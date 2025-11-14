Distrito y privados comenzaron a renovar los CAI en Bogotá: estos fueron los primeros

ProBogotá y Autogermana inician plan para dotar CAI de Bogotá y mejorar condiciones de la fuerza pública - crédito Alcaldía de Bogotá

La Alcaldía Mayor de Bogotá, Probogotá y la empresa Autogermana lanzaron una alianza estratégica para mejorar las condiciones de los CAI (Comandos de Atención Inmediata) en la capital.

El programa piloto comenzó con la renovación de los CAI en Lisboa (Usaquén) y Puente Aranda, que ahora cuentan con mobiliario nuevo y de alta calidad, aportado por Autogermana, con el objetivo de optimizar el entorno laboral del personal policial.

Durante la intervención en Puente Aranda, setenta voluntarios llevaron a cabo actividades de embellecimiento alrededor del CAI, con el objetivo de reforzar la idea de que la seguridad ciudadana involucra tanto a empresas como a la comunidad.

Las renovación de los CAI serán fundamentalmente en inmuebles - crédito Alcaldía de Bogotá

Informó un comunicado oficial del Distrito que las acciones tienen como meta robustecer el trabajo en equipo entre el sector privado, la Fuerza Pública y los habitantes para crear espacios públicos más seguros y fomentando la confianza institucional, de acuerdo con lo informado en el acto de entrega por Probogotá.

El programa se llama ‘Confiar, Actuar, Inspirar’ y está enfocado en dotar a los miembros de la Policía Nacional con mejores herramientas y condiciones ergonómicas, cumpliendo lo dispuesto en el reglamento de bienestar general de la institución.

Este plan busca transformar los CAI en centros de reunión comunitaria, promoviendo la reconciliación entre la ciudadanía y las autoridades.

Según expresó el secretario de Seguridad, César Restrepo, “las instituciones son fundamentales para que la sociedad funcione y el apoyo de ProBogotá con el sector privado, en este caso de Autogermana, nos permite empezar a crear los núcleos de reunión de la comunidad con las instituciones”.

La presidenta de ProBogotá, María Carolina Castillo, destacó que el proyecto responde a la corresponsabilidad del empresariado en la seguridad de la ciudad y enfatizó la meta de intervenir 35 CAI adicionales entre 2025 y 2026.

El alcalde Carlos Fernando Galán acompañó el lanzamiento del Plan Piloto de renovación de los CAI - crédito Alcaldía de Bogotá

El llamado desde la organización es a que otras empresas se sumen a la iniciativa y apadrinen las intervenciones previstas, facilitando la renovación de espacios y fortaleciendo los lazos entre la policía y la población local.

El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, participó en la entrega del piloto y reiteró la importancia de construir confianza y seguridad a partir de alianzas público-privadas. El programa establece una hoja de ruta medible y replicable, basada en la cooperación de todos los actores sociales, para avanzar en la meta de lograr una Bogotá más segura y cohesionada.

Ampliaron el comedor para habitantes de calle de Los Mártires

De manera paralela, la Alcaldía comunicó que la Secretaría Distrital de Integración Social amplió el comedor del servicio Voto Nacional en la localidad de Los Mártires, que ahora permitirá atender hasta 200 habitantes de calle. Con la modernización de la cocina, ahora se sirven diariamente desayuno y almuerzo bajo estándares de calidad e inocuidad alimentaria.

Tras su reapertura el 27 de octubre de 2025, el espacio incrementó su capacidad de 70 a 100 platos por cada tiempo de comida, como parte de la estrategia Bogotá Sin Hambre 2.0.

El comedor puede albergar hasta 200 habitantes de calle, que serán alimentados por la Alcaldía - crédito Alcaldía de Bogotá

En los primeros 15 días, el comedor brindó apoyo alimentario y servicios de autocuidado a más de 2.100 personas, incluyendo duchas, kits de aseo y actividades de inclusión social.

El servicio busca cubrir necesidades básicas, promover hábitos de alimentación saludables y contribuir a la dignificación y autonomía de la población en situación de calle, ofreciendo atención de lunes a domingo entre las 7:00 a.m. y las 3:00 p. m.