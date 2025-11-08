Colombia

Ministro de Defensa atribuye explosión en el batallón Simón Bolívar de Tunja a cartel de narcotráfico

La ciudad de Tunja permanece bajo vigilancia tras dos incidentes que activaron los protocolos de seguridad y generaron preocupación entre sus habitantes. Las autoridades iniciaron las respectivas investigaciones

El ministro de Defensa aseguró
El ministro de Defensa aseguró que con la ayude de las autoridades y de la comunidad se evitaron víctimas fatales - crédito red social X

Una explosión dentro del Batallón Simón Bolívar, en la ciudad de Tunja, y el hallazgo de una volqueta con explosivos en el barrio Prados de Alcalá mantuvieron en alerta máxima a las autoridades del departamento de Boyacá el sábado 8 de noviembre.

La Policía Metropolitana de Tunja informó a Infobae Colombia que los dos hechos corresponden a situaciones independientes, pese a que la proximidad generó la percepción de que estaban vinculados. La respuesta de las autoridades incluyó el despliegue de operativos y la evacuación de decenas de personas.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, explicó que “nuestra Fuerza Pública, de la mano con la información de la comunidad, evitó víctimas mortales en el atentado terrorista que un cartel del narcotráfico intentó ejecutar contra el Batallón de Infantería N.° 1 Simón Bolívar, en Tunja”.

El funcionario del Gobierno nacional detalló que, tras recibir la alerta sobre una volqueta abandonada con carga sospechosa ubicada cerca del batallón, “nuestros equipos especializados adelantan la desactivación de cargas explosivas que aún están en la volqueta que utilizaron los terroristas”.

La comunidad resultó clave en la rápida intervención de las fuerzas del Estado. El funcionario del Gobierno nacional agregó: “Motivamos a la ciudadanía a mantener la calma, respetar el perímetro de seguridad e informar de inmediato cualquier actividad sospechosa que pueda poner en riesgo a la población”.

La reacción de las autoridades permitió acordonar la zona mientras el equipo antiexplosivos inspeccionó tanto el vehículo como las inmediaciones del batallón para descartar más amenazas.

En su declaración oficial, Sánchez comunicó la creación de incentivos económicos para quienes contribuyan a prevenir o esclarecer futuros ataques: “Ofrecemos una recompensa de hasta $200 millones por información que permita evitar cualquier atentado terrorista en todo el país. Así mismo, hasta $100 millones por información que permita identificar y capturar a los responsables de estas acciones terroristas”.

El ministro resaltó la importancia de la cooperación comunitaria y ratificó los canales de denuncia disponibles para la población.

El funcionario anunció medidas adicionales para coordinación interinstitucional: “He ordenado a nivel nacional reuniones regionales extraordinarias de seguridad para revisar y actualizar la información de inteligencia, enfocada en prevenir cualquier atentado terrorista, el cual, no reconoce distinción alguna”.

Además, anticipó acciones directas en territorio boyacense: “De igual manera, se adelantará una Reunión Extraordinaria de Seguridad en Tunja, Boyacá, liderado por la cúpula militar y de policía, en articulación con el señor Gobernador de Boyacá Carlos Amaya y autoridades locales, con quienes he mantenido comunicación permanente para garantizar la seguridad de los boyacenses”.

Mientras avanzan las investigaciones para determinar el vínculo entre la volqueta abandonada y el atentado dentro del batallón, la ciudad de Tunja permanece bajo una estricta vigilancia, con el despliegue de la Policía Metropolitana y la Fuerza Pública en los puntos críticos, según viene informando Infobae Colombia desde el lugar de los hechos.

