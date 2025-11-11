Colombia

Radican acción de tutela contra la mesa directiva de la Comisión Séptima del Senado por no agendar la reforma a la salud, pese a mensaje de urgencia

El senador Fabián Díaz, que hace parte de la célula legislativa y que estaría apoyando la ponencia positiva, instó a sus compañeros de la comisión a que avancen en la discusión del tercer debate del proyecto, que transita por segunda vez en el legislativo

Guardar
La Comisión Séptima del Senado
La Comisión Séptima del Senado tiene a su cargo el tercer debate de la reforma a la salud, que todavía no se lleva a cabo - crédito @ComisionVIICol / X

En un nuevo capítulo de la controversia que ha caracterizado la discusión de la reforma a la salud en el Senado de la República, se conoció el lunes 10 de noviembre de 2025 que el senador de la Alianza Verde, Fabián Díaz, presentó una acción de tutela contra la mesa directiva de la Comisión Séptima, de la que hace parte. El motivo: la negativa a agendar el debate del proyecto, pese a la insistencia del Gobierno y el mensaje de urgencia emitido desde el Ejecutivo.

De acuerdo con Díaz, que apoya la ponencia del presidente Gustavo Petro, las actuaciones al interior de la célula legislativa estarían vulnerando derechos fundamentales y pondrían en riesgo el trámite constitucional de una iniciativa de alto impacto nacional. Por ello, afirmó en su comunicación que se apruebe como único punto del orden del día de la jornada del martes 11 de noviembre el referido proyecto de ley, que transformaría el sistema de salud.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Solicito muy respetuosamente al despacho judicial que, como medida provisional, se ordene a la Mesa Directiva de la Comisión Séptima Constitucional Permanente del Senado de la República para que en cumplimiento de disposiciones constitucionales y legales precitadas, se incluya en el Orden del Día de la sesión convocada para el próximo 11 de noviembre de 2025 a las 10:30 a.m,“, exigió Fabián Díaz en el documento radicado ante un juzgado.

Mediante una acción de tutela,
Mediante una acción de tutela, el senador Fabián Díaz pidió que agende debate de la reforma a la salud - crédito suministrado a Infobae Colombia

El senador fundamentó su petición en la urgencia de evitar que se consoliden efectos jurídicos derivados de lo que calificó como una “acción arbitraria y abiertamente inconstitucional”. Según Díaz, esta omisión podría “generar consecuencias irreversibles en un trámite de trascendencia nacional, comprometiendo el equilibrio democrático, la deliberación plural, la legalidad y la legitimidad del instrumento constitucional en cuestión”.

Los argumentos de Fabián Díaz para exigir que se discuta la reforma a la salud

En su acción, el senador detalló el recorrido legislativo del proyecto, que fue radicado el 13 de septiembre de 2024 ante la Secretaría General de la Cámara de Representantes, en la que surtió su trámite, hasta el 6 de marzo de 2025: al aprobarse en primer y segundo debate. “Tal cual consta en la publicación del texto definitivo aprobado de la Cámara de Representantes en la Gaceta 337 de 2025. Una vez aprobado fue remitido al Senado de la República”, explicó.

El senador Fabián Díaz advirtió,
El senador Fabián Díaz advirtió, incluso, que utilizaría el recurso de apelación en caso de que no sea favorable el trámite - crédito Argemiro Piñeros/Colprensa

Entre las pretensiones de Díaz, como se mencionaba, figura la solicitud de una medida cautelar para que el proyecto sea agendado como único punto del orden del día, tanto en la sesión del 11 de noviembre como en las siguientes, hasta que se tramite conforme a la Constitución. De esta manera se estaría cumpliendo con el mensaje de urgencia que radicó el Gobierno para que se le dé tramite a esta iniciativa, en su segundo intento por ser aprobada en el Congreso.

Esta medida resulta urgente, necesaria y proporcionada, en tanto se busca evitar la consolidación de efectos jurídicos derivados de una acción arbitraria y abiertamente inconstitucional que, de haberse realizado con desconocimiento de los mínimos del Estado social de derecho, garantías mínimas y principios que rigen el procedimiento y la práctica congresional, podría generar consecuencias irreversibles en un trámite de trascendencia nacional”, advirtió.

El senador también pidió que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, a la participación democrática, al ejercicio pleno de sus funciones como congresista y a la representación de los electores.

El ministro del Interior, Armando
El ministro del Interior, Armando Benedetti, ya había radicado una carta ante el Senado para darle prioridad a la reforma a la salud - crédito @AABenedetti/X

“Solicito señor juez que tutele los derechos invocados como vulnerados en el presente escrito y, como consecuencia, conceda la medida provisional solicitada en el presente escrito, en un plazo máximo de ocho horas, a efectos de garantizar el principio de publicidad que es de obligatorio cumplimiento para la expedición del Orden del Día de las Comisiones y Plenarias en el Congreso de la República, tal cual se expone en el Artículo 82 de la Ley 5 de 1992”, reclamó.

Finalmente, el senador instó a la mesa directiva de la Comisión Séptima a garantizar condiciones para el ejercicio de las funciones de los congresistas y a citar sesiones con la misma frecuencia que otras comisiones, especialmente cuando existe un mensaje de urgencia del Gobierno.

“Se exhorte a la mesa directiva de la Comisión Séptima a que garantice las condiciones para ejercer las funciones de congresista y las obligaciones con las que cuentan en su rol, en lo concerniente a citar sesiones con recurrencia, al menos en términos similares a las demás Comisiones Constitucionales Permanentes del Senado de la República, más aún cuando media un mensaje de urgencia e insistencia a un Proyecto de Ley”, puntualizó el parlamentario.

Temas Relacionados

Reforma a la saludFabián DíazPartido Alianza VerdeReformas de Gustavo PetroGobierno PetroGobierno nacionalSalud en ColombiaPonencia reforma a la saludSalud ColombiaGustavo PetroComisión Séptima SenadoColombia-Noticias

Más Noticias

Top 10 Apple Colombia: Blessd inunda los puestos del ranking de las canciones más escuchas del momento

Estas son las canciones en Apple que han logrado mantenerse en el gusto del público colombiano

Top 10 Apple Colombia: Blessd

Así rotara el pico y placa en Medellín este martes 11 de noviembre

La restricción vehicular en Medellin cambia diariamente y depende del tipo de carro que se tiene, así como del último dígito de la placa

Así rotara el pico y

Cortes de la luz en Santander: las suspensiones del servicio eléctrico este 11 de noviembre

Conoce con antelación los cortes de luz que se van a realizar en tu localidad

Cortes de la luz en

Mafe Carrascal estalló contra el alcalde de Bogotá por “recortes contra las clases populares”: lanzó fuertes exigencias

La representante a la Cámara sostuvo que las reformas promovidas por Carlos Fernando Galán, bajo el discurso de “modernización social”, en realidad representan recortes presupuestarios que perjudican a los más desfavorecidos

Mafe Carrascal estalló contra el

Medellín se instaló en la final de la Copa BetPlay Dimayor y espera por Nacional o América: 1-1 frente a Envigado

El equipo antioqueño se había impuesto a la Cantera de Héroes en el juego de ida disputado en el Polideportivo Sur de Envigado, con un gol de Diego Moreno sobre el final del partido

Medellín se instaló en la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Esposa del gobernador de Arauca

Esposa del gobernador de Arauca entregó parte de tranquilidad tras atentado en Tame: “La vida es sagrada”

Ministerio de Defensa enfrentará al ELN, el Clan del Golfo y las disidencias como “organizaciones terroristas”

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren de Aragua, en Cartagena: coordinaba las rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos

ELN habría masacrado a cinco mineros en San Pablo, Bolívar: quemaron maquinaria amarilla

Tribunal de Bogotá condenó a 35 exparamilitares por 345 crímenes cometidos en cinco departamentos: estas son las penas

ENTRETENIMIENTO

Sofía Vergara encendió las redes

Sofía Vergara encendió las redes al posar junto a su hermana en una fiesta llena de estrellas: estas son las fotografías

Top 10 Netflix Colombia: “Simplemente Alicia” encabeza el ranking de las mejores series del momento

Él es el sobrino de Shakira que también canta: el joven reveló los consejos de la barranquillera para triunfar

Extranjero se dejó conquistar por la rumba en Colombia: “Cómo tú quieres que yo vuelva a España”

Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Apple Colombia hoy

Deportes

Independiente Santa Fe dio a

Independiente Santa Fe dio a conocer decisión crucial con respecto a Hugo Rodallega de cara a 2026: “Capitán campeón”

Medellín se instaló en la final de la Copa BetPlay Dimayor y espera por Nacional o América: 1-1 frente a Envigado

Este sería el equipo que se quedaría con Harold Santiago Mosquera tras culminar el contrato con Santa Fe: “Muy avanzado”

Así arrancaría la tabla del descenso en el 2026: Deportivo Cali, nuevamente, vuelve a estar en problemas

Este es el tiempo que Kevin Mier estaría fuera, debido a una fractura de tibia: su participación en el Mundial 2026 está en riesgo