El tenso momento entre Jorge Rausch y participante de ‘Masterchef Celebrity’ que terminó en expulsión: hubo gritos

Las redes sociales han hecho viral este comportamiento del chef colombiano en la versión ecuatoriana

El ambiente en la cocina de Masterchef Celebrity Ecuador vivió uno de sus momentos más tensos cuando un video difundido en redes sociales mostró a Jorge Rausch, reconocido jurado del programa, en una acalorada discusión con un participante.

La escena, que rápidamente se viralizó, dejó a muchos espectadores convencidos de que el altercado estuvo a punto de convertirse en un enfrentamiento físico.

El incidente, que data de la edición de 2021 del programa, provocó una ola de reacciones entre los seguidores.

El reconocido chef colombiano comparte cómo la timidez y el nerviosismo marcaron sus primeros pasos en la pantalla, antes de convertirse en referente de la gastronomía y figura clave de 'MasterChef Celebrity'

La controversia se originó durante un reto de campo, donde Jorge Rausch tenía la responsabilidad de guiar a los concursantes. El equipo rojo al parecer con el corto video, atravesaba dificultades, lo que generó un clima de tensión y desorden en la cocina.

En un intento por restablecer el control, el chef solicitó una reunión con los integrantes de ese equipo. Fue entonces cuando Ernesto, uno de los participantes, se encaró con el jurado visiblemente alterado, pues Rausch había tenido que alzar su voz y casi que en el oído del participante reclamó su presencia.

La situación escaló hasta el punto en que, minutos después, Ernesto fue expulsado de la cocina debido a su comportamiento.

“A mí nadie me grita”, exclamó el participante, tirando sus elementos de cocina y abandonando el set.

El chef colombiano está envuelto en una polémica por su actitud con participantes de la versión ecuatoriana - crédito @ jorge.rausch/Instagram

Muchos consideraron que la actitud de Jorge Rausch hacia los concursantes no fue la más adecuada, a pesar de su papel como jurado.

Según los usuarios en redes sociales, “el comportamiento de los cocineros no fue el mejor”, y a raíz de este episodio, tanto el chef como el participante recibieron un llamado de atención en el programa.

Desde entonces, la actitud de Jorge Rausch frente a los concursantes ha experimentado un cambio notable, pues el jurado ha adoptado una postura más cercana y enfocada exclusivamente en los aspectos culinarios, mostrando una disposición más comprensiva y dedicada hacia quienes compiten en el reality.

Algunos comentarios en redes sociales, son: “Oigan, pero en ese formato Carla Giraldo no fue que se agarró con otra famosa cuando ganó aquí en 2021”; “creo que él no había comprendido que eran famosos y no cocineros, en ese entonces era medio groserito”; “nunca he visto que aquí en Colombia les griten a los participantes, en Ecuador es como más polémico”, entre otros.

El cocinero bogotano de ascendencia polaca también es jurado en Masterchef Ecuador. jorge.rausch/Instagram.

El regaño a Ricardo Vesga

Durante una de las pruebas que tuvieron los participantes por equipos, el jurado no compartió la actitud del actor y lo llamó “ridículo” frente a sus compañeros y cámaras, en una jornada en la que se definió quiénes accedían a la siguiente fase del programa.

El enfrentamiento se produjo cuando Violeta Bergonzi, integrante del equipo junto a Alejandra Ávila y Vesga, comentó ante el jurado la presión que ejerció sobre su compañero durante la preparación de tamales para el reto dirigido a las producciones del Canal RCN. El actor aceptó el señalamiento y respondió: “Ahora entiendo a la gente que trabaja conmigo, les ofrezco disculpas”.

El actor entró al top 9 de la competencia de cocina con un encontrón con el chef Jorge Rausch - crédito cortesía Canal RCN

La reacción de Rausch fue contundente. El chef interrumpió la explicación para dirigirle un reclamo: “No, no sea ridículo. ¿Cómo va a pedir disculpas por presionar y tratar que las cosas salgan bien?”. El actor asintió, y el episodio ilustró la exigencia y tensión que predominan en la competencia por el Top 9.

Esto deja claro que a pesar de que ha tenido enfrentamientos y por eso debió cambiar algunos de sus comportamientos, el carácter fuerte e intimidante sigue siendo el mismo que dejó ver en su paso por la competencia en Ecuador, donde era uno de los chefs más respetados.