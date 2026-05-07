⁠Claudia López protagonizó una discusión en redes con concejala por lío con el RegioTram del Norte: “Dormidos o solapados”

La alcadesa Claudia López defendió su gestión en la estructuración de proyectos como la troncal de TransMilenio de la 68 ante críticas de la concejala Cristina Calderón - crédito Lina Gasca/Colprensa y @CCalderonRA/X

La financiación del RegioTram del Norte (Tren de Zipaquirá) derivó en diversas discusiones y señalamientos entre políticos debido a que Bogotá quedó por fuera del proyecto. En el Conpes 4190 expedido por el Gobierno nacional se indica que la Nación aportará el 81,61% de los recursos requeridos para ejecutar las obras y la Gobernación de Cundinamarca se encargará de dar el 18,39%; Bogotá no tiene un porcentaje de participación.

La situación generó un choque entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y la administración de Carlos Fernando Galán. El primero afirma que la Alcaldía de Bogotá no “apareció” para concretar su participación en el proyecto; el segundo alega que desde el primer momento se informó cuál sería el monto que aportaría.

PUBLICIDAD

La reacción de Claudia López

La candidata presidencial Claudia López, que fue alcaldesa de Bogotá entre 2020 y 2024, se unió a la controversia, dando a conocer su opinión al respecto. A través de su cuenta de X, adoptó una posición en contra del alcalde Carlos Fernando Galán, acusándolo de intentar sabotear el proyecto.

La candidata Claudia López Hernández acusó al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, de intentar sabotear el RegioTram del Norte - crédito @ClaudiaLopez/X

“Galán tuvo 2 años que duró la aprobación del aval técnico del Regiotram del Norte en MinTransporte para presentar ajustes y no lo hizo. Tuvo varios meses para aprobar las vigencias futuras y al final las negó, excusándose con la Ley de Garantías. O dormido o saboteo solapado”, aseveró la aspirante.

PUBLICIDAD

Concejala enlistó posibles errores de Claudia López como alcaldesa

La concejala de Bogotá Cristina Calderón Restrepo reaccionó a las declaraciones de la aspirante a la Presidencia, enlistando proyectos viales con dificultades y falencias, los cuales serían responsabilidad de Claudia López.

Afirmó que la exalcaldesa contrató la troncal de TransMilenio de la 68 pese a que presentaba problemas. También indicó que contrató la troncal de TransMilenio de la Séptima sin haber gestionado el predial y que demandó el metro de Bogotá con el objetivo de frenarlo.

PUBLICIDAD

“¿Ahora su estrategia de campaña es atacar TransMilenio? Nadie le cree“, aseveró.

La concejala Cristina Calderón Restrepo hizo señalamientos contra la candidata presidencial Claudia López con respecto a su gestión como alcaldesa de Bogotá - crédito @CCalderonRA/X

Claudia López defendió su trabajo en Bogotá

La candidata continuó con la discusión con el objetivo de defender su gestión como alcaldesa. Por un lado, afirmó que la troncal de TransMilenio de la 68 fue estructurada y licitada durante la administración del exalcalde Enrique Peñalosa y que, a su “pesar”, tuvo que continuar con el proyecto porque estaba enlazado con la Línea 1 del metro.

PUBLICIDAD

Por otro lado, explicó que tomó varias medidas para verificar la legalidad y la transparencia de las obras del metro. Por eso, recurrió al Consejo de Estado y a la banca multilateral.

“Sin esa defensa del metro, que Petro quiso parar, hoy no iría al 75% de ejecución la línea 1. A ustedes en cambio, les ha quedado grande en 2 años contratar la línea 2 que les dejamos lista y financiada”, señaló.

PUBLICIDAD

De igual manera, aclaró que toda obra distrital puede arrancar con el 80% de la gestión predial. Así se hizo con el corredor verde, las obras de la calle 13, la ALO sur y la Autonorte. Según López, todos estos proyectos quedaron estructurados y financiados en su administración y, además, cumplen el requisito de la gestión predial.

La candidata Claudia López Hernández defendió su gestión como alcaldesa de Bogotá y criticó la administración de Carlos Fernando Galán - crédito @ClaudiaLopez/X

En ese sentido, insistió en sus críticas sobre la gestión de Carlos Fernando Galán, indicando que, a su juicio, intentó evitar el avance del proyecto del RegioTram del Norte. Adicionalmente, hizo énfasis en la situación de inseguridad que afrontan los ciudadanos en la capital, que están siendo víctimas de robos, agresiones y asesinatos en las calles y en el sistema de transporte público.

PUBLICIDAD

“Más bien trabajen, hagan y dejen hacer, en vez de andar dormidos o solapados tratando de frenar el Regiotram del Norte. Y de paso cumplan lo que prometieron de que Bogotá caminaría segura!”, aseveró la candidata presidencial.