Joven de 19 años fue asesinada en medio de una riña por presuntas “fronteras invisibles”en Piedecuesta, Santander

Yulieth Alexandra Sandoval Hernández, de 19 años, fue asesinada durante una riña en el barrio San Silvestre de Piedecuesta - crédito Colprensa

Un violento enfrentamiento entre grupos de jóvenes en Piedecuesta (Santander) dejó como resultado la muerte de Yulieth Alexandra Sandoval Hernández, de 19 años, en el barrio San Silvestre.

El ataque armado se desató durante una riña que involucró a más de 12 jóvenes. Los hechos ocurrieron cerca de las 7:35 p. m., horas después de que la víctima asistiera al velorio de un joven asesinado días antes en otro sector de la ciudad.

Testigos, citados por medios de comunicación locales, señalaron que tras la velación, Sandoval Hernández y su hermano circulaban por el barrio cuando fueron abordados por varios sujetos que se movilizaban en motocicletas y portaban armas de fuego, entre ellas una escopeta artesanal.

Estos eventos violentos registrados en Piedecuesta son tema de preocupación en los habitantes - crédito Redes sociales/Facebook

Las primeras versiones recogidas en el lugar indican que los atacantes increparon al hermano de la joven y uno de ellos le apuntó directamente con un arma de fuego. En ese momento, Sandoval Hernández se interpuso para protegerlo y recibió dos impactos de bala, lo que le causó heridas graves.

Otra persona que se encontraba en la zona también resultó lesionada como consecuencia del ataque. Las víctimas fueron trasladadas de urgencia al Hospital de Piedecuesta, donde personal médico reportó el fallecimiento de la joven minutos después de su ingreso.

Los relatos de otros testigos presenciales indican que, antes del ataque, la joven había estado reunida con familiares y amigos. Fue en ese contexto cuando un grupo de motociclistas pasó por el sector y se produjo un intercambio de palabras. Los agresores se alejaron, pero más adelante regresaron, lo que originó una pelea en la que se utilizaron armas cortopunzantes y objetos contundentes.

Habitantes del barrio señalaron que la agresión podría estar vinculada a las llamadas “barreras invisibles”, una expresión que se refiere a los conflictos entre grupos juveniles, la mayoría conformados por menores de edad, que desde hace varios días imponen restricciones y límites de paso en diferentes barrios de Piedecuesta, considerándose dueños de ciertas zonas.

Testigos afirman que Sandoval Hernández se interpuso para proteger a su hermano y recibió dos impactos de bala fatales - crédito Foconoticias Piedecuesta/Facebook

Posible relación con el crimen de Deyner David Zuluaga Martínez

La policía investiga si el ataque estaría relacionado con el crimen ocurrido días antes en el barrio Cerros del Mediterráneo, donde fue asesinado de ocho disparos Deyner David Zuluaga Martínez, de 20 años, el miércoles 12 de noviembre.

De acuerdo con las autoridades, Zuluaga Martínez se desplazaba en su motocicleta cuando fue interceptado por dos hombres armados que le dispararon en repetidas ocasiones. A pesar del intento de auxilio de los vecinos, el joven llegó sin signos vitales al hospital local.

Padre de la víctima habló

El padre de Deyner David Zuluaga Martínez solicitó públicamente a las autoridades que intensifiquen las investigaciones sobre el crimen para evitar que el caso quede en la impunidad.

El hombre, que prefirió reservar su identidad por motivos de seguridad, también denunció que más jóvenes del barrio Cerros del Mediterráneo han recibido amenazas de muerte en los últimos días.

Deyner David Zuluaga Martínez fue asesinado el 12 noviembre en Piedecuesta - crédito Foconoticias Piedecuesta/Facebook

En su testimonio, el padre de Zuluaga Martínez expresó su preocupación por el aumento de la violencia en la zona y la aparente falta de respuesta institucional.

“Se han venido presentando muchos actos violentos y según veo, eso sigue y sigue y no ha parado, y no veo ninguna solución por parte de las autoridades, de la alcaldía. Eso es algo prácticamente que se está volviendo peligroso para toda la comunidad, se está volviendo ya como una especie de vandalismo entre barrios. Yo le pido a las autoridades que la muerte de mi hijo no quede impune, porque, así como él falleció, así como lo mataron a él, ahora hay muchos muchachos que también están en la lista”, dijo.

De acuerdo con su relato, el temor es constante entre las familias del sector, que aseguran que las amenazas recaen sobre varios jóvenes sin que se conozca con certeza la autoría de las intimidaciones.

“Aquí todos están amenazados, no sé quién será, pero lo único que sé es que los jóvenes están amenazados de una parte y de otra, y las autoridades no hacen nada por esclarecer los hechos”, agregó.

Por estos hechos violentos, la Sijín adelanta investigaciones para esclarecer la relación entre ambos homicidios. En el lugar del ataque se recolectaron pruebas materiales, testimonios de testigos y grabaciones de cámaras de seguridad donde quedó registrado tanto el paso como la huida de los presuntos responsables.