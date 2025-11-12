Raúl Ocampo se despidió de ‘MasterChef Celebrity’ con emotivo mensaje y agradecimientos: “¡Qué viaje tan hermoso!”

El actor samario se despidió de la cocina más famosa del mundo - crédito @ocamporao/IG

El momento en que el actor Raúl Ocampo abandonó la competencia de MasterChef Celebrity Colombia estuvo marcado por una serie de mensajes emotivos y gestos de gratitud que resonaron tanto entre sus compañeros como en la audiencia.

La eliminación del artista se produjo la noche del 11 de noviembre, tras un exigente reto en el que el ingrediente central fue el café, y que lo enfrentó a cinco participantes: Violeta Bergonzi, Carolina Sabino, Pichingo, Michelle Rouillard y Valentina Taguado.

Raúl Ocampo fue el más reciente eliminado de 'Masterchef Celebrity' - crédito @canalrcn/IG

Ocampo presentó su creación, titulada ‘Sigue y te sirves’, que en apariencia cumplía con las expectativas, pero los jurados detectaron un trozo de carne cruda, lo que resultó determinante para su salida.

La decisión final se debatió entre él y Valentina Taguado, su amiga más cercana en la competencia. Al confirmarse su eliminación, el actor no dudó en expresar sus mejores deseos para ella y en reflexionar sobre el crecimiento personal que experimentó durante su paso por el programa.

La reacción de la cocina fue inmediata: la salida de Ocampo generó conmoción entre los presentes. El actor optó por despedirse oficialmente a través de una publicación en su cuenta de Instagram, donde compartió un carrusel de imágenes de su último día en el programa y agradeció a quienes formaron parte de esta etapa.

“Gracias MasterChef Colombia, eres el mejor juego que he jugado”, escribió, acompañando sus palabras con un reconocimiento especial a sus compañeros, los jurados y la presentadora Claudia Bahamón.

Raúl Ocampo, actor de "Café con aroma de mujer", confirmó su soltería en el estreno de ‘MasterChef Celebrity’ - cortesía del Canal RCN

En su mensaje, Ocampo destacó el aprendizaje obtenido de cada uno de los participantes y la inspiración que recibió de los jueces y de Bahamón. “Gracias a mis compañeros y compañeras, aprendí muchísimo de cada uno. A los jurados y mi adorada Claudia Bahamón, gracias por su exigencia y por inspirarnos a ser mejores cada día”, manifestó el actor, haciendo especial énfasis en la importancia de la exigencia y el acompañamiento en su proceso.

El actor también agradeció al Canal RCN por brindarle la oportunidad de cumplir el sueño de cocinar en la reconocida cocina del programa. “Y gracias, Canal RCN, por darme la oportunidad de cumplir el sueño de cocinar en la cocina más famosa del mundo. ¡Qué viaje tan hermoso!”, expresó.

Raúl Ocampo mencionó estar soltero y abrió la posibilidad con Valentina Taguado en ‘Masterchef Celebrity 2025’ - crédito @canalrcn/Instagram

Más allá de las habilidades culinarias adquiridas, Ocampo resaltó el valor de las relaciones personales forjadas durante la competencia. “Me llevo amistades enormes, para toda la vida experiencias gigantes. A los que me apoyaron y me mandaron amor en esta competencia los amo”, agregó, teniendo en cuenta su cercanía con Valentina Taguado.

En su balance final, el actor animó a sus compañeros a entregarse por completo en la recta final del certamen, sin temor a que la competencia afecte los lazos de amistad.

“No crean que darla toda es sinónimo de que un amigo mío se tiene que joder, no. Cada cual demuestre lo mejor, esa es la mejor forma de honrar al que tienen al lado, televidentes y, de verdad, todo mi respeto y mi amor”, aconsejó, invitando a la honestidad y al esfuerzo como formas de respeto mutuo.

El actor se mostró confiado de su preparación - crédito cortesía Canal RCN

Antes de abandonar el set, Ocampo dirigió unas palabras a los jurados Belén Alonso, Nicolás de Zubiría y Jorge Rausch, reconociendo su papel en su evolución dentro del programa.

“Bueno, agradecerles a ustedes tres por lo que me hicieron crecer, por sus enseñanzas. Gracias por evaluar cada plato, porque yo sé que querían y que quieren vernos crecer, y de verdad crecemos. Así como ustedes dicen que ven en nosotros un crecimiento, yo también veo un crecimiento en la competencia, en ustedes, en todos como bloque, yendo hacia esa final. De verdad, gracias".

Agregó que no pudo haber tenido mejores maestros en la gastronomía como ellos, recalcando que las palabras de agradecimiento no son suficientes para lo que sentía en ese momento: "Yo creo que MasterChef es uno de los regalos más lindos que me ha dado la vida, porque en esta etapa que estoy viviendo, creo que me ayudó a volver a tener un propósito. Y hoy es un día en donde digo: Bien jugado, Raúl del Pasado, del presente, y ahí le queda la tarea a Raúl del futuro para que lo siga haciendo así”.

La autoconfianza del participante terminó en una dura lección cuando su plato fue rechazado por el jurado - crédito cortesía canal RCN

La presentadora Claudia Bahamón también recibió un mensaje especial de Ocampo, quien la describió como una líder ejemplar y una fuente de inspiración constante.

“Clau tú, pienso que eres la mejor capitana de barco, la mejor guía, líder. Gracias por ir a las estaciones, por la sonrisa. Gracias por... Así no es en plata, chino pendejo. Todo bien recibido. Sabes que te quiero muchísimo y te admiro con todo mi corazón. Muchas veces en la vida uno quiere inspirar e inspira. Y hay otras veces en la vida en que uno, sin saber qué está inspirando, inspira”, concluyó el actor.