Abogado de Nicolás Petro se despachó contra la fiscal Lucy Laborde por un presunto “abuso contra el nieto del presidente”

La defensa de Nicolás Petro elevó el tono contra la Fiscalía General tras la imputación anunciada contra Laura Ojeda por presunta violación de datos personales - crédito @HombreJurista/X - @nicolaspetrob/Instagram

La tensión entre la defensa de Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro Urrego y exdiputado del Atlántico, y la Fiscalía General volvió a escalar. Esta vez, el choque surgió por las actuaciones judiciales que rodean a Laura Ojeda, la pareja del hijo del mandatario.

El abogado de Nicolás Petro y del propio mandatario, Alejandro Carranza, que se hace llamar en las plataformas digitales “Hombre jurista”, afirmó que acudirá a todas las vías legales posibles tras considerar que existió una vulneración contra el hijo de la pareja, Luka, único nieto varón del presidente Petro.

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Nicolás Petro denunció persecución contra Laura Ojeda y su familia

Las declaraciones aparecieron después de que Nicolás Petro publicara un mensaje en redes sociales en el que cuestionó el actuar de la fiscal Lucy Marcela Laborde. El hijo del presidente Gustavo Petro sostuvo que la Fiscalía emprendió acciones contra su núcleo familiar tras su negativa a convertirse, según dijo, en “un arma” contra el mandatario.

El hijo del presidente Gustavo Petro afirmó que la Fiscalía “decidió destruir” a Laura Ojeda, su pareja, y afectar a su hijo de dos años - crédito @nicolaspetrob/Instagram

Nicolás Petro reaccionó con dureza frente al avance de la actuación judicial en contra de su pareja, en un caso con Daysuris Vásquez, su exesposa. En su mensaje sostuvo que las decisiones de la Fiscalía afectaron directamente a su familia y lanzó cuestionamientos contra la fiscal Lucy Laborde.

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“Como yo no decidí convertirme en un arma contra mi Padre, la Fiscalía decidió destruir a Laura y a mi bebé de dos años. Han violentado los derechos de un bebé de dos años. Miserables (sic)“, escribió el exdiputado en su cuenta en la red social X.

Nicolás Petro añadió a su publicación: “Como la Fiscal Lucy Laborde no ha podido conmigo ahora va por Laura (sic)”, escribió Nicolás Petro en su cuenta de redes sociales.

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Nicolás Petro acusó públicamente a la fiscal Lucy Marcela Laborde de emprender acciones judiciales contra su entorno familiar - crédito @nicolaspetroB/X

Alejandro Carranza anunció acciones internacionales contra la Fiscalía

Las palabras del hijo del presidente encontraron respaldo inmediato en su defensa. Alejandro Carranza publicó otro mensaje en el que señaló de manera directa a la funcionaria judicial y anunció acciones legales, debido a la defensa de Luka, el nieto del jefe de Estado.

“La fiscal Lucy Marcela Laborde debe ser objeto de investigación por vulnerar los derechos del menor”, expresó el abogado.

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Carranza fue más allá y afirmó que no aceptará lo que calificó como un abuso contra la familia de su cliente: “No permitiré tal situación de abuso contra el nieto del Presidente, la fiscal Laborde debe respetar los niños, respetar la víctima y respetar la fiscalía (sic)”.

El jurista sostuvo además que acudirá a organismos internacionales: “Será llevada ante la justicia y recurriremos a la protección interamericana, dado que la Fiscal General la respalda con su opacidad en la violación de los derechos del niño”.

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Alejandro Carranza, abogado de Nicolás Petro y del presidente Gustavo Petro, aseguró que acudirá a instancias nacionales e internacionales por una supuesta vulneración de derechos contra el menor Luka - crédito @HombreJurista/X

Este es el caso que provocó los fuertes mensajes de Nicolás Petro y su defensa contra la fiscal Lucy Laborde

La controversia surgió por el proceso que enfrenta Laura Ojeda, que comparecerá ante la justicia el 12 de mayo en Barranquilla. La Fiscalía le atribuye presuntas conductas relacionadas con violación de datos personales contra Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro.

La investigación tomó fuerza tras la extracción forense que las autoridades practicaron al celular de Ojeda durante un allanamiento en Barranquilla. Ese procedimiento hizo parte de las pesquisas que avanzan contra Nicolás Petro por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

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Según las indagaciones conocidas hasta ahora, en el dispositivo aparecieron elementos que, para la Fiscalía, apuntan a un supuesto acceso irregular a información privada de Day Vásquez. Entre los hallazgos figuran referencias a posibles interceptaciones ilegales y a una eventual clonación de SIM card para ingresar a conversaciones y aplicaciones de mensajería.

La Fiscalía fijó citación contra Laura Ojeda, pareja de Nicolás Petro, para audiencia de imputación de cargos en caso de Day Vásquez - crédito Presidencia - @lauraojedae/Instagram

Uno de los aspectos que más llama la atención dentro de este expediente radica en que las actuaciones judiciales resultan recíprocas. El primer proceso surgió tras la denuncia presentada por Laura Ojeda contra Day Vásquez, luego de un presunto acceso ilegal a su teléfono celular, hecho que, según las versiones conocidas, habría tenido como propósito obtener evidencias relacionadas con una supuesta infidelidad de Nicolás Petro.

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Esa situación dio paso a una investigación por presunta violación de datos personales. Ahora, el escenario judicial tomó un rumbo inverso, debido a que Laura Ojeda enfrenta un proceso por el delito similar contra Day Vásquez.