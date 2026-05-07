Colombia

Ministro de Defensa confirmó la desaparición del periodista Mateo Pérez, en Briceño: “Estamos haciendo lo necesario para ubicarlo”

El Gobierno desplegó operativos para localizar al comunicador, desaparecido mientras trabajaba en un área controlada por disidencias armadas. Pedro Sánchez ratificó millonarias recompensas

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El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, confirmó la desaparición del periodista Mateo Pérez en Briceño, Antioquia, mientras investigaba el conflicto armado - crédito composición fotográfica
El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, confirmó la desaparición del periodista Mateo Pérez en Briceño, Antioquia, mientras investigaba el conflicto armado - crédito composición fotográfica

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, declaró que Mateo Pérez, periodista y estudiante de la Universidad Nacional, “está desaparecido” en la región de Briceño, al norte de Antioquia.

La autoridad aseguró que se desplegaron todas las capacidades de la fuerza pública para ubicar al comunicador, que fue visto por última vez el 5 de mayo en zona rural mientras realizaba investigaciones sobre el conflicto armado.

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“En este momento la información que tenemos es que está desaparecido y estamos haciendo todo lo necesario para ubicarlo y traerlo nuevamente al seno de su hogar”, afirmó Sánchez en una atención a medios.

El funcionario enfatizó que la situación permanece bajo máxima prioridad, en un contexto donde han surgido versiones no confirmadas sobre un posible asesinato del periodista, señalando que ninguna hipótesis ha sido descartada.

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Según información de inteligencia, grupos armados ilegales, en particular la denominada Estructura 36 de las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Calarcá, mantienen una presencia violenta en la región y estarían implicados en la desaparición de Pérez.

Mateo Pérez Rueda, asesinado en Antioquia, presuntamente, por las disidencias de las Farc - crédito @NilsonJavierB/X
Las autoridades desplegaron operativos con la fuerza pública para ubicar a Mateo Pérez, reforzando la prioridad del caso en el entorno de violencia regional - crédito @NilsonJavierB/X

Recompensas y estructura criminal bajo la lupa

La fuerza pública, en coordinación con la Gobernación de Antioquia, ratificó el ofrecimiento de recompensas millonarias por información que conduzca a la captura de los responsables.

Por datos sobre Neider Yesid Uñates López, alias Primo Gay, se ofrecen $640 millones de pesos, y por John Edison Chala Torrejano, alias Chala, la cifra asciende a $300 millones. Ambos son señalados como cabecillas de la estructura criminal 36 y estarían involucrados en la desaparición y posible crimen contra el periodista.

El ministro Sánchez recalcó: “Por ello lo estamos buscando y por ello también ofrecemos una recompensa hasta 640 millones de pesos por alias Primo Gay, un cabecilla peligroso de la estructura criminal 36 de las disidencias de alias Calarcá y por alias Chala, hasta 300 millones de pesos”.

La Gobernación de Antioquia y la fuerza pública ofrecen recompensas millonarias por información que permita capturar a 'Primo Gay' y 'Chala', vinculados con la desaparición de Pérez - crédito Ministerio de Defensa de Colombia
La Gobernación de Antioquia y la fuerza pública ofrecen recompensas millonarias por información que permita capturar a 'Primo Gay' y 'Chala', vinculados con la desaparición de Pérez - crédito Ministerio de Defensa de Colombia

De acuerdo con el organigrama más reciente revelado por la fuerza pública, la Estructura 36 está liderada por alias Chejo, con alias Pablo Tole, “Manuel Guaricho”, “Primo Gay” y “Barbas” como principales mandos, todos bajo las órdenes de alias Calarcá. Estos grupos son responsables de graves atentados, incluyendo el ataque contra un helicóptero de la Policía en Amalfi, que dejó 13 uniformados muertos.

Un entorno de crisis humanitaria y riesgo para la prensa

La desaparición de Mateo Pérez ocurre en un escenario de aguda crisis humanitaria en Briceño, donde se reportan enfrentamientos armados entre el Frente 36 de las disidencias y el Clan del Golfo, que se disputan el control de corredores estratégicos en veredas como Travesías, El Roblal, El Hoyo, La Loma y Palmichal.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, estos hechos han generado “temor generalizado, restricciones a la movilidad y graves impactos sobre la población civil”. La jefe de la entidad, Iris Marín Ortiz, expresó solidaridad con la familia de Pérez y subrayó la gravedad del contexto, recordando que el organismo ya había emitido la Alerta Temprana de Inminencia 019 de 2025 por el riesgo de vulneraciones a los derechos humanos en el municipio.

Briceño vive una crisis humanitaria agravada por enfrentamientos armados, desplazamientos forzados y restricciones para la población civil en varias veredas estratégicas - crédito Gobernación de Antioquía y Defensoría
Briceño vive una crisis humanitaria agravada por enfrentamientos armados, desplazamientos forzados y restricciones para la población civil en varias veredas estratégicas - crédito Gobernación de Antioquía y Defensoría

“Expresamos nuestra solidaridad con la familia de Mateo Pérez Rueda, que hoy permanece en la incertidumbre ante la falta de información sobre su paradero”, manifestó Marín Ortiz. Adicionalmente, la funcionaria insistió en la necesidad de respetar la vida y la labor periodística, y pidió a la Oficina del Consejero Comisionado de Paz solicitar garantías humanitarias a los grupos armados para permitir la localización del reportero.

El llamado a acciones humanitarias y búsqueda urgente

La Defensoría del Pueblo instó a las autoridades y a los actores armados a facilitar las labores de búsqueda y a brindar información veraz sobre el destino de Mateo Pérez. La desaparición ocurre pese a advertencias previas sobre el agravamiento del conflicto en la zona, documentándose en los últimos meses homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos y acciones armadas con explosivos y drones.

“Es urgente explorar todas las vías humanitarias y de búsqueda necesarias para establecer su paradero y situación actual”, concluyó Iris Marín Ortiz en su declaración pública.

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