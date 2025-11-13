Colombia

Renzo, del ‘Desafío’, aseguró que ahora lleva una buena relación con Anamar, pero la mujer lo desmintió: “No mueve un dedo por el bebé”

El exparticipante del ‘Desafío’ aseguró que, tras episodios de violencia y distanciamiento, actualmente sostiene una amistad con la madre de su hijo, información que ella aseguró que es falsa

Guardar
Renzo y Anamar del 'Desafío
Renzo y Anamar del 'Desafío XX' se reconciliaron - crédito @anamar.rpo y @renzomenesess/Instagram

La historia entre Renzo y Anamar, exparticipantes del reality Desafío, ha estado marcada por conflictos y episodios públicos de tensión.

Hacia finales de 2024, Anamar denunció públicamente a Renzo por presuntas agresiones físicas y maltrato emocional, mostrando imágenes de lesiones y daños en su hogar a través de redes sociales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La polémica continuó después de que Renzo reveló en una entrevista que Anamar estaba embarazada, aunque expresó dudas sobre la paternidad y pidió una prueba de ADN. Anamar confirmó su embarazo poco después, a través de un video en el que criticó a Renzo por exponer la noticia sin su consentimiento.

Tras el nacimiento de su hijo Ethan en julio de 2025, Anamar volvió a acusar a Renzo de no estar presente ni asumir las responsabilidades en la crianza. “No ha hecho nada por Ethan”, afirmó, relatando que ha debido afrontar sola los gastos y el cuidado del pequeño.

Renzo y Anamar tuvieron varios
Renzo y Anamar tuvieron varios inconvenientes antes de que naciera su hijo Ethan - crédito @anamar.rpo y @renzomenesess/Instagram

El conflicto se intensificó en agosto, cuando Anamar expresó su frustración: “¿El mejor papá del mundo? Jajaja en verdad soy una estúpida al querer darle un ‘papá’ a Ethan, mientras él está en Santa Marta, con el bebé recién nacido, yo estoy pasando todo el trabajo sola. Las noches sola, el día sola. Todos los gastos sola. ¿Y para irse a Santa Marta si tiene plata? ¿Para estar en la playa si tiene tiempo? ¿Y para el bebé? Solo vino a Medellín a tomarse fotos con Ethan, a publicarlas para limpiar su nombre, y quedar bien (...)”.

En medio de estas dificultades, Renzo también enfrentó señalamientos sobre violencia mutua y procesos legales derivados de lo ocurrido durante y después del reality.

En diciembre de 2024, Anamar llevó su versión al programa La red, mientras Renzo negó en marzo de 2025 cualquier conducta violenta, señalando el impacto profesional del escándalo.

Renzo aseguró que llevan una
Renzo aseguró que llevan una buena relación con Anamar- crédito @renzomenesess/Instagram

No fue sino hasta una reciente entrevista en el after del Desafío que Renzo sorprendió al revelar que la relación con Anamar ha mejorado. “Bien, la relación con Anamar, pues aparte de ser padres, ahora mismo tenemos la dicha de poder ser amigos, y poder tener una unión muy fuerte que es Ethan y nada, pues, mejorando todos los días, la comunicación, ese rol de padres y es un tema que todos los días vamos a aprender de eso…”, aseguró Renzo.

Anamar desmintió a Renzo

Tres meses después de las acusaciones de Anamar, el exparticipante afirmó que ambos han logrado establecer un vínculo más sano, lo que fue desmentido por la deportista, quien lo señaló de no ser honesto con la actual relación que mantienen.

Anamar apareció en los comentarios del video compartido por Renzo y aseguró que no es verdad que el modelo esté al tanto de lo que pasa con su hijo.

“Dizque sacar a delante a ese niño, no es ese niño.. ES MI BEBÉ y usted renzo no mueve ni un dedo por el bebé, TODO LO HAGO YO! Y si Ethan está como un rey y no le falta nada, es gracias a mí”, escribió Anamar despertando de nuevo la tensión entre ambos.

Las palabras de la exparticipanre del Desafío provocaron otra reacciones de internautas que la respeladaron: “Se tenía que decir y se dijo”, “él sabe que eso es verdad”, “solo él se cree eso”, “que pesar llego hasta el punto de inventarse, que está bien con ella para quedar bien”, “él solo presume al niño en redes sociales”, “me encanta, ellos juran qué lo qué hacen es más qué suficiente y tienen el descaro de ir por la vida diciendo mentiras”, “eso reina grítalo”, dicen los internautas.

Anamar aseguró que no lleva
Anamar aseguró que no lleva una buena relación con Renzo y aseguró que el modelo no está pendiente de su hijo como él lo aseguró en la entrevista - crédito @renzomenesess/ Instagram

Por su parte, Anamar suele compartir en sus redes sociales la rutina diaria que tiene con su hijo Ethan, post en los que recibe mensajes de apoyo de su comunidad de más de 470 mil seguidores. “ara haber sufrido todo lo que sufriste en el embarazo, es un niño sonriente”, “Hermoso príncipe😍😍😍“, ”no necesitas absolutamente nada más que la compañía de ese príncipe hermoso, Dios te premió los adoro", “Ethan es tan fuerte como tu”, dicen los seguidores de Anamar.

Temas Relacionados

Desafío the boxDesafío Caracol TelevisiónAnamar DesafíoRenzo DesafíoAnamar y RenzoColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Confrontan declaración de Paloma Valencia sobre estar casada con “un mamerto”, con declaraciones del fallecido Charlie Kirk: “lo explica mucho mejor que yo”

En redes sociales no se la perdonaron a Paloma Valencia por afirmar que su conyugue Tomás Rodríguez Barraquer tenía ideas políticas diferentes

Confrontan declaración de Paloma Valencia

La exposición gratuita en Bogotá que exhibe parte del trabajo del fotógrafo registró al narco Pablo Escobar: Edgar Jiménez ‘El Chino’ y ‘Microdosis para domar el hipopótamo interior’

La muestra se extenderá hasta el 4 de diciembre, finalizando con una fiesta de clausura en la Casa Échele Cabeza, situada en la localidad de Teusaquillo

La exposición gratuita en Bogotá

Ella fue Omayra Sánchez: la niña que resistió tres días bajo los escombros y se convirtió en el símbolo de la tragedia de Armero

Durante tres días, la piernas de la menor estuvieron atrapadas por el lodo y escombros, y mientras luchaba por su vida se convirtió en símbolo de resistencia y dignidad

Ella fue Omayra Sánchez: la

Diego Molano, presidente de ETB alerta sobre la fusión Tigo Movistar: “Entre Claro y el nuevo operador quedarían con el 95% del mercado”

El exministro aseguró que la concentración de mercado por esta operación podría poner en riesgo la competencia sector telecomunicaciones y el futuro de los operadores más pequeños

Diego Molano, presidente de ETB

Armero: 40 años de una tragedia que pudo evitarse y que convirtió el olvido en memoria

El 13 de noviembre de 1985, la erupción del Nevado del Ruiz arrasó con la ‘Ciudad Blanca’, dejando al descubierto la falta de previsión de un Estado que no escuchó el llamado de la montaña, la misma que esa noche le recordó a Colombia que la naturaleza siempre reclama lo que el hombre olvida

Armero: 40 años de una
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La exposición gratuita en Bogotá

La exposición gratuita en Bogotá que exhibe parte del trabajo del fotógrafo registró al narco Pablo Escobar: Edgar Jiménez ‘El Chino’ y ‘Microdosis para domar el hipopótamo interior’

Ejército habría sido objeto de asonada en Briceño, Antioquia, para impedir la captura de dos presuntos disidentes de las Farc

Cayó ‘Barbas’ en Cundinamarca: se grababa con prendas de uso privativo de las FF. MM. para hacer creer que pertenecía a las disidencias de las Farc y cobrar extorsiones

Atacaron estación de Policía de Padilla, Cauca: no hay reportes de heridos

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere dialogar con el Gobierno Petro: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

ENTRETENIMIENTO

‘Noviembre’, la película que rememora

‘Noviembre’, la película que rememora la toma del Palacio de Justicia, llega a las salas de cine del país

Se estaría alistando una nueva temporada de ‘Pedro, el escamoso’: esto es lo que se sabe

Renzo, del ‘Desafío’ aseguró que ahora lleva una buena relación con Anamar y ella tuvo que desmentirlo: “No mueve un dedo por el bebé”

Juliana Calderón le envió mensaje a Alofoke tras la renuncia de Yina Calderón a ‘La mansión de Luinny’: “Lo dejó viendo un chispero”

Ana Karina Soto dio detalles del incendio en la casa de su padre en Cúcuta: “Le quedaron secuelas”

Deportes

Colombia vs. Francia: hora y

Colombia vs. Francia: hora y dónde ver a la “Tricolor” por el paso a los octavos de final del Mundial Sub-17 de Qatar

Falcao ilusiona con comentario sobre la selección Colombia de cara al Mundial 2026: “Están en subida”

Jhon Durán habría pedido no ser llamado a la selección Colombia para recuperarse de su lesión con Fenerbahçe: “Fue bien recibida”

Eduardo Pimentel arremetió contra periodistas tras la derrota de Chicó ante Millonarios: “Son tan atrevidos y sinvergüenzas”

El nombre La Equidad sale del fútbol profesional colombiano y reconocido deportista publicó sentido mensaje: “Me siento como un hijo”