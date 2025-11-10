Colombia

Impuestos de la nueva reforma del Gobierno Petro serían para corregir el derroche a costa del bolsillo de los colombianos

Las críticas de congresistas y gremios ponen en el centro del debate la urgencia de fortalecer la base fiscal y combatir la evasión sin afectar el consumo ni la inversión

Guardar
Expertos aseguran que la reforma
Expertos aseguran que la reforma tributaria impactará de gran manera a los estratos bajos - Fernando Vergara/AP

Cada vez son más fuertes las críticas contra el nuevo proyecto de reforma tributaria del Gobierno de Gustavo Petro, que busca recaudar $16,3 billones para financiar parte del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2026. El mismo empezaría a ser debatido a mitad de noviembre. Uno e los que muestra su rechazo constante es el senador Enrique Cabrales, presidente de la Comisión Cuarta del Senado, que calificó la propuesta del Gobierno como una medida de recaudo desesperado que afecta de manera directa a la clase media y a la economía de los hogares.

El congresista advirtió que la llamada ley de financiamiento no responde a una visión estructural, sino que representa una reacción improvisada ante el desorden fiscal acumulado en los últimos años.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sostuvo que la iniciativa no constituye una reforma de fondo, sino un mecanismo para cubrir los vacíos presupuestales generados por lo que describió como “derroche” y falta de planeación. Según él, el Gobierno intenta corregir su propio desorden a costa del bolsillo de los ciudadanos, en lugar de abordar los problemas de fondo de la economía nacional.

La reforma tributaria está en
La reforma tributaria está en manos del Congreso de la República - crédito Luisa González/Reuters

“Decimos no a la reforma tributaria disfrazada de ley de financiamiento que lo que busca es exprimir la economía de los hogares de Colombia, para financiar, no el presupuesto, sino el derroche de este gobierno, para pagar sus contratos, sus embajadas y sus ministerios y así, enfilarse con la campaña del 2026 a pesar de una situación económica nefasta, producto también, del desgobierno Petro”, afirmó el senador.

Entre los puntos más controvertidos de la propuesta, Cabrales destacó el incremento del IVA en productos y servicios de consumo masivo como la gasolina, el gas, los tiquetes, los licores y los cigarrillos. Además, señaló la eliminación de beneficios tributarios para bienes inmuebles y vehículos híbridos, medidas que, en su opinión, desincentivan la inversión y afectan de manera desproporcionada a la clase media.

Evasión y despilfarro sin control

De paso, criticó que, mientras se incrementan los impuestos, la evasión y el despilfarro permanecen sin control. “Mientras suben los impuestos, la evasión y el despilfarro siguen siendo intocables. En lugar de un plan serio para ampliar la base, fortalecer la Dian y reducir exenciones ineficientes, prefieren gravar al consumidor y apretar al pequeño empresario”, agregó Cabrales.

Enrique Cabrales es el presidente
Enrique Cabrales es el presidente de la Comisión Cuarta del Senado de la República - crédito @kikecabralesCD/X

De igual manera, el presidente de la Comisión IV del Senado advirtió que los errores de la administración actual terminarán recayendo sobre los ciudadanos comunes, que enfrentarán una mayor carga tributaria sin ver mejoras tangibles en los servicios públicos ni en la eficiencia del Estado. Cabrales insistió en la necesidad de un cambio de enfoque en la política fiscal al resaltar que la solución no puede limitarse a aumentar impuestos mientras la burocracia crece y los programas gubernamentales no cumplen sus objetivos.

Impacto negativo en la clase media y baja

A las críticas de Cabrales se sumó la voz del senador Efraín Cepeda, del Partido Conservador, que alertó sobre el impacto negativo de la reforma sobre la clase media y baja.

Considera que la propuesta agrava las desigualdades existentes al gravar la canasta familiar y la gasolina, lo que, según él, representa un incremento de costos para los sectores más vulnerables, incluidos los 12 millones de motociclistas del país.

Efraín Cepeda, senador por el
Efraín Cepeda, senador por el Partido Conservador, se ha mostrado reacio a las propuestas del Gobierno Petro - crédito Colprensa

El senador también alertó sobre el efecto adverso del aumento del impuesto al carbono y la gasolina de avión, que repercute directamente en el turismo. “Es una reforma tributaria que golpea a las clases medias de la población con impuestos indiscriminados. Hay impuestos para la gasolina de avión, que impacta contra el turismo”, expresó Cepeda a La Razón.

Incluso, anunció su voto negativo en las comisiones económicas y manifestó su esperanza de reunir los apoyos necesarios para frenar la aprobación de la reforma.

Carta de la Andi al Congreso

Por supuesto, el sector empresarial, representado por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), no es ajeno a la medida. También manifestó su preocupación ante el proyecto de ley. En un documento dirigido a los congresistas, la Andi advirtió que la aprobación de la reforma tendría consecuencias negativas en variables clave como la inversión, la competitividad de los productos colombianos frente a las importaciones y los mercados de exportación, así como en el crecimiento económico y la inflación.

La reforma tributaria busca recaudar
La reforma tributaria busca recaudar más de $16 billones - crédito Carlos Ruiz/Pixabay

El gremio empresarial cuestionó el aumento de la carga tributaria para las empresas y los inversionistas extranjeros al señalar que la tasa nominal combinada sobre utilidades empresariales podría pasar del 48% al 54,5% e, incluso, al 65% en sectores sujetos a sobretasas. Para los inversionistas nacionales, la tasa podría alcanzar hasta el 70,5%.

Eliminación del descuento tributario

La Andi también expresó inquietud por la eliminación del descuento tributario en el impuesto a los dividendos para personas naturales residentes, en especial, inversionistas, y por la imposición de un impuesto al patrimonio de hasta el 5%.

Además, advirtió que las modificaciones al IVA y al impuesto al consumo afectarían el consumo y el ahorro de las familias, lo que podría tener un efecto contractivo sobre la economía.

Temas Relacionados

Reforma TributariaGustavo PetroCongreso de la RepúblicaTaxesColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Colombianos que viven en arriendo están expuestos a malas noticias, pese a estar al día: cuáles son y cómo evitarlas

El país lidera la región en proporción de familias que optan por el alquiler, mientras autoridades refuerzan controles y sanciones para proteger a quienes no poseen vivienda propia

Colombianos que viven en arriendo

Carin León reveló, a su parecer, el mejor maestro de la música colombiana

El artista sorprendió en su paso por Bogotá al entonar algunas de las canciones locales más icónicas

Carin León reveló, a su

Petro tomaría acciones contra John McNamara, delegado de negocios de EE. UU., tras revelación de la ‘Doctrina Trump’: se agravaría crisis

En su determinación, tras conocerse el documento en el que se establecerían una serie de acciones en su contra, además de una peculiar imagen en la que aparece con el tradicional overol naranja, el jefe de Estado también llamaría a consultas a su diplomático en Washington, Daniel García-Peña

Petro tomaría acciones contra John

Registraduría abrió inscripciones, presenciales y virtuales para candidatos al Congreso: estas son las novedades

El titular del órgano electoral, Hernán Penagos, se refirió a cómo será el proceso para que los diferentes partidos inscriban sus listas tanto para el Senado de la República como en la Cámara de Representantes, de cara a la legislatura del 2026-2030

Registraduría abrió inscripciones, presenciales y

Ejército da a conocer los nombres de los soldados secuestrados en Tame, Arauca: el ELN estaría detrás del crimen

Según explicaron las autoridades, los miembros de la fuerza pública se trasladaban hacia la capital del departamento luego de haber salido en permiso

Ejército da a conocer los
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ministerio de Defensa enfrentará al

Ministerio de Defensa enfrentará al ELN, el Clan del Golfo y las disidencias como “organizaciones terroristas”

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren de Aragua, en Cartagena: coordinaba las rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos

ELN habría masacrado a cinco mineros en San Pablo, Bolívar: quemaron maquinaria amarilla

Tribunal de Bogotá condenó a 35 exparamilitares por 345 crímenes cometidos en cinco departamentos: estas son las penas

Los secretos de cinco bombardeos contra el Clan del Golfo: cuatro bajas de alto valor y más de 15.000 incautaciones

ENTRETENIMIENTO

Carin León reveló, a su

Carin León reveló, a su parecer, el mejor maestro de la música colombiana

Mark Tuan conquista el ranking de las 10 canciones de K-pop más reproducidas en iTunes Colombia

Top 10 Netflix Colombia: “Frankenstein” de Guillermo del Toro encabeza el ranking de las mejores películas del momento

La famosa canción de vallenato que Silvestre Dangond afirmó no saberse en el concierto de Carin León

Patricia Grisales respondió si participaría en ‘La casa de los famosos Colombia’: “Mi objetivo no era hacerme famosa”

Deportes

James Rodríguez no fue ajeno

James Rodríguez no fue ajeno al golazo de Luis Díaz con el Bayern Múnich y lo felicitó en redes sociales: esto dijo

Kevin Mier sufrió fuerte lesión tras sufrir temeraria patada en México: peligraría su presencia en el mundial de 2026

Colombia vs. Corea del Norte: hora y dónde ver el último partido de la Tricolor en la fase de grupos de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA

Yerry Mina sacó de quicio a Álvaro Morata y fue criticado por Cesc Fàbregas, luego del partido del Cagliari contra Como en la Serie A

Grupo de Orlando Berrío se habría bajado de la puja por quedarse con el Deportivo Pereira: esto es lo que se sabe