Colombia

Una niña de 6 años murió tras un deslizamiento de tierra en Copacabana

La tragedia sucedió en la vereda Quebrada Arriba, del municipio antioqueño y fue causada por las fuertes lluvias en la región: la víctima era “una hija sustituta del Icbf”

Las intensas precipitaciones han provocado
Las intensas precipitaciones han provocado deslizamientos, inundaciones y bloqueos en Copacabana y otros municipios, con saldo trágico y más de 70 familias damnificadas, según reportes oficiales y medios locales - crédito Dagran Antioquia

El deslizamiento de tierra que causó la muerte de una niña de 6 años de edad en la vereda Quebrada Arriba, en el municipio de Copacabana, ha puesto de manifiesto la gravedad de la emergencia en Antioquia provocada por las fuertes lluvias recientes.

La tragedia ocurrió en la madrugada del viernes 14 de noviembre, cuando un movimiento de tierra sepultó la vivienda de una familia compuesta por seis personas: padre, madre, un hijo biológico y tres hijos sustitutos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).

Según informó la administración municipal a Telemedellín, la menor fallecida era una de las hijas sustitutas. El hecho fue confirmado por el alcalde de Copacabana Jhonatan Pineda Agudelo a Caracol Radio.

Las autoridades locales, con apoyo de Bomberos, Policía, Ejército y el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, atendieron de inmediato la emergencia.

Un movimiento de tierra sepultó
Un movimiento de tierra sepultó una vivienda en la vereda Quebrada Arriba, mientras autoridades y equipos de rescate atienden múltiples emergencias y reportan daños en viviendas, animales rescatados y comunidades en riesgo - crédito redes sociales

De acuerdo con Telemedellín, los equipos realizaron labores de limpieza, remoción de lodo y evaluación de daños en la vivienda afectada, además de acompañar a los damnificados.

El alcalde Pineda Agudelo anunció que entregaría un balance detallado de la situación durante la mañana y pidió calma a la comunidad ante la magnitud de las afectaciones.

Emergencias simultáneas y balance en Copacabana

El impacto de las lluvias no se limitó a la vereda Quebrada Arriba. Caracol Radio reportó que se presentaron emergencias simultáneas en varios barrios y veredas de Copacabana, con inundaciones, derrumbes y bloqueos viales.

Las autoridades, junto con el sector privado, se desplegaron para despejar vías, evaluar riesgos y responder a la alta demanda de llamados de auxilio.

El balance preliminar de las autoridades locales indica que 71 familias, un total de 223 personas, entre ellas 21 niños y 79 adultos mayores, han resultado afectadas en la zona. Además del impacto en las personas, la emergencia también ha puesto en riesgo a los animales domésticos y silvestres.

Equipos de emergencia trabajan en
Equipos de emergencia trabajan en la remoción de escombros, rescate de animales y apoyo a familias tras los recientes desastres naturales, mientras se mantiene la alerta por nuevas afectaciones en la región - crédito Fredy Amariles / AP Foto

Más de cuarenta animales, entre perros, gatos, aves de corral y especies silvestres, han sido rescatados por los organismos de atención de emergencias, muchos de ellos encontrados entre escombros o sin acceso a alimento.

Otras emergencias en Antioquia

En el suroeste antioqueño, el municipio de Pueblorrico permanece bajo vigilancia tras deslizamientos que afectaron cinco veredas y provocaron la muerte de tres personas.

Por su parte, Telemedellín detalló que en Cisneros, las lluvias de la noche del jueves causaron inundaciones en sectores como La Sentencia y la calle Bolívar, así como en los barrios La Y y El Algarrobo, donde tres viviendas resultaron dañadas, una de ellas con pérdida total.

Las familias damnificadas buscaron refugio en casas de familiares, mientras equipos de emergencia realizaban labores de limpieza y caracterización de los afectados.

Frente a la situación, las autoridades han intensificado las acciones de atención y prevención.

La Alcaldía de Copacabana, a través del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, coordina la respuesta a la emergencia.

Mientras la inestabilidad de los terrenos persiste por las lluvias, los equipos de emergencia continúan recorriendo las zonas afectadas para evaluar daños y brindar auxilio tanto a las personas como a los animales que aún requieren asistencia.

