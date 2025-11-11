Colombia

Miguel Ángel del Río se refirió a la denuncia del ministro Benedetti por allanamiento en su casa: “Fui testigo de la persecución judicial”

El abogado afirmó haber sido testigo de la presunta persecución judicial hacia el ministro del Interior y advirtió sobre nuevos intentos de vincularlo con actividades ilegales

Miguel Ángel del Río salió en defensa de Armando Benedetti por allanamiento en casa del ministro - crédito Montaje Infobae

El ministro del Interior, Armando Benedetti, denunció este martes 11 de noviembre de 2025, a través de su cuenta de X, un allanamiento en su residencia, señalando directamente a la magistrada Cristina Lombana como responsable de lo que llamó un “abuso de poder”.

En su pronunciamiento, Benedetti afirmó: “Están allanando mi hogar en un abuso de poder de la demente y delincuente ‘magistrada’ Lombana”.

El funcionario sostuvo que la Corte Suprema de Justicia no tendría competencia para investigarlo por hechos presuntamente ocurridos entre 2023 y 2025.

“La Corte Suprema solo investiga a los congresistas, hace más de 3 años que no lo soy, luego no podría investigarme por hechos del 2023, 2024 y 2025”, señaló el exparlamentario. Además, aseguró que la magistrada Lombana “ha sido recusada dos veces por mostrar su interés en incriminarme en delitos”, lo que, según él, le impediría continuar al frente de cualquier proceso relacionado con su persona.

El ministro calificó como "loca, demente y delincuente" a la magistrada Cristina Lombana - crédito @AABenedetti/X

El ministro enfatizó que su historial judicial siempre ha sido transparente.

“Mi casa es de puertas abiertas y siempre he puesto la cara ante la justicia”, expresó, al recalcar que desde 2002 ha comparecido voluntariamente ante las autoridades judiciales.

Benedetti cuestionó el objetivo del procedimiento judicial: “¿Qué encontró o qué va a encontrar? NADA”, aseguró, añadiendo que Lombana “no me investiga, ella explora en el planeta Tierra a ver si cometí un delito”. Sostuvo también que la magistrada investiga sin fundamentos sólidos y que “no quiere confirmar algo, sino juzgarme con conjeturas. Está enferma y obsesionada conmigo”.

En su pronunciamiento, denunció que la magistrada habría incluido a familiares suyos en indagaciones financieras sin base jurídica.

“Mandó a investigar financieramente, sin tener las facultades para hacerlo, a 50 familiares míos, entre ellos mis hijos menores de edad, esposos y esposas de mis tíos y tías, primos”, relató Benedetti, quien además cifró en más de 200 los testigos vinculados a pesquisas en su contra, a lo largo de siete años de procesos judiciales.

Añadió que ha sufrido “diferentes procesos, filtrando todos mis procesos a los medios de comunicación”.

Armando Benedetti Sobre Allanamiento De Su Vivienda en Barranquilla - crédito @AABenedetti/X

Dirigiéndose al Procurador General, Benedetti preguntó públicamente: “¿Cómo puedo yo acceder a mi derecho a la justicia?” y advirtió que recurrirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos “porque nadie detiene a ese monstruo”, en referencia a la magistrada Lombana.

Dejó claro que “la noticia la doy yo como una denuncia de abuso de poder” y solicitó a los medios hacer seguimiento permanente al allanamiento en curso.

En sus declaraciones, el ministro mencionó al periodista Gonzalo Guillén, quien habría advertido la existencia de un supuesto montaje en su contra, presuntamente orquestado desde Estados Unidos por el exabogado Diego Cadena, en colaboración con el FBI.

Benedetti afirmó: “Ahora parece que la ‘magistrada’ Lombana le suministra información manipulada por ella al FBI violando mi debido proceso en clara transgresión a mis derechos para incriminarme en lavado de activos”. Preguntó si Lombana “hace parte de la banda del montaje que ya había denunciado Guillén y el ‘narcochofer’”.

Respuesta del abogado Miguel Ángel del Río sobre allanamiento en casa de Armando Benedetti: “Nada lograron en ese momento”

La repercusión del allanamiento fue inmediata. El abogado penalista Miguel Ángel del Río, quien representó a Benedetti en 2020 y 2021, publicó su propio comentario en X.

Abogado Miguel Ángel del Río afirmó en X que ha sido testigos de la persecución judicial en contra del ministro Armando Benedetti - crédito @migueldelrioabg

“Como abogado de Benedetti en 2020 y 2021 fui testigo de la persecución judicial en contra del ministro. Nada lograron en ese momento y recusamos a la Magistrada”, recordó del Río.

Añadió que “también soy testigo de los intereses de involucrarlo hoy con el narcotráfico por parte de criminales”.

Por ahora, ni la Corte Suprema de Justicia ni la magistrada Cristina Lombana han emitido un pronunciamiento oficial sobre las acusaciones.

El caso permanece bajo la atención de autoridades judiciales y de la opinión pública, mientras Benedetti insiste en denunciar lo que califica como una “persecución judicial” carente de pruebas en su contra.

