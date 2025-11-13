Colombia

Cayó delincuente que extorsionó a una joven a cambio de no difundir sus fotos íntimas

La ciudadana denunció y el criminal quedó en manos de las autoridades

La ciudadana fue víctima del sujeto que la extorsionó a cambio de no difundir fotos privadas - crédito Guardianes Antioquia / Instagram

Las autoridades de Itagüí, Antioquia, llevaron a cabo un operativo que permitió frustrar un intento de extorsión, después de que una joven de 21 años fuera amenazada con la publicación de imágenes íntimas que fueron sacadas de su teléfono móvil.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el presunto responsable es un hombre de 23 años, que fue capturado en flagrancia cuando recibía $400.000, la suma que le exigió a la víctima a cambio de no difundir el material privado y devolverle el dispositivo robado.

El caso se desencadenó luego de que la joven denunciara el hurto de su teléfono días antes y reportara que el agresor la contactó para exigirle el pago de $400.000, bajo la amenaza de divulgar contenido personal en redes sociales si no accedía a sus demandas.

Ante la gravedad de la situación, la Secretaría de Seguridad activó de inmediato los protocolos de respuesta y coordinó acciones con la Central de Monitoreo del municipio.

La joven fue víctima de
La joven fue víctima de extorsión por parte de los criminales que le robaron el teléfono - crédito Pexels

La información difundida por medios locales como Alerta Paisa indica que el seguimiento se llevó a cabo a través de las 715 cámaras de seguridad instaladas en la ciudad, lo que permitió a la Policía Nacional y al Ejército ubicar y sorprender al sospechoso en el momento exacto en que recibía el dinero.

El comandante de la Policía Metropolitana, general William Castaño Ramos, explicó que la intervención evitó que la joven fuera nuevamente víctima de un delito y destacó la importancia de la reacción inmediata de los uniformados.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron dos teléfonos celulares que serán utilizados como elementos materiales probatorios, así como una motocicleta de alto cilindraje que, según las investigaciones preliminares, habría sido empleada para facilitar estos delitos. Se estima que la joven no sería la única víctima; sin embargo, esta información no ha sido confirmada o descartada por las autoridades.

El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que solicitó a un juez la imposición de una medida de aseguramiento en centro carcelario, debido a que el señalado responsable es considerado como un peligro para la sociedad.

“Este individuo fue sorprendido en el momento que realizaba exigencias económicas a una joven de 21 años, solicitándole la suma de $400.000 para devolverle un teléfono celular que había sido hurtado días anteriores. Además, amenazaba con publicar en redes sociales contenido privado del dispositivo si no accedía a la exigencia económica“, explicó el uniformado.

Del mismo modo, agregó que la reacción oportuna de los uniformados evitó que el dinero de la mujer fuera robado, producto de la extorsión a la que fue sometida: “El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las audiencias preliminares y un juez de control de garantías definirá su situación judicial”.

Así, se confirmó que la Fiscalía General de la Nación asumió el caso y solicitó la medida de aseguramiento, mientras se adelantan las audiencias para determinar la situación judicial del detenido.

Los delincuentes se valen de
Los delincuentes se valen de las redes sociales para atentar en contra de la seguridad de los ciudadanos - crédito Pexels

Cayó red que estafaba abuelas por WhatsApp

Cuatro criminales quedaron en manos de las autoridades tras ser señalados responsables de la comisión del delito en contra de dos adultas mayores que fueron cuidadosamente perfiladas para después ser víctimas de este delito.

De acuerdo con la información recolectada por una fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA), los miembros de la organización delincuencial analizaban previamente a las mujeres y luego las contactaban, haciéndose pasar por familiares o amigos en situación de necesidad. Bajo este esquema delictivo, la red criminal habría obtenido más de $160 millones que son producto de la extorsión.

