Cierre total de la avenida Primero de Mayo entre la avenida Villavicencio y calle 42 por obras del metro modificará el tránsito

La Secretaría Distrital de Movilidad implementa cierres nocturnos en la avenida Primero de Mayo para el izaje de vigas del viaducto

Las obras del proyecto Línea 1 del metro de Bogotá avanzan con la construcción del viaducto y el izaje de vigas cajón, lo que ha requerido la autorización de cierres viales y cambios significativos en la movilidad al sur de la ciudad.

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) informó que, bajo lo estipulado en el Contrato EMB–163–2019, se implementará el cierre total de la avenida Primero de Mayo entre la avenida Villavicencio y la calle 42 sur, ejecutándose esta medida en dos etapas distintas para permitir la continuidad de labores, minimizar traumatismos y garantizar la seguridad de los conductores y peatones.

El Plan de Manejo de Tránsito establece rutas alternativas y desvíos para vehículos particulares y transporte público durante las obras

La Etapa 1, que comprende el cierre total de las calzadas norte y sur de la avenida Primero de Mayo, entre la avenida Villavicencio y la calle 42 sur, y la Etapa 2, que abarca el cierre total de la calle 42 sur por la avenida Primero de Mayo, se desarrollarán entre las 11:30 p. m. y las 04:00 a. m. desde el 10 de noviembre de 2025 durante aproximadamente 45 días.

Estos cierres nocturnos permitirán la ejecución segura de las maniobras de izaje y montaje de estructuras del viaducto, fundamentales para el avance del metro de Bogotá, uno de los proyectos de infraestructura más relevantes para la capital.

Para reducir el impacto en la movilidad, la entidad de movilidad estableció un Plan de Manejo de Tránsito (PMT) con rutas alternativas y desvíos específicos dirigidos tanto a vehículos particulares como de transporte público:

Los peatones cuentan con pasos señalizados y semaforizados para cruzar durante las diferentes fases de la construcción del metro

Durante la Etapa 1: Quienes se movilizan por la avenida Primero de Mayo en sentido oriente–occidente deberán tomar la calle 42 sur al occidente, la carrera 79 al sur y la calle 45 sur al oriente, para empalmar con su ruta habitual. En sentido contrario, es decir, occidente–oriente, el flujo deberá desviarse por la avenida Villavicencio al oriente, la carrera 78 al norte, la calle 40C sur al oriente, las carreras 72R/73 al norte y la calle 40 sur al occidente, restableciendo así el recorrido original.

En la Etapa 2: Los usuarios tendrán nuevos trayectos. Hacia el occidente, la ruta sugerida es por la calle 41 sur al occidente, la transversal 78J al sur, la calle 42 sur al occidente, la carrera 79 al sur y la calle 45 sur al oriente. Para quienes circulan en sentido occidente–oriente, las alternativas corresponden a la avenida Villavicencio al oriente, la carrera 78 al norte, la calle 40C sur al oriente, las carreras 72R/73 al norte y la calle 40 sur al occidente.



Además, se definieron desvíos puntuales para quienes transitan por la calle 42 sur en ambos sentidos con conexión sobre la avenida Primero de Mayo, requiriendo trayectos adicionales por las carreras 78 y 79 y calles 40C, 45 y 42 sur conforme lo indican los planes viales respectivos.

Las etapas de cierre en la avenida Primero de Mayo y la calle 42 sur buscan garantizar la seguridad de conductores y peatones

Respecto al tránsito peatonal, la secretaría precisó que durante la Etapa 1 se mantendrá la circulación por zonas señalizadas y destinadas para tal fin, mientras que en la Etapa 2, los peatones deberán cruzar la intersección de la avenida Primero de Mayo con la calle 42 sur utilizando los pasos peatonales semaforizados del costado oriental en la avenida Primero de Mayo con calle 41B sur y en la avenida Villavicencio.

Paralelamente, continúan los trabajos de izaje en la intersección de la avenida Villavicencio con la avenida Ciudad de Cali, lo que exige nuevos cierres totales en el sector. La dependencia de Movilidad anunció que el cierre total de la avenida Ciudad de Cali con avenida Villavicencio se llevará a cabo el 15 de noviembre de 12:30 a. m. a 3:30 a. m.; del 15 de noviembre a las 10:00 p. m. hasta el 17 de noviembre a las 5:00 a. m.; y entre el 23 y el 27 de noviembre de 12:30 a. m. a 3:30 a. m.

Nuevos cierres totales en la intersección de la avenida Villavicencio con Ciudad de Cali afectan la circulación entre el 15 y el 27 de noviembre

Durante estos periodos, se indicó que los conductores deberán atender los desvíos autorizados para evitar congestiones y garantizar la seguridad en la zona de trabajo:

Para los trayectos en sentido norte sobre la avenida Ciudad de Cali, la alternativa es tomar la Diagonal 49 sur al oriente, la Transversal 85A al sur, la calle 53 sur al occidente hasta la carrera 87D, y continuar al norte por la calle 49 sur hasta conectar con la carrera 88C o la avenida Guayacanes hacia el norte, permitiendo luego recuperar la avenida Villavicencio al oriente y retomar Ciudad de Cali hacia el norte.

Para la circulación hacia el sur, los usuarios tienen dos opciones: desviar por la carrera 81H al sur y luego por la calle 46 sur al occidente, siguiendo por la transversal 85A, calle 53 sur, carrera 87 y, finalmente, por la calle 54C sur para reincorporarse a la avenida Ciudad de Cali; o tomar la avenida Ciudad de Cali al norte, girar por la calle 42A sur al occidente, buscar la carrera 89C al sur hacia la avenida Guayacanes y, en la calle 52 sur, realizar el retorno para volver al sur por la ciudad de Cali siguiendo la ruta indicada.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a los usuarios y peatones para atender la señalización, respetar los desvíos y planificar sus desplazamientos con antelación, a fin de contribuir a la seguridad vial y evitar demoras durante la ejecución de estas obras clave para el desarrollo de Bogotá.