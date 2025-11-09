Colombia

Jhonny Rivera comparte sus mejores consejos para sanar un corazón roto y sorprende con su sinceridad: “Paciencia”

El artista reveló que los comentarios negativos han llegado a afectarlo profundamente, al punto de necesitar llorar para desahogarse, mostrando una faceta vulnerable que pocos conocían de su vida personal

El cantante aseguró que es mejor tener en cuenta algunos consejos que dio para evitar hacerse daño - crédito @jhonnyrivera/IG

La interacción directa de Jhonny Rivera con sus seguidores en redes sociales ha vuelto a captar la atención, esta vez por los consejos que ofreció sobre cómo sobrellevar una ruptura amorosa.

Durante una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, donde el artista pereirano se acerca a los cuatro millones de seguidores, un usuario le consultó cómo manejar un corazón roto.

Rivera, conocido por su cercanía con el público, no dudó en responder y compartir su perspectiva sobre un tema que suele generar debate.

El cantante agradece a sus seguidores y familiares por el apoyo masivo en sus conciertos - crédito jhonnyrivera / Instagram

El cantante abordó la complejidad de las rupturas sentimentales y recomendó paciencia como la mejor herramienta para superar el dolor.

Según explicó, el tiempo es el único remedio efectivo y advirtió sobre los riesgos de buscar consuelo inmediato en una nueva relación.

“Ese cuento de que un clavo saca otro clavo… es muy riesgoso. Se puede hacer más daño porque uno cae en el error de comparar. Así la otra persona que llegue sea mejor, uno cuando está enamorado, siente que la persona que llega está haciendo todo mal”, afirmó Rivera en la conversación tomada de sus redes sociales.

En la misma línea, el artista aconsejó evitar cualquier contacto o información sobre la expareja, incluyendo no revisar sus redes sociales ni preguntar a amistades en común.

Les aconsejo paciencia. No le miren redes, no les esté preguntando nada a las amigas por él, es lo mejor, no saber nada de esa persona. Lo más duro es que se duerme mal, se come mal, pero son los primeros días, así que, paciencia”, recomendó Rivera, subrayando la dificultad de los primeros momentos tras una separación.

Jhonny Rivera reveló que su novia le envió un tierno mensaje antes de la entrevista con Eva Rey - crédito @jennylopez_oficial/Instagram

La relación de Jhonny Rivera con sus seguidores ha sido una constante a lo largo de su carrera, aunque no siempre le ha resultado favorable.

En ocasiones anteriores, el cantante experimentó situaciones incómodas cuando algunos admiradores acudieron hasta su finca para solicitarle dinero, lo que generó temor y lo llevó a tomar medidas para proteger su seguridad y la de su familia.

A pesar de estos episodios, Rivera mantiene su decisión de no distanciarse de quienes lo apoyan, transmitiendo mensajes de humildad y respeto tanto en redes sociales como en sus presentaciones en vivo:

“Qué gran mensaje deja don Jhonny, lo mejor que uno debe hacer es tener cero contacto”; “le faltó decir que toca bloquearlo, unos dicen que es inmadurez, pero creo que es mejor ser así que estarse haciendo daño viendo fotos”; “lo amo don Jhonny, cuanta verdad en sus palabras”, entre otros mensajes.

Jhonny Rivera y Jenny López han demostrado que, pese a las críticas, su relación sigue fuerte - crédito @jennylopez_oficial/Instagram

Además de compartir aspectos de su carrera musical, Rivera utiliza sus plataformas digitales para hablar de su vida personal y mostrar su relación con Jenny López, que además de ser su pareja es corista en su agrupación.

Esta exposición, según reconoció el artista, le ha traído momentos difíciles debido a los constantes comentarios negativos que recibe de su fanaticada.

Hace pocos días, durante la entrega de viviendas a personas vulnerables en Dosquebradas, Risaralda, Rivera confesó que las críticas recibidas en redes sociales han llegado a afectarlo profundamente, hasta el punto de necesitar llorar para aliviar el dolor. “He tenido que llorar mucho para desahogar ese dolor”, admitió el cantante.

Actualmente, Jhonny Rivera y Jenny López avanzan en los preparativos de su boda, prevista para febrero de 2026. La ceremonia se celebrará en Pereira, ciudad natal del intérprete, y contará con la presencia de familiares y allegados.

El noviazgo de la pareja generó controversia en redes sociales en su momento, pero ambos han dejado claro que atraviesan una etapa de felicidad, como lo demuestra su decisión de formalizar su unión ante la Iglesia.

