al hermano de la joven y uno de ellos le apuntó directamente con un arma de fuego. En ese momento, Sandoval Hernández se interpuso para protegerlo y recibió dos impactos de bala, lo que le causó heridas graves.

Otra persona que se encontraba en la zona también resultó lesionada como consecuencia del ataque. Las víctimas fueron trasladadas de urgencia al Hospital de Piedecuesta, donde personal médico reportó el fallecimiento de la joven minutos después de su ingreso.

Los relatos de otros testigos presenciales indican que, antes del ataque, la joven había estado reunida con familiares y amigos. Fue en ese contexto cuando un grupo de motociclistas pasó por el sector y se produjo un intercambio de palabras. Los agresores se alejaron, pero más adelante regresaron, lo que originó una pelea en la que se utilizaron armas cortopunzantes y objetos contundentes.

Habitantes del barrio señalaron que la agresión podría estar vinculada a las llamadas “barreras invisibles”, una expresión que se refiere a los conflictos entre grupos juveniles, la mayoría conformados por menores de edad, que desde hace varios días imponen restricciones y límites de paso en diferentes barrios de Piedecuesta, considerándose dueños de ciertas zonas.

Testigos afirman que Sandoval Hernández
Testigos afirman que Sandoval Hernández se interpuso para proteger a su hermano y recibió dos impactos de bala fatales - crédito Foconoticias Piedecuesta/Facebook

Posible relación con el crimen de Deyner David Zuluaga Martínez

La policía investiga si el ataque estaría relacionado con el crimen ocurrido días antes en el barrio Cerros del Mediterráneo, donde fue asesinado de ocho disparos Deyner David Zuluaga Martínez, de 20 años, el miércoles 12 de noviembre.

De acuerdo con las autoridades, Zuluaga Martínez se desplazaba en su motocicleta cuando fue interceptado por dos hombres armados que le dispararon en repetidas ocasiones. A pesar del intento de auxilio de los vecinos, el joven llegó sin signos vitales al hospital local.

Padre de la víctima habló

El padre de Deyner David Zuluaga Martínez solicitó públicamente a las autoridades que intensifiquen las investigaciones sobre el crimen para evitar que el caso quede en la impunidad.

El hombre, que prefirió reservar su identidad por motivos de seguridad, también denunció que más jóvenes del barrio Cerros del Mediterráneo han recibido amenazas de muerte en los últimos días.

Deyner David Zuluaga Martínez fue
Deyner David Zuluaga Martínez fue asesinado el 12 noviembre en Piedecuesta - crédito Foconoticias Piedecuesta/Facebook

En su testimonio, el padre de Zuluaga Martínez expresó su preocupación por el aumento de la violencia en la zona y la aparente falta de respuesta institucional.

“Se han venido presentando muchos actos violentos y según veo, eso sigue y sigue y no ha parado, y no veo ninguna solución por parte de las autoridades, de la alcaldía. Eso es algo prácticamente que se está volviendo peligroso para toda la comunidad, se está volviendo ya como una especie de vandalismo entre barrios. Yo le pido a las autoridades que la muerte de mi hijo no quede impune, porque, así como él falleció, así como lo mataron a él, ahora hay muchos muchachos que también están en la lista”, dijo.

De acuerdo con su relato, el temor es constante entre las familias del sector, que aseguran que las amenazas recaen sobre varios jóvenes sin que se conozca con certeza la autoría de las intimidaciones.

“Aquí todos están amenazados, no sé quién será, pero lo único que sé es que los jóvenes están amenazados de una parte y de otra, y las autoridades no hacen nada por esclarecer los hechos”, agregó.

Por estos hechos violentos, la Sijín adelanta investigaciones para esclarecer la relación entre ambos homicidios. En el lugar del ataque se recolectaron pruebas materiales, testimonios de testigos y grabaciones de cámaras de seguridad donde quedó registrado tanto el paso como la huida de los presuntos responsables.

Temas Relacionados

Homicidio Deyner David Zuluaga Martínez Yulieth Alexandra Sandoval HernándezFronteras invisibles PiedecuestaSantanderColombia-Noticias

Más Noticias

Bizcocho, el perro que recibió brutal golpiza en Bolívar, ya tiene nuevo hogar en la Policía de Antioquia

El responsable del ataque enfrenta proceso judicial, mientras que el canino avanza en su recuperación y se integrará a la Policía Nacional, recibiendo atención veterinaria y afecto en un entorno seguro

Bizcocho, el perro que recibió

Directora del Icbf habló sobre bombardeo que ordenó Petro a disidencias de ‘Iván Mordisco’ en el que murieron siete menores: “No deja de doler”

Astrid Cáceres invitó a los colombianos a movilizarse en los puntos estratégicos para impedir que las disidencias de las Farc y otros grupos armados recluten jóvenes

Directora del Icbf habló sobre

En imágenes: horror y destrucción, así quedó Mondomo, Cauca, tras el ataque terrorista de las disidencias de las Farc

Más de 50 viviendas y comercios resultan destruidos tras el ataque armado en Santander de Quilichao, en el norte del Cauca. Continúan las restricciones de movilidad en la vía Panamericana

En imágenes: horror y destrucción,

EN VIVO Colombia vs. Nueva Zelanda, amistoso de preparación al mundial de 2026: la Tricolor afronta un nuevo partido en Estados Unidos

Los dirigidos por Néstor Lorenzo se medirán a uno de los primeros clasificados al certamen de la FIFA en Fort Lauderdale, donde no quieren sorpresas y buscan un nuevo triunfo

EN VIVO Colombia vs. Nueva

Sargento en retiro pidió la renuncia del ministro de Defensa por bombardeo en El Guaviare: “Priorizar la vida”

En la mañana del sábado 15 de noviembre de 2025 se dio a conocer que siete menores fallecieron en medio de la ofensiva militar contra las disidencias de las Farc

Sargento en retiro pidió la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Como si estuviera estrenando juguete,

Como si estuviera estrenando juguete, Petro sacó pecho con el ministro de Defensa de Suecia por compra de 17 aviones Gripen: “Aumentó el poder”

Operativo militar contra disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Guaviare: Defensoría del Pueblo confirmó que, de los 25 muertos, seis eran menores reclutados

Los intimidantes panfletos con los que alias Hans, de las disidencias de las Farc, cobraba “impuestos para la paz” en el Valle

Balacera en Cali dejó dos muertos en una heladería: Policía y Fiscalía adelantan las pesquisas en el lugar

Presidente Petro confirmó como gestores de paz a exjefes paras ‘Don Berna’ y ‘Botalón’: decisión final quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia

ENTRETENIMIENTO

El top de lo más

El top de lo más visto en Disney+ Colombia para disfrutar acompañado

Los podcasts más populares hoy en Spotify Colombia

Westcol despierta críticas por festejar el cumpleaños de Luisa Castro en Las Vegas y avivan rumores de romance

Raúl Ocampo reaparece en redes sociales y sorprende con viaje tras polémica por entrevista en la que habló de Alejandra Villafañe

Daniela Álvarez y su mánager sobreviven a fuerte accidente en un muelle de Sudáfrica: esto se sabe

Deportes

EN VIVO Colombia vs. Nueva

EN VIVO Colombia vs. Nueva Zelanda, amistoso de preparación al mundial de 2026: la Tricolor afronta un nuevo partido en Estados Unidos

América de Cali vs. Atlético Nacional: hora y dónde ver la definición del segundo finalista de la Copa BetPlay

Giovanni Moreno reveló detalles del día que Teo Gutiérrez sacó una pistola en el camerino de Racing: “Nos acaban”

Así fue el único partido entre Colombia y Nueva Zelanda: se llevó a cabo en prestigioso torneo y hubo golazo de Mario Yepes

Histórico de Atlético Nacional y canterano de Envigado se ofreció al cuadro naranja para el ascenso en 2026