Jóvenes uribistas y del Centro Democrático compartieron carta rechazando acciones de Miguel Uribe Londoño: “Rechazamos con preocupación las actuaciones del precandidato”

La inquietud de Miguel Uribe Londoño sobre la transparencia en la elección interna generó rechazo entre jóvenes uribistas, quienes pidieron su exclusión del proceso presidencial y expresaron preocupación por el ambiente en el partido - crédito Centro Democrático y Carlos Ortega/EFE

La inquietud expresada por Miguel Uribe Londoño respecto a la claridad del mecanismo de selección del candidato presidencial del Centro Democrático provocó el retiro de la firma encuestadora Atlasintel del proceso.

En relación con el ambiente interno, Uribe Londoño aclaró que su intención es velar por la validez de la competencia y no fomentar divisiones, subrayando la importancia de un resultado legítimo en una contienda donde también aspiran figuras como María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín y Andrés Guerra.

Después de conocerse estas circunstancias, 205 jóvenes identificados con el uribismo y pertenecientes al Centro Democrático enviaron una misiva solicitando al partido considerar la exclusión de Uribe Londoño del grupo de precandidatos, o bien, pidiendo que él mismo opte por retirarse.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En la carta remitida al partido, los jóvenes manifestaron su posición frente a la crisis dentro del Centro Democrático.

“Creemos en un partido que se construye desde la confianza, la coherencia y el respeto por las reglas. Por eso, rechazamos con preocupación las actuaciones del precandidato Miguel Uribe Londoño, cuyas acciones han generado el descrédito de un proceso que él mismo conoció, aprobó y acompañó desde el principio”.