Colombia

Conjuntos residenciales en Colombia: La costosa sanción por una práctica común en remodelaciones que muchos desconocen

Es una práctica habitual que muchos desconocen y que puede escalar a sanciones aún mayores

Guardar
Una remodelación en un apartamento
Una remodelación en un apartamento frecuentemente genera tensiones en conjuntos residenciales de Colombia, especialmente a causa del ruido - crédito ajover.com

Las remodelaciones realizadas en horarios no autorizados se han convertido en una de las principales causas de sanciones económicas en los conjuntos residenciales del país, donde las administraciones aplican el reglamento de Propiedad Horizontal y el Código Nacional de Policía para garantizar la convivencia entre los vecinos.

De acuerdo con las directrices más comunes en estos predios, las obras deben ejecutarse dentro de una franja que suele ir entre las ocho de la mañana y las seis de la tarde, aunque cada administración está facultada para determinar sus propios parámetros según lo establecido por la asamblea de propietarios.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

- crédito Constructora Capital
- crédito Constructora Capital

En muchos conjuntos, la realización de trabajos por fuera de esos límites se considera una infracción que puede generar una multa cercana al millón de pesos, cifra que varía según el tipo de conducta y la reiteración de la falta.

Los administradores recuerdan que la intención de estas restricciones no es impedir las reformas, sino evitar ruidos excesivos, tránsito constante de personal externo, afectaciones estructurales o molestias prolongadas en las zonas comunes y unidades colindantes. En este contexto, las medidas buscan prevenir conflictos que suelen surgir cuando no se respetan los tiempos destinados para estas actividades.

El Código Nacional de Policía establece cuatro niveles de sanciones económicas, que van desde dos hasta dieciséis salarios mínimos diarios legales vigentes, dependiendo de la gravedad de la conducta o de su repetición. Por ello, una infracción reiterada o una alteración significativa de la convivencia puede aumentar de manera considerable el valor de la multa inicial.

Los dúplex de ladrillo rojo,
Los dúplex de ladrillo rojo, vistos en el conjunto de altos edificios. (Residencial San Felipe)

Estos correctivos se aplican de forma complementaria a las medidas internas de cada conjunto, las cuales están reguladas por las decisiones de la asamblea de propietarios y deben garantizar el derecho a la defensa de la persona señalada antes de que se imponga cualquier sanción formal.

Las administraciones también tienen la capacidad de emitir sanciones internas, siempre que estas no superen el valor de una cuota de administración. En estos casos, es obligatorio llevar a cabo un procedimiento que permita escuchar a las partes involucradas y determinar si la conducta efectivamente constituye una infracción.

Los conjuntos pueden documentar los hechos mediante reportes de vigilancia, firmas de vecinos afectados o registros audiovisuales que complementen el análisis. Cuando se trata de inmuebles arrendados, el propietario debe ser notificado para tomar los correctivos correspondientes y evaluar si se generaron incumplimientos contractuales entre las partes.

Los expertos en Propiedad Horizontal insisten en que una de las mejores formas de evitar sanciones es informar de manera clara y anticipada a la administración los detalles de las obras, especialmente cuando estas requieren el ingreso de varios profesionales, insumos voluminosos o intervenciones prolongadas. Al notificar las fechas, los horarios y la naturaleza de los trabajos, los administradores pueden verificar el cumplimiento de los niveles de ruido permitidos y coordinar las autorizaciones necesarias para el ingreso de personal externo a la copropiedad.

En los casos en los que las remodelaciones implican modificaciones estructurales, cambios en puntos hidráulicos o eléctricos o intervenciones que puedan afectar las zonas comunes, es obligatorio presentar planos o soportes técnicos emitidos por profesionales certificados.

Estas medidas buscan evitar daños que puedan poner en riesgo la seguridad del edificio y prevenir responsabilidades legales para los propietarios o arrendatarios que adelanten las obras. La omisión de estos documentos puede derivar en llamados de atención, suspensión de los trabajos o procesos disciplinarios dentro del conjunto.

Las administraciones recuerdan que no toda actividad de mantenimiento requiere autorización formal, pero es indispensable respetar los horarios definidos y evitar afectaciones a los demás residentes, especialmente cuando se trata de martilleos, cortes de material, perforaciones o la utilización de herramientas que generen altos niveles de ruido. El desconocimiento de las normas no exime de la responsabilidad, por lo que recomiendan leer con detalle el reglamento interno y consultar a la administración en caso de dudas sobre el alcance de la obra.

En zonas donde las quejas por ruido o tránsito constante de personal externo son recurrentes, algunos conjuntos han implementado controles adicionales como registros de ingreso digitalizados, autorizaciones previas por escrito o supervisión durante el horario de ejecución para verificar que los trabajos se ajusten a lo permitido.

Estas medidas buscan evitar inconvenientes entre vecinos y fomentar un ambiente de convivencia que permita conciliar la necesidad de realizar mejoras con el derecho al descanso de quienes viven en la unidad residencial.

Temas Relacionados

remodelacionesmultasconjuntos residenciales en ColombiaconvivenciaColombia-noticias

Más Noticias

Retiros de cesantías en Colombia suben 7,3% y marcan tendencia clave en empleo y vivienda

Los retiros de cesantías entre enero y octubre de 2025 alcanzaron $5,22 billones, impulsados por terminación de contrato y compra de vivienda, según datos entregados por Porvenir sobre el comportamiento de los afiliados en el país

Retiros de cesantías en Colombia

Paso a paso de cómo cambiar los topes de transferencia desde la aplicación de Nequi

Esta funcionalidad, disponible en la aplicación, busca brindar mayor control sobre el manejo del dinero y prevenir posibles fraudes

Paso a paso de cómo

Tarjetas de crédito en Colombia: Lugares donde es peligroso utilizar este método de pago

Especialistas en banca advierten que ciertas transacciones cotidianas pueden exponer a los usuarios a fraudes, retenciones inesperadas o clonación de tarjetas, por lo que recomiendan evitar pagos en lugares donde la seguridad no está garantizada

Tarjetas de crédito en Colombia:

Este es el origen histórico del último puente festivo de noviembre de 2025 en Colombia

Esta festividad contempla una fecha histórica que se mueve al lunes más cercano y que marca uno de los últimos tres días no laborables del calendario oficial de 2025

Este es el origen histórico

Fondo Nacional del Ahorro: créditos de vivienda con financiación del 100 % durante el Bogotá Cundinamarca Fest

El Fondo Nacional del Ahorro confirmó en el Bogotá Cundinamarca Fest que avanza en una modalidad de crédito que permitirá financiar hasta el 100 % de la vivienda, ampliando las oportunidades para familias que buscan dejar de pagar arriendo

Fondo Nacional del Ahorro: créditos
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Los intimidantes panfletos con los

Los intimidantes panfletos con los que alias Hans, de las disidencias de las Farc, cobraba “impuestos para la paz” en el Valle

Balacera en Cali dejó dos muertos en una heladería: Policía y Fiscalía adelantan las pesquisas en el lugar

Presidente Petro confirmó como gestores de paz a exjefes paras ‘Don Berna’ y ‘Botalón’: decisión final quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia

Ataque armado en Barranquilla dejó tres personas muertas y dos heridas: se trataría de un ajuste de cuentas entre Los Pepes y Los Costeños

El año más crítico para Colombia: la guerra se intensifica y las comunidades quedan atrapadas en el abandono estatal

ENTRETENIMIENTO

Shakira y sus hijos revelaron

Shakira y sus hijos revelaron cuál es su comida favorita de Colombia, Milan sorprendió con una elección

Jhonny Rivera enfrenta una emergencia familiar y moviliza a sus fans con una recompensa para recuperar valiosos documentos

Fernando “el Flaco” Solórzano le pidió matrimonio a Lorena Altamirano tras 11 años de relación: “Fue perfecto”

James Rodríguez estaría en el centro de un triángulo amoroso en Argentina que terminó mal: “Lo empieza a seguir”

Alejandro Riaño reveló incómodo momento con Giovanny Ayala en su programa y contó por qué no invitaría a Yina Calderón

Deportes

Bucaramanga entró a cuadrangulares con

Bucaramanga entró a cuadrangulares con goleada en contra y Leonel Álvarez apuntó al arbitraje: “Salimos doblemente perjudicados”

Rigoberto Urán mostró su preocupación por el nivel del ciclismo colombiano: “Desde el gobierno se ha disminuido el apoyo”

Deportivo Cali seguirá comprometido con el descenso: así quedará la tabla de promedios para 2026

Javier Báez, figura del Junior de Barranquilla, explotó contra la prensa: “No soy ningún ladrón”

Kevin Mier envió un emotivo mensaje antes de ser operado: “Todo va a salir bien”