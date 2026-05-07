Colombia

Rector de la Universidad Nacional pidió diálogo y conciliación en medio de tensiones políticas: “La violencia nunca será un medio legítimo”

El pronunciamiento se produjo en medio de las confrontaciones registradas tras la visita del presidente Petro a la sede de Bogotá, donde la institución pidió priorizar la convivencia y la libre expresión

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Ministerio de Educación, bajo liderazgo de Aurora Vergara, prepara una demanda contra el proceso de elección del rector de la Universidad Nacional - crédito Jesús Aviles/Infobae
La universidad aseguró que ninguna posición política tiene privilegios sobre los espacios del campus y defendió la pluralidad como base de la vida universitaria - crédito Jesús Aviles/Infobae

La Rectoría de la Universidad Nacional de Colombia emitió el jueves 7 de mayo un comunicado mediante el cual hizo un llamado a toda la comunidad universitaria a preservar la convivencia y rechazar cualquier manifestación de violencia dentro de la institución, en medio del ambiente político que atraviesa el país y de las recientes tensiones registradas en la sede Bogotá.

El documento, firmado por el rector José Ismael Peña Reyes y la vicerrectora de la sede Bogotá, Lorena Chaparro Díaz, advirtió que el contexto nacional, marcado por las elecciones y el debate alrededor del proceso constituyente, ha generado discusiones y posiciones encontradas dentro de la comunidad académica.

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La universidad señaló que dichas diferencias hacen parte de la vida democrática, pero enfatizó que no pueden derivar en intimidaciones, hostigamientos ni restricciones a la libre expresión.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA FOTO: (COLPRENSA - MAURICIO ALVARADO).
El pronunciamiento se conoció un día después del cruce de declaraciones entre Gustavo Petro y el rector por la visita presidencial a la sede Bogotá - crédito Colprensa

“Como directivos de la Universidad Nacional de Colombia, rechazamos de manera contundente todas esas formas de violencia, cualquiera que sea su origen, su motivación o el estamento desde el cual se ejerzan”, indicó el comunicado.

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En el texto, la rectoría sostuvo que ninguna corriente política o movimiento tiene privilegios sobre los espacios universitarios y reiteró que la pluralidad constituye uno de los principios centrales de la institución.

La violencia nunca será un medio legítimo dentro de esta casa de estudios. Ni como táctica, ni como mensaje, ni como demostración de fuerza”, agregó el pronunciamiento.

La administración universitaria también manifestó que la convivencia no depende del acuerdo permanente entre los distintos sectores, sino de la capacidad de mantener el diálogo y el respeto en medio de las diferencias.

Llamado a estudiantes, profesores y directivos

José Ismael Peña pidió a la comunidad universitaria no ser “espectador pasivo” frente a los episodios de violencia y asumir un rol de conciliación - crédito @JoseIsmaelPena/X
José Ismael Peña pidió a la comunidad universitaria no ser “espectador pasivo” frente a los episodios de violencia y asumir un rol de conciliación - crédito @JoseIsmaelPena/X

La rectoría dirigió el mensaje a estudiantes, docentes, trabajadores administrativos, directivos y visitantes de la universidad, a quienes pidió asumir una actitud activa frente a la conciliación y el respeto durante las actuales discusiones políticas. En el documento, la institución afirmó que ningún integrante de la comunidad debe actuar como “espectador pasivo” frente a situaciones de tensión o violencia y exhortó a privilegiar el diálogo incluso en escenarios de desacuerdo.

Que reconozca en quien piensa distinto no a un adversario a vencer sino a un interlocutor con quien construir”, expresó el comunicado.

La universidad informó además que ha acompañado las denuncias presentadas ante la Fiscalía relacionadas con hechos recientes y manifestó esperar resultados que permitan garantizar la tranquilidad de toda la comunidad universitaria.

En otro apartado, la institución lamentó la desaparición de Mateo Pérez Rueda, estudiante de Ciencias Políticas y periodista de la sede Medellín, ocurrida en medio del contexto de conflictividad nacional. Con fe esperamos que sea encontrado lo más pronto posible”, señaló el texto oficial.

Más jóvenes accedieron a la educación superior en 2021 en comparación con el 2020. Imagen de referencia.
La Rectoría afirmó que las tensiones políticas no pueden derivar en intimidaciones, hostigamientos ni restricciones a la libre expresión - crédito Universidad Nacional

La rectoría concluyó que la universidad debe servir como un espacio para debatir y disentir “con rigor” y “con respeto”, especialmente en momentos de discusión nacional sobre el futuro político del país.

El comunicado fue divulgado un día después de un nuevo cruce de declaraciones entre el presidente Gustavo Petro y el rector José Ismael Peña Reyes, relacionado con la visita del mandatario a la sede Bogotá durante la inauguración de la nueva Facultad de Bellas Artes.

Durante la jornada se registraron medidas de seguridad y la instalación de afiches y pancartas críticas contra el Gobierno nacional y contra la propuesta de constituyente universitaria impulsada desde sectores cercanos al Ejecutivo.

Posteriormente, el presidente cuestionó la ausencia del rector en el acto oficial y respondió a declaraciones previas de Peña, quien había afirmado no tener militancia partidista. A través de su cuenta en X, Petro escribió: “¿Y por qué no estuvo usted inaugurando la facultad de Bellas artes conmigo? No existe la apolítica amigo, no se trata de partidos, se trata de posición política”.

El mandatario también aseguró que existieron intentos para impedir su ingreso al campus universitario y señaló que durante la visita aparecieron mensajes ofensivos en su contra. “Quisieron impedirlo con afiches insultantes para impedir que entregara la obra que yo mismo comencé”, publicó el jefe de Estado.

El rector José Ismael Peña rechazó las acusaciones del presidente Gustavo Petro de sabotear la visita presidencial a la Universidad Nacional de Colombia - crédito @JoseIsmaelPena/X
El rector José Ismael Peña rechazó las acusaciones del presidente Gustavo Petro de sabotear la visita presidencial a la Universidad Nacional de Colombia - crédito @JoseIsmaelPena/X

Tras los señalamientos del presidente, Peña respondió públicamente y rechazó las acusaciones sobre presuntas afinidades políticas con la senadora Paloma Valencia, mencionada por Petro en sus publicaciones.

En su pronunciamiento, Peña aseguró que la universidad garantizó el desarrollo de la visita presidencial y defendió el carácter abierto de la institución. Mi vida es la Universidad Nacional. Nuestra universidad es de puertas abiertas y su visita fue garantizada con rigor”, expresó el rector.

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