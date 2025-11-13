Daniel Briceño cuestionó a la representante Gloria Arizabaleta tras allanamiento de la Comisión de Acusaciones al Consejo de Estado: “¿Por qué no se declaró impedida?”

Daniel Briceño; concejal de Bogotá; Gloria Arizabaleta, representante a la Cámara - crédito Concejo de Bogotá/Cámara de Representantes

El miércoles 12 de noviembre de 2025, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes realizó una inspección judicial en las oficinas de la Sección Quinta del Consejo de Estado.

Al respecto, el concejal de Bogotá, Daniel Briceño, cuestionó a la representante y exesposa de Roy Barreras, Gloria Arizabaleta.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según Briceño, Arizabaleta fue la persona que “ordenó” el allanamiento al Consejo de Estado desde la Comisión de Acusaciones.

“La representante a la Cámara Gloria Arizabaleta exesposa de Roy Barreras ordenó un allanamiento al Consejo de Estado desde la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes contra varios magistrados”, señaló Briceño.

El concejal indicó que uno de los magistrados estudia una demanda contra el partido de la representante, La Fuerza de la Paz, por lo que le preguntó a la congresista por qué no se declaró impedida.

“Uno de esos magistrados se encuentra estudiando una demanda en contra de su partido ‘La Fuerza de la Paz’. Esta es una presión absoluta burda y grosera a la justicia ¿Por qué Arizabaleta no se declaró impedida?”, afirmó Briceño.

Denuncia de Daniel Briceño contra la representante Gloria Arizabaleta - crédito @Danielbricen/X

En un video, el concejal Daniel Briceño entregó más detalles de su denuncia, realizando una cronología de las fechas.

“El pasado 21 de octubre de 2025, los estudiantes Samuel Ortiz y Lucas Durán presentaron ante el Consejo de Estado una demanda de nulidad contra la personería jurídica de Fuerza de la Paz, señalando que la división del partido no debía haberse autorizado por existir procesos sancionatorios previos. La demanda fue admitida y quedó en manos del magistrado Omar Joaquín Barreto”, indicó el cabildante.

Y agregó: “De forma sorpresiva, el 10 de noviembre, Gloria Arizabaleta, desde la Comisión de Acusaciones y con base en una denuncia contra magistrados, ordenó un allanamiento e investigación sobre los magistrados Omar Joaquín Barreto, Luis Alberto Álvarez Parra, Gloria María Gómez Montoya y Pedro Pablo Vanegas Gil, de la Sección Quinta del Consejo de Estado”.

Por los hechos, según Daniel Briceño, el magistrado Barreto se declaró impedido, “para seguir conociendo el caso, lo que podría dilatar e intimidar a los magistrados encargados del proceso que afecta a Fuerza de la Paz”.

Por los hechos, según Daniel Briceño, el magistrado Omar Barreto se declaró impedido, - crédito @Danielbricen/X

“Me pregunto cómo es posible que la señora Arizabaleta utilice su poder en la Comisión de Acusaciones para intimidar a magistrados y favorecer sus propios intereses. ¿Por qué no se declaró impedida en este caso? ¿Por qué decidió continuar con la investigación contra los mismos magistrados de la Sección Quinta del Consejo de Estado cuando ella y su partido tienen intereses en esa instancia? ¿Está utilizando el poder de la Comisión para presionar decisiones a favor suyo?“, aseveró Daniel Briceño.

La diligencia, realizada el miércoles 12 de noviembre, está vinculada a dos demandas de nulidad electoral: una contra el alcalde de Calima Darién y otra contra el gobernador del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

La presidenta de la Comisión de Acusaciones, Gloria Arizabaleta, encabezó la diligencia en la sede del Consejo de Estado junto a funcionarios de la Dijín y del CTI, quienes acudieron para obtener información sobre los expedientes de los procesos citados.

Qué dijo el Consejo de Estado

En un comunicado, el Consejo de Estado informó que la diligencia se desarrolló sin contratiempos y conforme a los procedimientos institucionales.

“La Sección Quinta informa que a través de la Secretaría General y la Secretaría de la Sección Quinta, se atienden en este momento las diligencias de inspección judicial decretadas por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales“, señaló el alto tribunal.

La diligencia se realizó en la tarde del 12 de noviembre en la sede del alto tribunal - crédito Colprensa

Y agregó que, en tal sentido, “prestó toda la colaboración para su práctica, como corresponde y como lo ha hecho en oportunidades anteriores en las que, en diversas investigaciones, se han practicado este tipo de pruebas”.