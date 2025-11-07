Jorge Rausch generó molestia en Carolina Sabino durante ‘MasterChef Celebrity’, y ella respondió: “Mal gusto tu comentario en este momento”

Un comentario de Rausch genera molestia en Carolina Sabino durante 'MasterChef Celebrity Colombia' - crédito montaje crédito cortesía Canal RCN

La noche del 6 de noviembre de 2025, MasterChef Celebrity Colombia vivió un episodio marcado por un intercambio entre Carolina Sabino y el chef Jorge Rausch, luego de un comentario considerado inapropiado por la actriz.

La reacción de Carolina Sabino ante una intervención de Jorge Rausch provocó tensión durante el reto creativo del programa televisivo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante la competencia, en la que los siete participantes debían preparar postres con crema de leche para obtener las llamadas cucharitas doradas, la dinámica se vio alterada tras una pregunta de la presentadora Claudia Bahamón.

Al consultar sobre el significado del buen gusto para los concursantes, Violeta fue la primera en responder, seguida por Sabino, quien afirmó que “el significado de tener buen gusto también es crecer; la experiencia pule el buen gusto”. Raúl también agregó su perspectiva sobre las amistades.

Carolina Sabino reaccionó de inmediato tras un comentario de Jorge Rausch durante el reto creativo - crédito cortesía Canal RCN

En ese contexto, Rausch intervino señalando: “Sabe qué es el buen gusto en esta cocina”. Los otros jueces, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso, sumaron: “Lo que nos gusta a nosotros”, lo que provocó risas en el estudio. Sabino manifestó que la opinión de los jurados influye en su percepción: “Me pega un poco lo que dijo Rausch, que en este caso puntual de nuestra cocina es que a ellos les guste”.

La dinámica del reto avanzó con respuestas humorísticas sobre exnovios de Valentina y Alejandra. En ese momento, Rausch interrumpió con una advertencia: “Todo muy chistoso, pero tres de ustedes no llegan a la final”. Este comentario motivó la reacción inmediata de Carolina Sabino, quien expresó: “¡Qué lindo, Rausch! Uy, mal gusto tu comentario en este momento”.

Jorge Rausch, junto a Nicolás de Zubiría y Belén Alonso, definieron el “buen gusto” desde la perspectiva del jurado, provocando reacciones y risas entre los concursantes - crédito cortesía Canal RCN

La exigencia de los chefs quedó reflejada en las evaluaciones, donde solo los postres presentados por Valentina y Alejandra cumplieron con las expectativas del jurado. Los restantes concursantes recibieron críticas contundentes. La noche sumó otro giro con el regreso de Raúl a la competencia, portando el delantal negro y enfrentando nuevas reglas y dinámicas, incluida la llegada de un concursante adicional.

Raúl Ocampo regresa con reglas más exigentes a ‘MasterChef Celebrity’

El regreso de Raúl al programa trajo una serie de cambios inesperados en las reglas de la competencia. Tras superar un accidente, el participante volvió al programa y, junto con el resto de los concursantes, recibió noticias que modificaron el rumbo del concurso. En palabras del propio Raúl, “¡Uy, MasterChef se puso intenso!”, una expresión que reflejó el nuevo clima dentro del reality.

La reincorporación de Ocampo llevó a aplazar la entrega de la filipina al resto de los cocineros, ya que, por disposición del formato, su retorno debía darse usando el delantal negro. Para poder quitárselo, debía obtener todas las cucharitas doradas que, desde entonces, se convirtieron en piezas clave de la dinámica competitiva.

La sorpresa quedó manifiesta en la reacción del concursante ante la presentadora Claudia Bahamón: “Antes no importaba si tenía un delantal negro; en la prueba de grupos podía salvarme, pero ahora me dice Claudia que tengo que ganarme todas las cucharas para quitármelo”. Ocampo, con humor, consultó al resto: “¿Cómo así que por cucharas? ¿Cómo así que para quitarse el delantal tiene que ganar todas? ¿Cuántas son? ¿Cinco? ¿Cuatro pruebas?”.

El participante sorprendió a sus compañeros y al jurado con su regreso tras un accidente, marcando una noche de nuevas reglas y mayor presión en el programa - crédito cortesía canal RCN

Raúl optó por un bizcocho liviano con ganache de chocolate oscuro, pero enfrentó dificultades durante la preparación. Al presentar su postre, reconoció la exigencia: “Los chefs estaban extraexigentes”. Su plato resultó demasiado salado, lo que generó un momento distendido junto a Bahamón y Alonso, quienes corearon con él: “¡Tengo que estudiar postres!”.

Las risas acompañaron la jornada, aunque la tensión persistió. Jorge Rausch le advirtió: “Nos vemos en el reto de eliminación”. Bahamón explicó que tenía dos alternativas en la competencia: tomar el reto como práctica para no ser eliminado o usar la estrategia de las cucharitas doradas para protegerse o afectar a otros concursantes. “Nos vemos más adelante”, señaló la presentadora, abriendo el suspenso sobre el futuro de Ocampo en el reality.

“Vivir este reality pone a prueba a uno en todos los niveles”, dijo Ocampo, además, concluyó en tono humorístico: “Seguimos jugando; empieza el experimento social más grande de la televisión colombiana”, dando paso a una nueva etapa de estrategia y presión en la cocina.