Colombia

‘Influencer’ estadounidense contó su experiencia tras probar por primera vez el tamal: “¿Las hojas son decoración?”

Aunque la mujer afirmó que le gustó mucho la preparación, también declaró que el tamal le pareció algo insípido

Guardar
En un primer momento, la
En un primer momento, la mujer se mostró confundida al no saber para qué eran las hojas - crédito imyouwin / Instagram

La curiosidad por la gastronomía colombiana llevó a la influencer estadounidense Yueun (se pronuncia yiu win) a compartir con sus seguidores en Instagram una experiencia singular: su primer encuentro con el tradicional tamal colombiano.

En un ambiente sencillo, sentada ante una mesa verde y bajo un techo de zinc, la creadora de contenido relató en detalle el proceso y sus impresiones sobre este emblemático plato.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La grabación muestra a Yueun observando el trabajo de las mujeres en la cocina del restaurante, donde la actividad gira exclusivamente en torno a la preparación de tamales. Grandes ollas en los fogones y platos se apilan, mientras las cocineras ensamblan los tamales y los colocan en un recipiente plástico azul, listos para servir.

Aunque asegura que le gustó, también revelo que la comida colombiana le parece insípida - crédito imyouwin / Instagram

Durante la degustación, la influencer expresó su sorpresa ante la envoltura del tamal, elaborada con hojas que, según comentó, le parecieron peligrosas a primera vista.

“Primera vez probando una hoja muy venenosa en Colombia y muero por comer eso”, afirmó, para luego preguntar si la hoja era solo decorativa o formaba parte del proceso culinario. Al recibir la explicación de que los tamales se cocinan y arman dentro de las hojas, Yueun aclaró en tono humorístico que estaba bromeando y confirmó que se trataba de su primera vez probando este plato.

Al probar el tamal, la influencer destacó la particularidad del sabor de la comida local: “Algo que noté es que la comida colombiana es muy insípida, muy insípida, muy saludable. Solo ingredientes de sabor natural. No es muy picante ni salada. Muy buena”.

El video también revela la dedicación que implica la preparación de los tamales en este restaurante. Al consultar sobre el tiempo de cocción, Yueun recibió la respuesta de que el proceso dura entre siete y ocho horas. “7 horas. 7 u 8 horas. Hirviendo. Guau, es una locura. Por eso es tan bueno”, relató, impresionada por la paciencia y el esmero que requiere este plato típico.

En el video resalta que
En el video resalta que no es un platillo ni salado ni picante - crédito imyouwin / Instagram

La experiencia de Yueun no solo pone en primer plano la riqueza de la cocina colombiana, sino que también evidencia el interés que despierta en visitantes extranjeros la autenticidad y el proceso artesanal detrás de sus recetas tradicionales.

Por otra parte, reacciones en redes sociales ante la percepción de que la comida colombiana es desabrida han generado un debate intenso sobre la riqueza y diversidad de la gastronomía nacional.

Mientras algunos usuarios rechazan la idea de que los platos típicos carecen de sabor, otros reconocen que la cocina local suele caracterizarse por la sencillez en el uso de condimentos, lo que ha dado pie a interpretaciones diversas sobre su perfil gustativo.

Varios internautas han defendido que la creencia de que la comida colombiana es insípida responde a una percepción errónea, a la experiencia en restaurantes de baja calidad o a la falta de costumbre con combinaciones como la de dulce y salado.

Algo que le llama la
Algo que le llama la atención a la influencer es la cantidad de tiempo que las mujeres tardan en preparar el plato - crédito imyouwin / Instagram

Según estos usuarios, la gastronomía del país se distingue por su variedad y el uso de ingredientes naturales, en especial frutas y productos lácteos como el queso, lo que aporta matices únicos a cada preparación.

En contraste, otros participantes en la discusión han matizado el significado de la palabra “bland” utilizada en comentarios previos sobre la comida colombiana.

Uno de ellos explicó: “Y segundo, cuando dijo que la comida era ‘bland’, no quiso decir que fuera mala. Solo quiso decir que no tenía muchos sabores extra o muy picante. Ella dijo muchas veces que estaba muy buena y que le gustó. Tranquilos, gente, tranquilo”.

Otro usuario insistió en que el término no implica falta de sabor, sino ausencia de picante: “¡Calmados mijos! Cuando ella se refiere a ‘bland’ no se refiere a que es insípida, se refiere a que no depende de picante para darle sabor. Una mejor palabra sería ‘mild’, con poco o nada de picante”.

No obstante, también hubo quienes admitieron que la cocina colombiana suele ser sencilla en cuanto a condimentos. Un usuario señaló: “Es una verdad que nos duele escuchar pero tiene razón, la comida colombiana es muy simple, no pasamos de la sal y la pimienta para condimentar”.

Temas Relacionados

Influencer prueba la comida colombianaTamalesPlatos típicosRestaurante colombianosColombia-Noticias

Más Noticias

Mujer grabó un video antes de morir y culpó a la EPS por no entregarle medicamentos: “He tenido una recaída”

La demora en la entrega de fármacos esenciales para tratar hipertensión pulmonar resultó fatal para Maritza Martínez Capacho, cuyo caso evidencia la crisis del sistema de salud y la falta de respuesta oportuna

Mujer grabó un video antes

El alcalde Eder anunció la creación de una comisión para diseñar el metro de Cali, por ahora estudian la viabilidad del proyecto

Luego del anuncio del alcalde caleño varias voces se ha pronunciado a favor y en contra, porque actualmente la ciudad presenta varios desafíos en el sistema de movilidad

El alcalde Eder anunció la

Fiscalía le imputó seis nuevos delitos a Nicolás Petro: juez rechazó peticiones de la defensa

En el Juzgado 41 de control de garantías de Barranquilla, la fiscal Lucy Laborde le imputó nuevos cargos al hijo mayor del presidente Gustavo Petro por el ‘Caso Fucoso’

Fiscalía le imputó seis nuevos

Se registró un sismo de magnitud 3.6 en Caquetá

El terremoto del Eje Cafetero de 1999 es considerado el más fuerte en la historia reciente del país

Se registró un sismo de

Dorado Mañana resultados ganadores hoy 10 de noviembre

Como todos los días Infobae Colombia te comparte los resultados del sorteo de este lunes de una de las loterías más populares del país

Dorado Mañana resultados ganadores hoy
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ministerio de Defensa enfrentará al

Ministerio de Defensa enfrentará al ELN, el Clan del Golfo y las disidencias como “organizaciones terroristas”

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren de Aragua, en Cartagena: coordinaba las rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos

ELN habría masacrado a cinco mineros en San Pablo, Bolívar: quemaron maquinaria amarilla

Tribunal de Bogotá condenó a 35 exparamilitares por 345 crímenes cometidos en cinco departamentos: estas son las penas

Los secretos de cinco bombardeos contra el Clan del Golfo: cuatro bajas de alto valor y más de 15.000 incautaciones

ENTRETENIMIENTO

Exreina consiguió que condenaran a

Exreina consiguió que condenaran a profesor que la abusó cuando era niña: “Después de 17 años solté una cruz que llevaba cargando”

Mark Tuan conquista el ranking de las 10 canciones de K-pop más reproducidas en iTunes Colombia

La agrupación ‘Love of Lesbian’ regresa a Bogotá con su gira ‘La Hermandad’

‘La casa de los famosos Colombia’ tendrá nueva participante: se abren de nuevo las votaciones y este es el cuarto grupo de aspirantes

Mejor amigo de Mariana Zapata confirmó la salida de la influenciadora de ‘La casa de Alofoke’: “Es hora de dejar el proyecto”

Deportes

EN VIVO - Colombia vs.

EN VIVO - Colombia vs. Corea del Norte: la Tricolor clasifica a la ronda final del Mundial Sub-17 tras victoria 2-0

Así fue impresionante gol de Harold Mosquera a pocos segundos de terminar el partido Santa Fe ante Deportivo Cali: lo comparan con el marcado por Luis Díaz con el Bayern Múnich

Así se jugará la fecha 20 de la Liga BetPlay: se definen los ocho clasificados a los cuadrangulares semifinales

Así están las cuentas de Santa Fe y América para meterse a las semifinales de la Liga BetPlay II-2025

James Rodríguez no fue ajeno al golazo de Luis Díaz con el Bayern Múnich y lo felicitó en redes sociales: esto dijo