Colombia

Petro estalló contra el exalcalde de Nueva York por defender el despliegue de portaviones estadounidense en el Caribe

El presidente señaló que no se puede atacar solo una parte de la guerra del narcotráfico, al referirse a las grandes ciudades del mundo donde hay consumo de drogas

Rudy Giuliani, exalcalde de Nueva York
Rudy Giuliani, exalcalde de Nueva York, defendió la presencia del portaaviones en la región, argumentando que es esencial para controlar las rutas del narcotráfico, pero el presidente Gustavo Petro estalló en su contra - crédito Presidencia - Kylie Cooper/Reuters

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reaccionó a las declaraciones de Rudy Giuliani, exalcalde de Nueva York (Estados Unidos), por lo que advirtió sobre el narcotráfico en América Latina y la presencia del portaaviones USS Gerald R. Ford en aguas cercanas a la región.

Giuliani, que también fue fiscal general adjunto de Estados Unidos, señaló que las rutas utilizadas por los carteles de droga, especialmente los de Colombia y Ecuador, son clave para el tráfico hacia otros mercados internacionales.

En su publicación en X, Giuliani afirmó que el despliegue del portaaviones estadounidense en la región responde a la necesidad de controlar estas rutas y proteger la seguridad en América Latina. Además, resaltó que esta maniobra provocó preocupación en el régimen de Venezuela debido a las posibles implicaciones para su seguridad.

El exalcalde de Nueva York
El exalcalde de Nueva York alertó en redes sociales que la presencia del buque responde a operaciones contra cárteles de Colombia y Ecuador, lo que ha provocado inquietud en Venezuela y en la región - crédito captura de pantalla / X

Frente a estas declaraciones, Petro utilizó su cuenta de X para responder: “Lo que olvida Giuliani es que, si bien las rutas de cocaína y armas usadas por cárteles en Colombia y Ecuador existen, los dueños de esos carteles viven en Madrid, Londres, París, Miami, Nueva York, Dubái... etc.”.

Con esta afirmación, el presidente colombiano planteó que el enfoque de Giuliani no aborda la raíz del problema: la responsabilidad de los países consumidores de drogas.

Petro es un crítico de las políticas de seguridad tradicionales que buscan resolver el narcotráfico únicamente con la Fuerza Militar. En varias ocasiones, señaló que el narcotráfico es un fenómeno global que requiere la cooperación de los países productores y consumidores, en su opinión, el énfasis en la militarización de la región no resuelve las causas estructurales del problema.

De acuerdo con el presidente
De acuerdo con el presidente Petro, la solución pasa por un enfoque global que también involucre a los países consumidores de drogas, no solo en América Latina - crédito @petrogustavo/X

El ‘USS Gerald R. Ford’ y su relevancia en la región

El portaaviones Gerald R. Ford, uno de los buques de guerra más avanzados del mundo, tiene una capacidad impresionante. Con una longitud de más de 335 metros y un desplazamiento de 100.000 toneladas, puede transportar más de 75 aeronaves, incluyendo cazas F/A-18 y drones. Su sistema de propulsión nuclear le otorga una autonomía casi ilimitada,

Gracias a la automatización, la tripulación se reduce a aproximadamente 4.500 personas. Este portaaviones, desplegado en zonas estratégicas como el Mar Caribe, refuerza las operaciones de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y en contextos geopolíticos clave.

Su presencia en la región fue vista como una medida para enfrentar el narcotráfico, aunque algunos países de América Latina consideran que esta acción refleja una estrategia de intervención militar que no aborda las raíces del problema.

El USS Gerald R. Ford,
El USS Gerald R. Ford, con su avanzada tecnología de lanzamiento de aeronaves y su propulsión nuclear, es visto por algunos como una herramienta clave en la lucha contra el narcotráfico - crédito Reuters

De este modo, el presidente Petro resaltó que la solución al narcotráfico no debe centrarse únicamente en la intervención militar, sino que requiere un enfoque más amplio que incluya también a los países consumidores de drogas; sin embargo, su postura podría generar controversia, dado que él mismo figura en la Lista Clinton, lo que cuestiona su autoridad para hablar de estos temas.

