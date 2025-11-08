Colombia

Explosión en el Batallón Simón Bolívar y operativo por volqueta sospechosa mantiene en alerta a Tunja

El vehículo fue abandonado en el barrio Prados de Alcalá, lo que obligó a evacuar a los residentes y desplegar un amplio operativo de seguridad. Las autoridades investigan el origen del material explosivo

Autoridades acordonaron el sector de
Autoridades acordonaron el sector de Prados de Alcalá, en Tunja, tras el hallazgo de una volqueta abandonada con objetos sospechosos cerca del Batallón Simón Bolívar - crédito red social X

Una jornada de tensión se vive este sábado 8 de noviembre en Tunja tras dos hechos que encendieron las alarmas de seguridad en la ciudad: una explosión controlada dentro del Batallón Simón Bolívar y el hallazgo de una volqueta abandonada con objetos sospechosos en el cercano barrio Prados de Alcalá.

Según confirmó la Policía Metropolitana de Tunja a Infobae Colombia, se trata de dos casos distintos, aunque inicialmente se pensó que estaban relacionados por la cercanía entre los puntos. Ambos sucesos movilizaron a las autoridades y obligaron a evacuar a decenas de residentes.

La primera alerta se activó en horas de la mañana, cuando vecinos de Prados de Alcalá reportaron la presencia de una volqueta estacionada de forma inusual.

Al observar una carga sospechosa, dieron aviso a la Policía, que desplegó un operativo de seguridad, acordonó la zona y pidió a la comunidad mantener la calma mientras los técnicos antiexplosivos inspeccionaban el vehículo.

Paralelamente, dentro del Batallón Simón Bolívar se registró una detonación controlada. La explosión fue ejecutada por personal especializado como medida preventiva. Hasta el momento, no se ha precisado el tipo de material manejado ni si hubo lesionados, aunque ambulancias ingresaron al lugar para reforzar la atención médica.

La situación provocó momentos de angustia entre los habitantes, quienes escucharon el estallido y temieron que estuviera relacionado con la volqueta abandonada. La confirmación de que se trata de dos operaciones independientes trajo algo de calma, pero la ciudad se mantiene en máxima alerta.

“Estamos verificando ambos eventos con nuestros equipos de inteligencia y antiexplosivos. La prioridad es proteger a la ciudadanía”, indicó una fuente policial consultada por este medio.

La Policía Metropolitana de Tunja, junto con el Ejército Nacional y organismos de socorro, continúa presente en los dos puntos para garantizar la seguridad y descartar cualquier nueva amenaza.

