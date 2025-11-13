Renzo, del ‘Desafío’, aseguró que ahora lleva una buena relación con Anamar, pero la mujer lo desmintió: “No mueve un dedo por el bebé”

Renzo y Anamar del 'Desafío XX' se reconciliaron - crédito @anamar.rpo y @renzomenesess/Instagram

La historia entre Renzo y Anamar, exparticipantes del reality Desafío, ha estado marcada por conflictos y episodios públicos de tensión.

Hacia finales de 2024, Anamar denunció públicamente a Renzo por presuntas agresiones físicas y maltrato emocional, mostrando imágenes de lesiones y daños en su hogar a través de redes sociales.

La polémica continuó después de que Renzo reveló en una entrevista que Anamar estaba embarazada, aunque expresó dudas sobre la paternidad y pidió una prueba de ADN. Anamar confirmó su embarazo poco después, a través de un video en el que criticó a Renzo por exponer la noticia sin su consentimiento.

Tras el nacimiento de su hijo Ethan en julio de 2025, Anamar volvió a acusar a Renzo de no estar presente ni asumir las responsabilidades en la crianza. “No ha hecho nada por Ethan”, afirmó, relatando que ha debido afrontar sola los gastos y el cuidado del pequeño.

Renzo y Anamar tuvieron varios inconvenientes antes de que naciera su hijo Ethan - crédito @anamar.rpo y @renzomenesess/Instagram

El conflicto se intensificó en agosto, cuando Anamar expresó su frustración: “¿El mejor papá del mundo? Jajaja en verdad soy una estúpida al querer darle un ‘papá’ a Ethan, mientras él está en Santa Marta, con el bebé recién nacido, yo estoy pasando todo el trabajo sola. Las noches sola, el día sola. Todos los gastos sola. ¿Y para irse a Santa Marta si tiene plata? ¿Para estar en la playa si tiene tiempo? ¿Y para el bebé? Solo vino a Medellín a tomarse fotos con Ethan, a publicarlas para limpiar su nombre, y quedar bien (...)”.

En medio de estas dificultades, Renzo también enfrentó señalamientos sobre violencia mutua y procesos legales derivados de lo ocurrido durante y después del reality.

En diciembre de 2024, Anamar llevó su versión al programa La red, mientras Renzo negó en marzo de 2025 cualquier conducta violenta, señalando el impacto profesional del escándalo.

Renzo aseguró que llevan una buena relación con Anamar- crédito @renzomenesess/Instagram

No fue sino hasta una reciente entrevista en el after del Desafío que Renzo sorprendió al revelar que la relación con Anamar ha mejorado. “Bien, la relación con Anamar, pues aparte de ser padres, ahora mismo tenemos la dicha de poder ser amigos, y poder tener una unión muy fuerte que es Ethan y nada, pues, mejorando todos los días, la comunicación, ese rol de padres y es un tema que todos los días vamos a aprender de eso…”, aseguró Renzo.

Tres meses después de las acusaciones de Anamar, el exparticipante afirmó que ambos han logrado establecer un vínculo más sano, lo que fue desmentido por la deportista, quien lo señaló de no ser honesto con la actual relación que mantienen.

Anamar apareció en los comentarios del video compartido por Renzo y aseguró que no es verdad que el modelo esté al tanto de lo que pasa con su hijo.

“Dizque sacar a delante a ese niño, no es ese niño.. ES MI BEBÉ y usted renzo no mueve ni un dedo por el bebé, TODO LO HAGO YO! Y si Ethan está como un rey y no le falta nada, es gracias a mí”, escribió Anamar despertando de nuevo la tensión entre ambos.

Las palabras de la exparticipanre del Desafío provocaron otra reacciones de internautas que la respeladaron: “Se tenía que decir y se dijo”, “él sabe que eso es verdad”, “solo él se cree eso”, “que pesar llego hasta el punto de inventarse, que está bien con ella para quedar bien”, “él solo presume al niño en redes sociales”, “me encanta, ellos juran qué lo qué hacen es más qué suficiente y tienen el descaro de ir por la vida diciendo mentiras”, “eso reina grítalo”, dicen los internautas.

Anamar aseguró que no lleva una buena relación con Renzo y aseguró que el modelo no está pendiente de su hijo como él lo aseguró en la entrevista - crédito @renzomenesess/ Instagram

Por su parte, Anamar suele compartir en sus redes sociales la rutina diaria que tiene con su hijo Ethan, post en los que recibe mensajes de apoyo de su comunidad de más de 470 mil seguidores. “ara haber sufrido todo lo que sufriste en el embarazo, es un niño sonriente”, “Hermoso príncipe😍😍😍“, ”no necesitas absolutamente nada más que la compañía de ese príncipe hermoso, Dios te premió los adoro", “Ethan es tan fuerte como tu”, dicen los seguidores de Anamar.