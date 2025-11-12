Colombia

Raúl Ocampo se despidió de ‘MasterChef Celebrity’ con emotivo mensaje y agradecimientos: “¡Qué viaje tan hermoso!”

El actor vivió una noche llena de emociones tras su eliminación, compartiendo palabras de gratitud y reflexiones sobre el aprendizaje y las amistades que forjó durante su paso por la famosa cocina

Guardar
El actor samario se despidió
El actor samario se despidió de la cocina más famosa del mundo - crédito @ocamporao/IG

El momento en que el actor Raúl Ocampo abandonó la competencia de MasterChef Celebrity Colombia estuvo marcado por una serie de mensajes emotivos y gestos de gratitud que resonaron tanto entre sus compañeros como en la audiencia.

La eliminación del artista se produjo la noche del 11 de noviembre, tras un exigente reto en el que el ingrediente central fue el café, y que lo enfrentó a cinco participantes: Violeta Bergonzi, Carolina Sabino, Pichingo, Michelle Rouillard y Valentina Taguado.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Raúl Ocampo fue el más
Raúl Ocampo fue el más reciente eliminado de 'Masterchef Celebrity' - crédito @canalrcn/IG

Ocampo presentó su creación, titulada ‘Sigue y te sirves’, que en apariencia cumplía con las expectativas, pero los jurados detectaron un trozo de carne cruda, lo que resultó determinante para su salida.

La decisión final se debatió entre él y Valentina Taguado, su amiga más cercana en la competencia. Al confirmarse su eliminación, el actor no dudó en expresar sus mejores deseos para ella y en reflexionar sobre el crecimiento personal que experimentó durante su paso por el programa.

La reacción de la cocina fue inmediata: la salida de Ocampo generó conmoción entre los presentes. El actor optó por despedirse oficialmente a través de una publicación en su cuenta de Instagram, donde compartió un carrusel de imágenes de su último día en el programa y agradeció a quienes formaron parte de esta etapa.

Gracias MasterChef Colombia, eres el mejor juego que he jugado”, escribió, acompañando sus palabras con un reconocimiento especial a sus compañeros, los jurados y la presentadora Claudia Bahamón.

Raúl Ocampo, actor de "Café
Raúl Ocampo, actor de "Café con aroma de mujer", confirmó su soltería en el estreno de ‘MasterChef Celebrity’ - cortesía del Canal RCN

En su mensaje, Ocampo destacó el aprendizaje obtenido de cada uno de los participantes y la inspiración que recibió de los jueces y de Bahamón. “Gracias a mis compañeros y compañeras, aprendí muchísimo de cada uno. A los jurados y mi adorada Claudia Bahamón, gracias por su exigencia y por inspirarnos a ser mejores cada día”, manifestó el actor, haciendo especial énfasis en la importancia de la exigencia y el acompañamiento en su proceso.

El actor también agradeció al Canal RCN por brindarle la oportunidad de cumplir el sueño de cocinar en la reconocida cocina del programa. “Y gracias, Canal RCN, por darme la oportunidad de cumplir el sueño de cocinar en la cocina más famosa del mundo. ¡Qué viaje tan hermoso!”, expresó.

Raúl Ocampo mencionó estar soltero
Raúl Ocampo mencionó estar soltero y abrió la posibilidad con Valentina Taguado en ‘Masterchef Celebrity 2025’ - crédito @canalrcn/Instagram

Más allá de las habilidades culinarias adquiridas, Ocampo resaltó el valor de las relaciones personales forjadas durante la competencia. “Me llevo amistades enormes, para toda la vida experiencias gigantes. A los que me apoyaron y me mandaron amor en esta competencia los amo”, agregó, teniendo en cuenta su cercanía con Valentina Taguado.

En su balance final, el actor animó a sus compañeros a entregarse por completo en la recta final del certamen, sin temor a que la competencia afecte los lazos de amistad.

No crean que darla toda es sinónimo de que un amigo mío se tiene que joder, no. Cada cual demuestre lo mejor, esa es la mejor forma de honrar al que tienen al lado, televidentes y, de verdad, todo mi respeto y mi amor”, aconsejó, invitando a la honestidad y al esfuerzo como formas de respeto mutuo.

El actor se mostró confiado
El actor se mostró confiado de su preparación - crédito cortesía Canal RCN

Antes de abandonar el set, Ocampo dirigió unas palabras a los jurados Belén Alonso, Nicolás de Zubiría y Jorge Rausch, reconociendo su papel en su evolución dentro del programa.

Bueno, agradecerles a ustedes tres por lo que me hicieron crecer, por sus enseñanzas. Gracias por evaluar cada plato, porque yo sé que querían y que quieren vernos crecer, y de verdad crecemos. Así como ustedes dicen que ven en nosotros un crecimiento, yo también veo un crecimiento en la competencia, en ustedes, en todos como bloque, yendo hacia esa final. De verdad, gracias".

Agregó que no pudo haber tenido mejores maestros en la gastronomía como ellos, recalcando que las palabras de agradecimiento no son suficientes para lo que sentía en ese momento: "Yo creo que MasterChef es uno de los regalos más lindos que me ha dado la vida, porque en esta etapa que estoy viviendo, creo que me ayudó a volver a tener un propósito. Y hoy es un día en donde digo: Bien jugado, Raúl del Pasado, del presente, y ahí le queda la tarea a Raúl del futuro para que lo siga haciendo así”.

La autoconfianza del participante terminó
La autoconfianza del participante terminó en una dura lección cuando su plato fue rechazado por el jurado - crédito cortesía canal RCN

La presentadora Claudia Bahamón también recibió un mensaje especial de Ocampo, quien la describió como una líder ejemplar y una fuente de inspiración constante.

“Clau tú, pienso que eres la mejor capitana de barco, la mejor guía, líder. Gracias por ir a las estaciones, por la sonrisa. Gracias por... Así no es en plata, chino pendejo. Todo bien recibido. Sabes que te quiero muchísimo y te admiro con todo mi corazón. Muchas veces en la vida uno quiere inspirar e inspira. Y hay otras veces en la vida en que uno, sin saber qué está inspirando, inspira”, concluyó el actor.

Temas Relacionados

Raúl OcampoMasterChef Celebrity Colombia Claudia Bahamón Eliminación Competencia culinaria Jorge RauschNicolás de ZubiríaBelén AlonsoColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Dólar: cotización de apertura hoy 12 de noviembre en Colombia

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Dólar: cotización de apertura hoy

Adelina Guerrero reprochó a Armando Benedetti por tratar de ‘loca’ y ‘delincuente’ a la magistrada Cristina Lombana: “Fue un error”

La esposa del ministro del Interior aseguró que, aunque no comparte las opiniones de su compañero sentimental, justifició sus palabras por las supuestas presiones de la magistrada contra su familia

Adelina Guerrero reprochó a Armando

Según creadora de contenido inglesa hay un procedimiento odontológico que solo se hacen los colombianos

En el video deja en evidencia cómo un procedimiento tan común puede ser visto como algo complejo y de gravedad en otros lugares del mundo

Según creadora de contenido inglesa

Exministro Wilson Ruiz contestó a Juliana Guerrero después de decir que ya no aspiraba al cargo de viceministra: “No es momento de hacerse la víctima”

El exministro de Justicia criticó la decisión de Juliana Guerrero de retirarse como candidata al Viceministerio de Juventud, luego de que se anulara su título profesional por inconsistencias académicas

Exministro Wilson Ruiz contestó a

Daniel Briceño aseguró que Armando Benedetti es uno de los políticos que más daño le ha hecho a Colombia: “Defender un personaje tan siniestro no se hace gratis”

El concejal de Bogotá señaló al ministro del Interior como una figura perjudicial para el país y cuestionó los motivos de quienes lo respaldan públicamente

Daniel Briceño aseguró que Armando
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Tres personas fueron asesinadas por

Tres personas fueron asesinadas por las disidencias en Huila: les habrían reclamado por tener música en alto volumen

Alias El Tigre, exjefe paramilitar, fue condenado a 40 años de prisión por la masacre de cinco agricultores y obreros en Cesar

ELN reconoció su responsabilidad en el atentado contra el gobernador de Arauca: “Nuestro error”

Fuerzas Militares neutralizaron 25 disidentes de ‘Iván Mordisco’ y confirmaron el pago de más de $5.000 millones para informantes

Ministro de Defensa arremetió contra las producciones sobre criminales: “La gente hace más fuerza para que gane el ladrón”

ENTRETENIMIENTO

Aspirante a ‘La casa de

Aspirante a ‘La casa de los famosos Colombia’ denunció trampa en las votaciones de una de sus compañeras: “Competencia desleal”

Fotografías de Karina García sin cirugías y antes de ser famosa se viralizan en redes sociales y las comparan con su actualidad

Esta es la fecha oficial para la gran final de ‘MasterChef Celebrity 2025′: quedan seis celebridades en competencia

Luly Bossa confesó que “le encantaría” tener una pareja y reveló detalles de sus malas relaciones: “Me equivoqué mucho”

‘Desafío Siglo XXI’ duplicó el premio para el ganador de la temporada: esta es la jugosa suma

Deportes

Dirigentes del Club León se

Dirigentes del Club León se despiden de James Rodríguez y le agradecen por su paso por la Liga MX: “Es un crack y le irá muy bien donde esté”

Fuerte comunicado del Boyacá Chicó tras la decisión de jugar a puerta cerrada ante Millonarios: “No se tratan de hechos aislados”

Nuevo escándalo en el fútbol colombiano por crisis económica: otro club entraría en huelga previo a la fecha 20 de Liga BetPlay

Dirigente del FPC alertó sobre posible amaño en la última fecha de la Liga BetPlay Dimayor: “Tengo temor”

Este sería el nuevo equipo de James Rodríguez para 2026: el colombiano ya se habría mudado para firmar contrato