Colombia

Distrito y privados comenzaron a renovar los CAI en Bogotá: estos fueron los primeros

La alianza busca equipar los comandos policiales con mobiliario ergonómico y promover el trabajo conjunto entre empresas, comunidad y autoridades: dos puntos ya fueron modernizados

Guardar
ProBogotá y Autogermana inician plan
ProBogotá y Autogermana inician plan para dotar CAI de Bogotá y mejorar condiciones de la fuerza pública - crédito Alcaldía de Bogotá

La Alcaldía Mayor de Bogotá, Probogotá y la empresa Autogermana lanzaron una alianza estratégica para mejorar las condiciones de los CAI (Comandos de Atención Inmediata) en la capital.

El programa piloto comenzó con la renovación de los CAI en Lisboa (Usaquén) y Puente Aranda, que ahora cuentan con mobiliario nuevo y de alta calidad, aportado por Autogermana, con el objetivo de optimizar el entorno laboral del personal policial.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante la intervención en Puente Aranda, setenta voluntarios llevaron a cabo actividades de embellecimiento alrededor del CAI, con el objetivo de reforzar la idea de que la seguridad ciudadana involucra tanto a empresas como a la comunidad.

Las renovación de los CAI
Las renovación de los CAI serán fundamentalmente en inmuebles - crédito Alcaldía de Bogotá

Informó un comunicado oficial del Distrito que las acciones tienen como meta robustecer el trabajo en equipo entre el sector privado, la Fuerza Pública y los habitantes para crear espacios públicos más seguros y fomentando la confianza institucional, de acuerdo con lo informado en el acto de entrega por Probogotá.

El programa se llama ‘Confiar, Actuar, Inspirar’ y está enfocado en dotar a los miembros de la Policía Nacional con mejores herramientas y condiciones ergonómicas, cumpliendo lo dispuesto en el reglamento de bienestar general de la institución.

Este plan busca transformar los CAI en centros de reunión comunitaria, promoviendo la reconciliación entre la ciudadanía y las autoridades.

Según expresó el secretario de Seguridad, César Restrepo, “las instituciones son fundamentales para que la sociedad funcione y el apoyo de ProBogotá con el sector privado, en este caso de Autogermana, nos permite empezar a crear los núcleos de reunión de la comunidad con las instituciones”.

La presidenta de ProBogotá, María Carolina Castillo, destacó que el proyecto responde a la corresponsabilidad del empresariado en la seguridad de la ciudad y enfatizó la meta de intervenir 35 CAI adicionales entre 2025 y 2026.

El alcalde Carlos Fernando Galán
El alcalde Carlos Fernando Galán acompañó el lanzamiento del Plan Piloto de renovación de los CAI - crédito Alcaldía de Bogotá

El llamado desde la organización es a que otras empresas se sumen a la iniciativa y apadrinen las intervenciones previstas, facilitando la renovación de espacios y fortaleciendo los lazos entre la policía y la población local.

El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, participó en la entrega del piloto y reiteró la importancia de construir confianza y seguridad a partir de alianzas público-privadas. El programa establece una hoja de ruta medible y replicable, basada en la cooperación de todos los actores sociales, para avanzar en la meta de lograr una Bogotá más segura y cohesionada.

Ampliaron el comedor para habitantes de calle de Los Mártires

De manera paralela, la Alcaldía comunicó que la Secretaría Distrital de Integración Social amplió el comedor del servicio Voto Nacional en la localidad de Los Mártires, que ahora permitirá atender hasta 200 habitantes de calle. Con la modernización de la cocina, ahora se sirven diariamente desayuno y almuerzo bajo estándares de calidad e inocuidad alimentaria.

Tras su reapertura el 27 de octubre de 2025, el espacio incrementó su capacidad de 70 a 100 platos por cada tiempo de comida, como parte de la estrategia Bogotá Sin Hambre 2.0.

El comedor puede albergar hasta
El comedor puede albergar hasta 200 habitantes de calle, que serán alimentados por la Alcaldía - crédito Alcaldía de Bogotá

En los primeros 15 días, el comedor brindó apoyo alimentario y servicios de autocuidado a más de 2.100 personas, incluyendo duchas, kits de aseo y actividades de inclusión social.

El servicio busca cubrir necesidades básicas, promover hábitos de alimentación saludables y contribuir a la dignificación y autonomía de la población en situación de calle, ofreciendo atención de lunes a domingo entre las 7:00 a.m. y las 3:00 p. m.

Temas Relacionados

Mejoras CAI policíaProBogotáAutogermanaModernización CAIColombia-Noticias

Más Noticias

Angie Rodríguez asume como superintendente ad hoc de Salud para tomar decisiones sobre la Nueva EPS

El nombramiento se realiza tras el impedimento del superintendente titular, quien no podía intervenir por su vínculo previo con la entidad, garantizando así transparencia en la gestión administrativa

Angie Rodríguez asume como superintendente

Cómo las ‘green y red flags’ virales en redes sociales influyen en las relaciones amorosas y el comportamiento psicológico de los enamorados

Una especialista le explicó a Infobae Colombia que estos dos términos se han popularizado en el lenguaje cotidiano para facilitar cómo entendemos las relaciones y emociones

Cómo las ‘green y red

Nueva denuncia por violencia animal, esta vez en Zipaquirá: ciudadano grabó la brutal golpiza a un perro en un parque

En las imágenes, que circularon en plataformas digitales, se observa a un individuo manipulando al animal con violencia en plena vía pública, en el barrio Villa María

Nueva denuncia por violencia animal,

Resultados Chontico Día último sorteo 14 de noviembre: conozca los números ganadores

Este juego ofrece a sus participantes diferentes oportunidades para ganar grandes premios, conoce cuáles fueron los cuatro números sorteados

Resultados Chontico Día último sorteo

Por nueva medidad de pico y placa los sábados en Bogotá, Daniel Briceño criticó al alcalde Galán: “Meterle la mano al bolsillo a los ciudadanos”

El concejal cuestionó la medida anunciada por la Alcaldía de Bogotá, que aplicará pico y placa los sábados a vehículos matriculados fuera de la ciudad: “Busca aumentar la recaudación a costa de los ciudadanos”

Por nueva medidad de pico
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Balacera en Cali dejó dos

Balacera en Cali dejó dos muertos en una heladería: Policía y Fiscalía adelantan las pesquisas en el lugar

Presidente Petro confirmó como gestores de paz a exjefes paras ‘Don Berna’ y ‘Botalón’: decisión final quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia

Ataque armado en Barranquilla dejó tres personas muertas y dos heridas: se trataría de un ajuste de cuentas entre Los Pepes y Los Costeños

El año más crítico para Colombia: la guerra se intensifica y las comunidades quedan atrapadas en el abandono estatal

Defensoría del Pueblo confirmó liberación de Clara Serrano, secuestrada por el ELN tras canje con su hermano

ENTRETENIMIENTO

Así fue la fiesta de

Así fue la fiesta de cumpleaños del actor Camilo Trujillo: hubo bus rumbero, parranda vallenata, karaoke y juegos pirotécnicos

Elkin de la Hoz sorprende con el anuncio de ‘La casa de Dímelo King’ y promete revolucionar los realities en Colombia

Premios Latin Grammy, un colombiano ganó en nueva categoría y no pudo recibir el galardón porque llegó tarde: “Esta ciudad es gigante”

El tenso momento entre Jorge Rausch y participante de ‘Masterchef Celebrity’ que terminó en expulsión: hubo gritos

Manelyk viajó a Cartagena para realizarse nuevas cirugías con famoso doctor colombiano: “Duele hasta su reputísima madre”

Deportes

Fuerte pelea en el Colombia

Fuerte pelea en el Colombia vs. Francia, al final del partido en el Mundial Sub-17 de Qatar: “Todo fue creciendo”

Así reaccionó extécnico del América de Cali al conocer el destino de su antiguo club en los cuadrangulares de la Liga BetPlay: ¡Ay, la vida!"

Club del fútbol colombiano confirmó que cambiará de sede para 2026: “Esta coyuntura ha generado grandes pérdidas económicas”

Fracasó la selección Colombia: la “Tricolor” cayó por 2-0 ante Francia en el Mundial Sub-17 de Qatar

Nuevo fracaso de “Bolillo” Gómez: golearon a El Salvador y quedó eliminado del Mundial 2026