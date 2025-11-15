Ejército confirmó secuestro de soldado en Patía, Cauca, por las disidencias de las Farc

El soldado profesional Víctor Hugo Yepes García fue secuestrado por parte de miembros de esta estructura criminal - crédito @Ejercito_Div3/X

La Tercera División del Ejército Nacional de Colombia denunció un ataque armado en el sector de Guadualito, municipio de Balboa, Cauca, que dejó como saldo varios militares heridos y el secuestro de un soldado profesional.

Según el comunicado oficial, “en horas de la tarde del 14 de noviembre de 2025, durante operaciones ofensivas en el sector de Guadualito, municipio de Balboa, Cauca, tropas del Batallón de Operaciones Terrestres N°20, unidad orgánica de la Brigada Contra el Narcotráfico N.°3, fueron atacadas y sostuvieron combates contra integrantes del GAO-r Estructura Carlos Patiño, quienes pretendían afectar la presencia institucional en la zona (sic)”.

El comunicado confirmó que “en esta situación fue secuestrado el soldado profesional Víctor Hugo Yepes García por parte de miembros de esta estructura criminal”.

Además, el enfrentamiento resultó en “tres soldados profesionales heridos y dos más lesionados, quienes fueron atendidos de inmediato por los enfermeros militares y posteriormente fueron evacuados a un centro médico de la región, donde reciben valoración especializada”, informó la Tercera División.

La institución calificó estos hechos como “graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, los cuales infringen la Constitución Política de Colombia y configuran conductas punibles contempladas en el Código Penal (Ley 599 de 2000), tales como secuestro, concierto para delinquir y tentativa de homicidio”.

El Ejército Nacional anunció que “presentará las denuncias correspondientes e iniciará las acciones judiciales pertinentes ante las autoridades competentes”.

La institución castrense no dudó en rechazar este acto de violencia y solicitar la liberación del uniformado, tras su retención, que habría sido perpetrada por el grupo armado organizado residual Estructura Carlos Patiño, que tiene presencia en el departamento del Cauca.

En su llamado a la sociedad, la Tercera División subrayó: “Se invita a la ciudadanía a suministrar información que permita la ubicación de los responsables y contribuya a la liberación de nuestro soldado, reiterando que su colaboración es fundamental para debilitar las acciones criminales de esta organización ilegal”.

Varios soldados heridos en enfrentamientos con grupos armados en el departamento del Cauca - crédito Europa Press

Además, la institución instó al respeto por la vida del militar secuestrado y solicitó el acompañamiento de organismos estatales e internacionales: “La Tercera División del Ejército Nacional hace un llamado al respeto por la vida de nuestro militar, al tiempo que invita a las instituciones del Estado y organismos internacionales de derechos humanos a acompañar el rechazo contundente contra estos grupos armados al margen de la ley, que continúan afectando a las comunidades vulnerables y financiando sus acciones mediante economías ilícitas derivadas del narcotráfico”.

El Ejército Nacional aseguró que mantiene el “acompañamiento a las familias de los soldados heridos y del militar secuestrado” y que “a esta hora las operaciones militares continúan en la zona, a fin de contrarrestar las acciones criminales llevadas a cabo por este grupo armado y brindar así seguridad a la población del sector”.

Soldado perdió una pierna al caer en una mina antipersonal Antioquia

Un soldado profesional sufrió graves lesiones el 13 de noviembre, resultado de la detonación de una de estas trampas explosivas mientras realizaba labores en una zona rural, confirmaron voceros militares.

El suceso activó una compleja operación de rescate donde fue necesaria la intervención de la Fuerza Aeroespacial Colombiana para evacuar al herido.

La explosión de una mina antipersonal en la vereda Providencia, zona rural de Anorí en el Nordeste de Antioquia, dejó a un soldado profesional gravemente herido y reavivó la preocupación por la persistencia de estos artefactos en la región - crédito Fuerza Aérea Colombiana

El técnico segundo Rafael Serrato, rescatista de la institución, precisó a la prensa los detalles del procedimiento: “Desciende nuestro rescatista principal por medio de la grúa de rescate. Esta maniobra se hizo a una altura de setenta pies. Sobre el terreno ya estaba un personal del ejército con el paciente; ya lo tenían ubicado, de forma que llegara el rescatista. La evacuación se hace utilizando la canastilla de rescate; él desciende, llega al punto, estabiliza al paciente, le hace sus respectivos anclajes y, posterior a eso, se hace la extracción del paciente”.

Tras recibir las primeras atenciones de sus compañeros en el sitio, el militar fue transportado en helicóptero hasta Medellín. Allí, el equipo médico confirmó la gravedad del caso al asegurar que perdió la pierna izquierda como consecuencia directa de la explosión.

Soldado herido por mina antipersonal en Antioquia - crédito @FuerzaAereaCol/X

En un comunicado oficial, la Fuerza Aeroespacial Colombiana detalló parte de la atención brindada durante el trayecto aéreo: “Durante el vuelo, los rescatistas y enfermeros militares estabilizaron al soldado, monitoreando constantemente sus signos vitales con el objetivo de entregarlo estable en el Batallón Pedro Justo Berrio, donde fue recibido por personal médico del Ejército Nacional y posteriormente trasladarlo a un hospital de mayor nivel para recibir atención especializada”.

Este episodio no constituye un hecho aislado. Según datos de las autoridades castrenses, con este nuevo caso el total de personas afectadas por minas antipersonal en Antioquia en lo que va del año asciende a veinticuatro, de las cuales nueve son militares.