Colombia

Funcionaria del Gobierno Petro pide mediación de la OEA por crisis diplomática entre Petro y Trump

Angie Lizeth Rodríguez, directora del Dapre, solicitó formalmente la intervención del organismo internacional para facilitar el diálogo entre Bogotá y Washington

El encuentro bilateral en la
El encuentro bilateral en la OEA contó con la participación de altos funcionarios del Gobierno colombiano y el secretario general Albert Randim - crédito @DapreCol/X

Ante la crisis diplomática que atraviesan los gobiernos de Estados Unidos y Colombia, el Gobierno liderado por el presidente Gustavo Petro presentó una solicitud de mediación por parte de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Así lo confirmó la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Lizeth Rodríguez, tras liderar una reunión bilateral con el secretario general de la OEA, Albert Randim, en la que participaron también la canciller colombiana, Rosa Yolanda Villavicencio, el ministro de Justicia encargado, Augusto Ocampo, y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

Según informó la entidad oficial, se planteó de manera explícita la necesidad de que la OEA actúe como mediadora para facilitar el diálogo entre ambos países, con el propósito de evitar cualquier ruptura de relaciones comerciales que llevan más de 200 años.

Durante la conversación, la Directora solicitó a la OEA mediación diplomática como herramienta para fortalecer el diálogo entre Colombia y los Estados Unidos”, mencionó el Dapre en un comunicado publicado en sus redes sociales.

Así mismo, Rodríguez reiteró el compromiso del Gobierno nacional “con una política exterior basada en la soberanía de los pueblos, el respeto, la paz, y la cooperación”.

Esta gestión se produce en un contexto de creciente fricción diplomática, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusara públicamente a Gustavo Petro de ser el “líder del narcotráfico”, a lo que el mandatario colombiano respondió calificando a Trump de “cómplice del genocidio” por los bombardeos en Gaza en el marco del conflicto en Medio Oriente.

OEA Estados Unidos Colombia Crisis diplomática Relaciones EEUU Colombia Angie Lizeth Rodríguez Dapre Albert Randim Gustavo Petro Donald Trump

