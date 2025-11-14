Colombia

El tenso momento entre Jorge Rausch y participante de ‘Masterchef Celebrity’ que terminó en expulsión: hubo gritos

Después del recordado altercado con Ernesto, el chef colombiano modificó su trato con los concursantes, apostando por una actitud más comprensiva y enfocada en la cocina

Guardar
Las redes sociales han hecho viral este comportamiento del chef colombiano en la versión ecuatoriana - crédito @masterchefecuador/TikTok

El ambiente en la cocina de Masterchef Celebrity Ecuador vivió uno de sus momentos más tensos cuando un video difundido en redes sociales mostró a Jorge Rausch, reconocido jurado del programa, en una acalorada discusión con un participante.

La escena, que rápidamente se viralizó, dejó a muchos espectadores convencidos de que el altercado estuvo a punto de convertirse en un enfrentamiento físico.

El incidente, que data de la edición de 2021 del programa, provocó una ola de reacciones entre los seguidores.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El reconocido chef colombiano comparte
El reconocido chef colombiano comparte cómo la timidez y el nerviosismo marcaron sus primeros pasos en la pantalla, antes de convertirse en referente de la gastronomía y figura clave de 'MasterChef Celebrity' - crédito cortesía Canal RCN

La controversia se originó durante un reto de campo, donde Jorge Rausch tenía la responsabilidad de guiar a los concursantes. El equipo rojo al parecer con el corto video, atravesaba dificultades, lo que generó un clima de tensión y desorden en la cocina.

En un intento por restablecer el control, el chef solicitó una reunión con los integrantes de ese equipo. Fue entonces cuando Ernesto, uno de los participantes, se encaró con el jurado visiblemente alterado, pues Rausch había tenido que alzar su voz y casi que en el oído del participante reclamó su presencia.

La situación escaló hasta el punto en que, minutos después, Ernesto fue expulsado de la cocina debido a su comportamiento.

“A mí nadie me grita”, exclamó el participante, tirando sus elementos de cocina y abandonando el set.

El chef colombiano está envuelto
El chef colombiano está envuelto en una polémica por su actitud con participantes de la versión ecuatoriana - crédito @ jorge.rausch/Instagram

Muchos consideraron que la actitud de Jorge Rausch hacia los concursantes no fue la más adecuada, a pesar de su papel como jurado.

Según los usuarios en redes sociales, “el comportamiento de los cocineros no fue el mejor”, y a raíz de este episodio, tanto el chef como el participante recibieron un llamado de atención en el programa.

Desde entonces, la actitud de Jorge Rausch frente a los concursantes ha experimentado un cambio notable, pues el jurado ha adoptado una postura más cercana y enfocada exclusivamente en los aspectos culinarios, mostrando una disposición más comprensiva y dedicada hacia quienes compiten en el reality.

Algunos comentarios en redes sociales, son: “Oigan, pero en ese formato Carla Giraldo no fue que se agarró con otra famosa cuando ganó aquí en 2021”; “creo que él no había comprendido que eran famosos y no cocineros, en ese entonces era medio groserito”; “nunca he visto que aquí en Colombia les griten a los participantes, en Ecuador es como más polémico”, entre otros.

El cocinero bogotano de ascendencia
El cocinero bogotano de ascendencia polaca también es jurado en Masterchef Ecuador. jorge.rausch/Instagram.

El regaño a Ricardo Vesga

Durante una de las pruebas que tuvieron los participantes por equipos, el jurado no compartió la actitud del actor y lo llamó “ridículo” frente a sus compañeros y cámaras, en una jornada en la que se definió quiénes accedían a la siguiente fase del programa.

El enfrentamiento se produjo cuando Violeta Bergonzi, integrante del equipo junto a Alejandra Ávila y Vesga, comentó ante el jurado la presión que ejerció sobre su compañero durante la preparación de tamales para el reto dirigido a las producciones del Canal RCN. El actor aceptó el señalamiento y respondió: “Ahora entiendo a la gente que trabaja conmigo, les ofrezco disculpas”.

El actor entró al top
El actor entró al top 9 de la competencia de cocina con un encontrón con el chef Jorge Rausch - crédito cortesía Canal RCN

La reacción de Rausch fue contundente. El chef interrumpió la explicación para dirigirle un reclamo: “No, no sea ridículo. ¿Cómo va a pedir disculpas por presionar y tratar que las cosas salgan bien?”. El actor asintió, y el episodio ilustró la exigencia y tensión que predominan en la competencia por el Top 9.

Esto deja claro que a pesar de que ha tenido enfrentamientos y por eso debió cambiar algunos de sus comportamientos, el carácter fuerte e intimidante sigue siendo el mismo que dejó ver en su paso por la competencia en Ecuador, donde era uno de los chefs más respetados.

Temas Relacionados

Jorge RauschMasterchef Celebrity Reality showMasterChef Celebrity EcuadorColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Caso Jaime Esteban Moreno: Siga en VIVO audiencia contra Ricardo González, segundo implicado en la violenta muerte del universitario

A las 10:00 a. m., se llevará a cabo la audiencia en la que se definirá la medida de aseguramiento contra Ricardo González

Caso Jaime Esteban Moreno: Siga

Petro reaccionó por compra del Estado a la Nueva EPS: “Estaba en manos de privados y es lo que llevó al desastre financiero”

El presidente señaló que la adquisición del 51% de la Nueva EPS expone deudas históricas y acusa a antiguos controladores privados de causar un daño millonario al sistema de salud colombiano

Petro reaccionó por compra del

Gustavo Petro arremetió contra Abelardo de la Espriella, por video de la familia del abogado con el narcotraficante “Ñeñe” Hernández: “La élite de Córdoba no ha podido romper con el narcoparamilitarismo”

El presidente Gustavo Petro y el abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella protagonizan una nueva disputa por la difusión de un video en el que la familia de De la Espriella aparece con “Ñeñe” Hernández

Gustavo Petro arremetió contra Abelardo

Cómo sacar la cédula digital desde el celular: conozca los requisitos para usarla en trámites y vuelos

Activar la cédula digital en el teléfono móvil se convirtió en un proceso ágil y accesible, gracias a la modernización de la aplicación oficial y su integración con mecanismos de autenticación biométrica facial

Cómo sacar la cédula digital

Resultados Dorado Mañana del último sorteo hoy 14 de noviembre

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Resultados Dorado Mañana del último
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ataque armado en Barranquilla dejó

Ataque armado en Barranquilla dejó tres personas muertas y dos heridas: se trataría de un ajuste de cuentas entre Los Pepes y Los Costeños

El año más crítico para Colombia: la guerra se intensifica y las comunidades quedan atrapadas en el abandono estatal

Defensoría del Pueblo confirmó liberación de Clara Serrano, secuestrada por el ELN tras canje con su hermano

Pedro Sánchez respondió a versiones sobre la posible presencia de menores en zonas bombardeadas: “Lo que mata no es la edad”

El fotógrafo de Pablo Escobar realiza exposición gratuita en Bogotá: ‘Edgar Jiménez ‘El Chino’ y ‘Microdosis para domar el hipopótamo interior’

ENTRETENIMIENTO

Manelyk viajó a Cartagena para

Manelyk viajó a Cartagena para realizarse nuevas cirugías con famoso doctor colombiano: “Duele hasta su reputísima madre”

El emotivo discurso de Karol G en los Latin Grammy tras llevarse el premio a ‘Canción del Año’: “Sentí que estaba perdiendo mi magia”

Shakira deslumbró en la premier de ‘Zootopia 2′: estuvo en la alfombra roja con sus hijos y reveló participación secreta en la cinta animada

Entre polémicas terminó el concierto de Natanael Cano en el Movistar Arena: “Le quedaste debiendo mucho a Bogotá”

Así fue la reacción de Westcol tras perder ante Bad Bunny en los Latin Grammy: “Muy triste”

Deportes

Club del fútbol colombiano cambiará

Club del fútbol colombiano cambiará de sede para 2026: esto es lo que se sabe

Fracasó la selección Colombia: la “Tricolor” cayó por 2-0 ante Francia en el Mundial Sub-17 de Qatar

Nuevo fracaso de “Bolillo” Gómez: golearon a El Salvador y quedó eliminado del Mundial 2026

Colombia vs. Francia: hora y dónde ver a la “Tricolor” por el paso a los octavos de final del Mundial Sub-17 de Qatar

La Equidad ahora se llamará Internacional: esta es la lista de equipos con el mismo nombre a nivel mundial, incluyendo en el que juega Lionel Messi